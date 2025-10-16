Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Ελλάδα: Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας για την 13ωρη εργασία

Υπέρ του σχεδίου νόμου ψήφισαν 158 βουλευτές, ενώ τα «όχι» ήταν 109. Να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια της ονομαστικής ψηφοφορίας απείχαν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία.

Ψηφίστηκε το πρωί της Πέμπτης (16/10) στην Βουλή των Ελλήνων το εργασιακό νομοσχέδιο, που προβλέπει μία σειρά αλλαγών για εργαζόμενους και επιχειρήσεις, με τη διάταξη για την 13ωρη απασχόληση να έχει προκαλέσει ισχυρές πολιτικές αντιδράσεις.

Σε διευκρινίσεις που αφορούν στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο προχώρησε το πρωί της Πέμπτης (16/10) κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής της συνέντευξης η υπουργός Εργασίας της Ελλάδος, ενώ εξαπέλυσε πυρά κατά της αντιπολίτευσης. «Έχει επιλέξει να μιλά μόνο για ένα από τα 97 άρθρα, εκείνο που αφορά τις 13 ώρες ημερήσιας απασχόλησης με προσαύξηση 40%», υπογράμμισε χαρακτηριστικά. «Η αντιπολίτευση έχει επιλέξει οριζοντίως να μιλά για ένα άρθρο και η ΝΔ ζήτησε ονομαστική ψηφοφορία. Πρόκειται για διατάξεις που είναι ευεργετικές για τους εργαζόμενους» επεσήμανε η Νίκη Κεραμέως.

