Υπό πλήρη έλεγχο δασική πυρκαγιά στην Σταυροκόννου

Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε σήμερα Πέμπτη δασική πυρκαγιά στην Σταυροκόννου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος σήμερα Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025, και ώρα 15:28 εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε περιοχή της κοινότητας Σταυροκόννου, της επαρχίας Πάφου.

Η πυρκαγιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο στις 16:15, αφού έκαψε έκταση τεσσάρων δεκαρίων με χαμηλή άγρια βλάστηση.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 5 άτομα του Τμήματος Δασών με 1 πυροσβεστικό όχημα, και 2 άτομα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με 1 πυροσβεστικό όχημα.

Τα αίτια πρόκλησης της πυρκαγιάς διερευνώνται.