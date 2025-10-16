Έκκληση από Πρεσβεία Παλαιστίνης στην Κύπρο για προστασία του Μαρουάν Μπαργκούτι

«Επείγουσα έκκληση» προς την κυπριακή πολιτεία απευθύνει ο Πρέσβης της Παλαιστίνης στην Κύπρο, Abdallah Attari, καταγγέλλοντας τη βίαιη επίθεση που φέρεται να δέχθηκε ο Παλαιστίνιος πολιτικός κρατούμενος, Μαρουάν Μπαργκούτι, από ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας.

«Ως Πρέσβης της Παλαιστίνης στην Κύπρο, καλώ τη διεθνή κοινότητα, τους οργανισμούς προστασίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων και όλα τα φιλειρηνικά κράτη να αναλάβουν άμεση και ουσιαστική δράση για τον τερματισμό των συστηματικών ισραηλινών παραβιάσεων κατά των Παλαιστινίων κρατουμένων. Τονίζουμε ότι το κατοχικό κράτος του Ισραήλ φέρει ακέραιη ευθύνη για την υγεία και την ασφάλεια του Μαρουάν Μπαργκούτι και όλων των Παλαιστινίων κρατουμένων στα ισραηλινά στρατιωτικά κέντρα κράτησης» λέει ο Πρέσβης.

Καλεί την κυπριακή Κυβέρνηση, τη Βουλή των Αντιπροσώπων, τα πολιτικά κόμματα, τους Βουλευτές και τους Οργανισμούς να «ενωθούν και να αντιδράσουν άμεσα απέναντι σε αυτή την κατάφωρη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων».

«Τη στιγμή που ολόκληρος ο κόσμος έδειξε την ευαισθησία του για τους Ισραηλινούς ομήρους στη Γάζα, οφείλει και πρέπει να δείξει τις ίδιες ευαισθησίες και στους Παλαιστίνιους αιχμαλώτους, οι οποίοι εδώ και πολλά χρόνια υπόκεινται στα ισραηλινά βασανιστήρια και ανέρχονται γύρω στις 10.000» λέει.

Προσθέτει ότι «σύμφωνα με το Γραφείο Τύπου των Παλαιστινίων Κρατουμένων και με μαρτυρίες απελευθερωθέντων αιχμαλώτων, ο Μπαργκούτι υπέστη άγριο ξυλοδαρμό από οκτώ μέλη της ισραηλινής μονάδας ‘Nachshon’, κατά τη μεταγωγή του από τις φυλακές Ραμόν στις φυλακές Μεγκίντο, στα μέσα Σεπτεμβρίου, έπειτα από την επίσκεψη του ακροδεξιού Υπουργού της Κυβέρνησης Νετανιάχου, Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ. Η βάρβαρή επίθεση τον άφησε αναίσθητο, με τέσσερα σπασμένα πλευρά και τραύματα στο πόδι» αναφέρει η ανακοίνωση, κάνοντας λόγο για «κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου».

«Τέτοιες ενέργειες συνιστούν σοβαρά εγκλήματα πολέμου, για τα οποία απαιτείται άμεση διεθνής λογοδοσία», λέει ο Πρέσβης Attari.

ΚΥΠΕ