«Σε εποικοδομητικό κλίμα» η νέα σύσκεψη για ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου

Αποφασίστηκαν οι περαιτέρω ενέργειες και βρέθηκαν αρκετά σημεία σύγκλισης, αναφέρουν αρμόδιες πηγές

Συνάντηση μεταξύ των ρυθμιστικών Αρχών Ελλάδας και Κύπρου (ΡΑΑΕΥ και ΡΑΕΚ) και του ΑΔΜΗΕ, παρουσία του Έλληνα υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νίκου Τσάφου και του πρέσβη της Κύπρου στην Ελλάδα, Σταύρου Αυγουστίδη, πραγματοποιήθηκε σήμερα στο ελληνικό υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, που σύμφωνα με αρμόδιες πηγές διεξήχθη σε άκρως εποικοδομητικό κλίμα, τέθηκαν όλα τα επιμέρους ρυθμιστικά ζητήματα του έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης GSI. Σε πνεύμα συνεργασίας, βρέθηκαν αρκετά σημεία σύγκλισης και αποφασίστηκαν οι περαιτέρω ενέργειες που θα ακολουθήσουν, με σκοπό τη διευθέτηση των εναπομείναντων ζητημάτων.

Πηγή: ΑΠΕ- ΜΠΕ

