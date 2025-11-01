Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Η στρατηγική ατζέντα Ελλάδας και ΗΠΑ και οι προσδοκίες της Αθήνας

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ φτάνει στην Αθήνα ως η πρώτη γυναίκα Πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, δημιουργώντας προσδοκίες για νέες προοπτικές στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις.

Η θητεία της θεωρείται σημαντική για την εμβάθυνση των διμερών σχέσεων και την προώθηση κοινών πρωτοβουλιών σε πολλούς τομείς.

Οι δηλώσεις της κατά καιρούς σε σχέση με το ρόλο της Ελλάδας στο ασταθές γεωστρατηγικό περιβάλλον, έχουν δημιουργήσει υψηλές προσδοκίες, τόσο για την εμβάθυνση της συνεργασίας σε στρατηγικά θέματα, όσο και για την προώθηση κοινών οικονομικών και πολιτιστικών πρωτοβουλιών.

Προτεραιότητες η Άμυνα και η Ενέργεια

Η Αθήνα προσδοκά συνέχιση και εμβάθυνση της στενής συνεργασίας που έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια όπως η ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας, η περαιτέρω συμμετοχή των ΗΠΑ σε ενεργειακά έργα στρατηγικής σημασίας και η προσέλκυση επενδύσεων σε τεχνολογία, καινοτομία και υποδομές.

Από την πλευρά της, η νέα πρέσβης των ΗΠΑ έχει ήδη διαμηνύσει ότι προτεραιότητές της θα είναι η άμυνα και η ενέργεια, τομείς στους οποίους η Ελλάδα διαδραματίζει ολοένα και πιο κεντρικό ρόλο ως παράγοντας σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η Αθήνα βλέπει τη νέα πρέσβη ως πρόσωπο - κλειδί για τη συνέχιση του διαλόγου με την Ουάσιγκτον, ιδιαίτερα σε μια περίοδο που οι γεωπολιτικές εξελίξεις στην περιοχή απαιτούν στενή συνεννόηση μεταξύ των δύο συμμάχων.

Εκτός από την αμυντική συνεργασία, η ενεργειακή συνεργασία παραμένει κορυφαία προτεραιότητα, καθώς η Ελλάδα μέσα από στοχευμένες και συντονισμένες προσπάθειες των τελευταίων ετών, έχει καταστεί μείζων ενεργειακός κόμβος, συμβάλλοντας καθοριστικά στην εθνική και ευρωπαϊκή ενεργειακή διαφοροποίηση και ασφάλεια.

Προσέλκυση αμερικανικών επενδύσεων

Η οικονομική διάσταση της συνεργασίας είναι επίσης καθοριστική. Η Αθήνα επιθυμεί την προσέλκυση αμερικανικών επενδύσεων σε τομείς όπως η τεχνολογία, η καινοτομία και οι υποδομές, γεγονός που θα μπορούσε να επιταχύνει την ανάπτυξη και να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας. Η νέα πρέσβης, όπως έχει αναφέρει, βλέπει την Ελλάδα ως «σταθερό και αξιόπιστο εταίρο στην Ανατολική Μεσόγειο», υπογραμμίζοντας την έμφαση που θα δοθεί σε τομείς που επηρεάζουν την περιφερειακή σταθερότητα και την οικονομική ανάπτυξη.

Η Αθήνα προβάλλει σαφώς το ενδιαφέρον της για ένα στρατηγικό, πολυδιάστατο και βιώσιμο πλαίσιο συνεργασίας με τις ΗΠΑ, σε μια περίοδο που οι γεωπολιτικές εξελίξεις καθιστούν τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην περιοχή πιο κρίσιμη από ποτέ.

Αυτή η συνεργασία προβάλλεται ως πολλαπλά επωφελής. Η Ελλάδα έχει εδραιώσει το ρόλο της ως αξιόπιστου εταίρου της NATO και των ΗΠΑ, ενώ ταυτόχρονα επιδιώκει να αξιοποιήσει αμερικανικές επενδύσεις σε υποδομές και τεχνολογία, μία δυναμική που η Αθήνα βλέπει ως μοχλό ανάπτυξης και ενίσχυσης της διεθνούς της εμβέλειας.

Ποια είναι η «εκλεκτή» του Ντόναλντ Τραμπ

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, είναι πρώην παρουσιάστρια του δικτύου Fox News και πρώην αρραβωνιαστικιά του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ. Έχει υπηρετήσει βοηθός Γενικού Εισαγγελέα Καλιφόρνιας και σύμβουλος του Προέδρου των ΗΠΑ. Ήταν παντρεμένη με τον νυν Δημοκρατικό κυβερνήτη της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ.

Στις 29 Σεπτεμβρίου ορκίστηκε επίσημα στο Υπουργείο Εξωτερικών στην Ουάσιγκτον, ως η επόμενη Πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, και πρώτη γυναίκα Πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελληνική Δημοκρατία. Η θητεία της στη χώρα μας θα ξεκινήσει με την παράδοση των διαπιστευτηρίων της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, ώστε να αναλάβει επισήμως καθήκοντα.

Όπως δήλωσε στην πρώτη συνέντευξή της στη Vogue Greece, η νέα πρέσβης έχει ως στόχο να αφήσει «μια κληρονομιά με διάρκεια στην αμερικανική και ελληνική πολιτική ιστορία», τονίζοντας ότι η Ελλάδα αποτελεί «ακρογωνιαίο λίθο της σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο». Παράλληλα, ανέδειξε ως προτεραιότητές της, την ενίσχυση της γεωπολιτικής σημασίας της Ελλάδας μέσω της εμβάθυνσης των διμερών επενδύσεων και της συνεργασίας σε τομείς όπως η ναυτιλία, η ενέργεια, η άμυνα, η τεχνολογία και ο τουρισμός.

Η Ελλάδα ως αξιόπιστος και ενεργός στρατηγικός εταίρος των ΗΠΑ

Υπογράμμισε ότι η Ελλάδα ξεχωρίζει στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση ως ο πιο αξιόπιστος και ενεργός στρατηγικός εταίρος των ΗΠΑ ενώ ανυπομονεί, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει να συνεργαστεί στενά με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τα μέλη της ελληνικής κυβέρνησης.

Κατά την ακρόαση της Επιτροπής Εξωτερικών της Γερουσίας έδωσε έμφαση στις αμυντικές δαπάνες,την ενέργεια και την ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Σημείωσε πως η Ελλάδα βρίσκεται σε μία περιοχή «κλειδί» για τις ΗΠΑ γεωπολιτικά και ότι η χώρα της «οφείλει να προστατεύει τη συμμαχία με τους στενότερους συνεργάτες της» που «δικαιώνουν τις προσδοκίες μας», αναφερόμενη στις αμυντικές δαπάνες. Τέλος, τόνισε πώς συνεργάζεται στενά με τον Αμερικανό πρέσβη στην Άγκυρα, Τόμας Μπάρακ.

