Παλιά βεντέτα μετατράπηκε σε αιματοχυσία στην Κρήτη - Νεκροί και τραυματίες, μετά από έκρηξη και πυροβολισμούς

Με καλάζνικοφ «γάζωναν» οι δράστες - Πολλές κλήσεις στο ΕΚΑΒ, έξι ασθενοφόρα στο χωριό, τουλάχιστον δύο οι νεκροί και αρκετοί τραυματίες - Προηγήθηκε έκρηξη βόμβας σε οικοδομή το βράδυ της Παρασκευής

Χάος το πρωί του Σαββάτου στην Κρήτη με τουλάχιστον δύο νεκρούς και αρκετούς τραυματίες, μετά από μαζικούς πυροβολισμούς με καλάζνικοφ στο χωριό Βορίζια, στο Ηράκλειο, με πληροφορίες να αναφέρουν πως επρόκειτο για αντίποινα έπειτα από έκρηξη μηχανισμού σε οικοδομή αργά χθες το βράδυ. 

Σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές οι κάτοικοι του χωριού μεταφέρουν με ότι μέσο έχουν - ακόμα και με αγροτικά - τους τραυματίες στα νοσοκομεία στο Ηράκλειο, αλλά και στα Κέντρα Υγείας Μοιρών, Αγίας Βαρβάρας, ενώ το ΕΚΑΒ έχει δεχτεί πλήθος κλήσεων και έχει στείλει έξι ασθενοφόρα για τη διακομιδή των θυμάτων.

Μέχρι αυτή την ώρα έχει επιβεβαιωθεί ο θάνατος τριών ανθρώπων, που μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Μοιρών και στο Βενιζέλειο. 

Όπως αναφέρει το creta24.gr πρόκειται για αναβίωση παλιάς βεντέτας δύο οικογενειών ενώ φέρεται να υπάρχει σύνδεση και με ένα επεισόδιο με μαχαίρι, πριν από έναν χρόνο.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει μεγάλη κινητοποίηση από την πλευρά της αστυνομίας.

Με πληροφορίες από protothema.gr / cnn.gr

