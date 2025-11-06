Το αντίο του Λαζόπουλου στην Αλεξία Παπαλαζάρου: «Στο καλό, φιλενάδα, η κόρη σου θα με έχει δίπλα της»

Ο Λάκης Λαζόπουλος αποχαιρέτησε με συγκίνηση τη φίλη του και σπουδαία σκηνοθέτρια, Αλεξία Παπαλαζάρου, μέσα από μια ανάρτηση που έκανε σήμερα, Πέμπτη 6 Νοεμβρίου, στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Η συγκινητική ανάρτηση του Λάκη Λαζόπουλου για τον θάνατο της Αλεξίας Παπαλαζάρου

Ο γνωστός ηθοποιός δημοσίευσε μια φωτογραφία της και την αποχαιρέτησε με ένα πολύ γλυκό μήνυμα. «Στο καλό, φιλενάδα. Την κόρη σου, τη Λαζαρία, την έχω στην παράσταση και θα με έχει δίπλα της, όποτε με χρειαστεί, όπως σου υποσχέθηκα!».

Δίπλα στη φωτογραφία φαίνεται ένα συγκλονιστικό κείμενο που είχε γράψει η ίδια η Αλεξία για τη μάχη της με τον καρκίνο.

«Με λένε Αλεξία Παπαλαζάρου. Είμαι σκηνοθέτης θεάτρου και από το 2017 είμαι καρκινοπαθής. Μάιος του 2017, διαγνώστηκα με καρκίνο στο στήθος. Έκανα μαστεκτομή. Το πρωί χημειοθεραπεία, το βράδυ πρόβες στο θέατρο. Νοέμβριος 2021, καρκίνος στον πνεύμονα. Το πρωί χημειοθεραπείες και ακτινοθεραπείες, το βράδυ πρόβες στο θέατρο. Οκτώβρης 2022, καρκίνος στον εγκέφαλο. Πέντε ώρες χειρουργείο, σε δέκα μέρες επιστροφή για πρόβες στο θέατρο. Το πρωί οι πιο δύσκολες ακτινοθεραπείες, το βράδυ πρόβες στο θέατρο. 2022-2025 μεταστάσεις στον εγκέφαλο. Οι θεραπείες συνεχίζονται και εγώ συνεχίζω να δουλεύω στο θέατρο», είχε γράψει η ίδια.

Να αναφέρουμε σε αυτό το σημείο ότι η σπουδαία Κύπρια σκηνοθέτρια, Αλεξία Παπαλαζάρου, απεβίωσε το μεσημέρι της Τρίτης 4 Νοεμβρίου, μετά από τη γενναία μάχη της τον καρκίνο. Η Αλεξία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 56 ετών στο σπίτι της, περιτριγυρισμένη από την οικογένειά της.

