Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Θα ζητήσω από τον Ντόναλντ Τραμπ να βγάλει λόγο στην Ακρόπολη

Τα χαρτιά της στο ελληνικό κοινό άνοιξε η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, έπειτα από την εκρηκτική εκκίνηση που έκανε ως πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Αθήνα.

Λίγες ημέρες μετά την καθοριστική συμβολή της στη διαμόρφωση του νέου ενεργειακού τοπίου στην Ελλάδα, με την είσοδο της Exxon Mobil στην κοινοπραξία που θα αναλάβει τη διενέργεια της ερευνητικής γεώτρησης "Ασωπός 1" στο Ιόνιο και με την ιστορική συμφωνία AKTOR - ΔΕΠΑ με τη Venture Capital για τη μεταφορά LNG από τις ΗΠΑ, η κυρία Γκίλφοϊλ αναφέρθηκε στις προοπτικές που ανοίγονται για την ενίσχυση της συνεργασίας Αθήνας και Ουάσιγκτον με αιχμή τα ενεργειακά.

Παράλληλα, με τη συνέντευξη που παραχώρησε στην τηλεόραση του ΑΝΤ1 και την Μαρία Σαράφογλου, η πρέσβειρα των ΗΠΑ αναφέρθηκε στην επιθυμία της ο Ντόναλντ Τραμπ "να βγάλει λόγο στην Ακρόπολη". Όπως χαρακτηριστικά επισήμανε: "Ελπίζω να έρθει. Θα του το ζητήσω".

Σημείωσε ότι στην Αθήνα έχουν ήδη πραγματοποιήσει επίσκεψη σημαντικοί υπουργοί της αμερικανικής κυβέρνησης και πρόσθεσε πως θα είναι εξίσου ουσιώδης μια επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στον Λευκό Οίκο, καθώς -όπως ανάφερε- "υπάρχουν σημαντικά πράγματα προς συζήτηση".

Σχετικά με τα ελληνοτουρκικά, οι αναφορές της ήταν πολύ προσεκτικές, καθώς απέφυγε να μιλήσει ευθέως τόσο για τη σχέση της Αθήνας με την Άγκυρα όσο και στην αμφισβήτηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας από τους γείτονες.

Κληθείσα να απαντήσει στο θέμα ενδεχόμενης πώλησης F-35 στην Τουρκία από τις ΗΠΑ, ξεκαθάρισε ότι αυτήν τη στιγμή, λόγω νομοθεσίας, δεν μπορεί να προχωρήσει κάτι τέτοιο, ωστόσο -όπως διευκρίνισε- είναι άγνωστο τι θα γίνει στο μέλλον.

Γκίλφοϊλ: Η Ελλάδα αναδεικνύεται σε ενεργειακό κόμβο

Αφού πρώτα σημείωσε ότι "δεν περίμενα μια τόσο θερμή υποδοχή στην Αθήνα, νιώθω σαν να είμαι εδώ πάνω από τρεις μήνες. Είναι εξαιρετικά φιλόξενοι οι Έλληνες και σας ευχαριστώ γι' αυτό", στη συνέχεια μίλησε με ενθουσιασμό για τις ενεργειακές συμφωνίες που υπεγράφησαν τις προηγούμενες ημέρες.

Όπως υπογράμμισε, ο πρόεδρος Τραμπ την επέλεξε ως πρέσβειρα στη χώρα μας "λόγω του τόσο σημαντικού ρόλου που διαδραματίζει η Ελλάδα στην περιοχή", η οποία "αναδεικνύεται σε ενεργειακό κόμβο. Θα αναδείξουμε την ενεργειακή κυριαρχία που μπορούν να πετύχουν οι χώρες μας και θα συνεργαστούμε για να επιτύχουμε θεαματικά αποτελέσματα, όπως είδαμε αυτή την εβδομάδα".

Επισήμανε ακόμη πως "είναι πολύ σημαντικό να έχουμε ενεργειακή ανεξαρτησία και να αντισταθούμε στα ρωσικά και κινεζικά συμφέροντα. Αυτό θα φέρει περιφερειακή σταθερότητα σε όλη την περιοχή, πράγμα που ωφελεί και τις δύο χώρες μας. Η ενεργειακή ανεξαρτησία ισοδυναμεί ευθέως με εθνική ασφάλεια και κυριαρχία".

Έκανε λόγο για "ατυχές γεγονός", αναφερόμενη στην κινεζική παρουσία στο λιμάνι του Πειραιά, ενώ άφησε να εννοηθεί ότι οι ΗΠΑ θα αναζητήσουν τρόπους να "απαντήσουν" με ενεργοποίηση σε άλλες περιοχές.

Ολόκληρη η συνέντευξη της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

Μαρία Σαράφογλου: Πρέσβη Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, καλώς ήρθατε στην Ελλάδα, σας ευχαριστώ που είστε μαζί μας στην τηλεόραση του ΑΝΤ1. Είναι στιγμή μεγάλου ενδιαφέροντος για τους τηλεθεατές μας, δεδομένης της αναβάθμισης των σχέσεων ΗΠΑ-Ελλάδας. Είστε στην Αθήνα εδώ και σχεδόν δύο εβδομάδες. Ποια είναι η πρώτη εντύπωσή σας ως πρέσβη για τη χώρα και τους ανθρώπους της;

Πρέσβης Γκίλφοϊλ: Ναι, είναι ήδη μία πραγματικά αξιομνημόνευτη εμπειρία. Νιώθω λες και είμαι τρεις μήνες εδώ, γιατί οι δύο εβδομάδες ήταν γεμάτες δράση και με γέμισαν ικανοποίηση. Είναι υπέροχο που βρίσκομαι εδώ με την οικογένειά μου. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούσα να φανταστώ τη θερμή υποδοχή που μου επιφύλαξαν οι άνθρωποι στην Ελλάδα και στην Αθήνα. Είναι φανταστικά. Είχα την ευκαιρία να συμμετάσχω στο Συνέδριο για την Ενέργεια με την άφιξή μου. Στον υπέροχο Χορό των Πεζοναυτών για να γιορτάσουμε τα 250 χρόνια του Σώματος Πεζοναυτών. Ήταν πολύ ξεχωριστή στιγμή και έγινε και αυτό με την άφιξή μου. Οπότε το απόλαυσα πραγματικά. Οι άνθρωποι είναι εξαιρετικά φιλόξενοι. Άνοιξαν πραγματικά την αγκαλιά και την καρδιά τους και με έκαναν να νιώσω σαν στο σπίτι μου.

Μαρία Σαράφογλου: Πόσο σημαντική είναι η Ελλάδα ως σύμμαχος για τις ΗΠΑ και γιατί;

Πρέσβης Γκίλφοϊλ: Η Ελλάδα είναι, πιστεύω, αποφασιστικής σημασίας σύμμαχος στην περιοχή. Η Ελλάδα και οι ΗΠΑ έχουν εξαιρετικές διμερείς σχέσεις και γεωπολιτικά το σημείο όπου βρίσκεται η Ελλάδα είναι πολύ σημαντικό για τις ΗΠΑ. Υπάρχει συνεργασία μεταξύ μας, στρατιωτική, στους εξοπλισμούς, στην άμυνα, και τώρα έρχονται οι οικονομικές ευκαιρίες και το εμπόριο. Η Ελλάδα είναι, προφανώς, μέλος του NATO και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ιστορικά όμως, ανέκαθεν ξεπερνούσε τις προσδοκίες μας ως αξιόπιστος σύμμαχος στην περιοχή.

Μαρία Σαράφογλου: Έχετε μιλήσει για μια νέα εποχή οικονομικής διπλωματίας. Είναι οι επιχειρηματικές δραστηριότητες ύψιστη προτεραιότητα για την εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ αυτή τη στιγμή; Και αν ναι, τι είδους δραστηριότητες;

Πρέσβης Γκίλφοϊλ: Ναι, είναι πολύ σημαντικό. Υπάρχουν τόσες πολλές ευκαιρίες να συνεργαστούν οι ΗΠΑ με την Ελλάδα. Στον ενεργειακό τομέα, στο εμπόριο, όπως είδαμε πρόσφατα με το Συνέδριο P-TEC, με πλήθος συμφωνιών και Μνημονίων Συνεργασίας που υπογράφηκαν. Είχαμε ανθρώπους από όλη τη χώρα. Βλέπεις την όρεξη και τον ενθουσιασμό για αυτή τη σχέση. Ήταν πραγματικά εμφανές σε αυτό το συνέδριο. Είχαμε ρεκόρ συμμετοχών, τις περισσότερες στην ιστορία της Ελλάδας, με πάνω από 80 κυβερνητικούς αξιωματούχους των ΗΠΑ που ήρθαν εδώ για να συμμετάσχουν στο έκτο ετήσιο Συνέδριο P-TEC. Θεωρώ ότι ήταν, πραγματικά, μια τεράστια ευκαιρία να συνεργαστούν οι δύο χώρες μας. Και νομίζω πως είδατε την αποτελεσματικότητά του. Καταφέραμε να πετύχουμε τόσα πολλά. Υπογράψαμε τόσες συμφωνίες για την ενέργεια. Για τον Κάθετο Διάδρομο, με το υγροποιημένο φυσικό αέριο, και το ότι οι ΗΠΑ θα είναι προμηθευτής του. Υπάρχει τεράστιος ενθουσιασμός. Ο πρωθυπουργός είναι πολύ ενθουσιασμένος με τη σχέση και όσα έχουμε επιτύχει. Οι υπουργοί με τους οποίους συνεργάζομαι και γνώρισα μήνες πριν έρθω, καταφέραμε να πετύχουμε σημαντικότατα αποτελέσματα που εξέπληξαν πάρα πολλούς. Γιατί καταφέραμε τόσα πολλά, μέσα σε λίγες μόνο ημέρες.

Μαρία Σαράφογλου: Μια πρώτη γεύση, ίσως, των διπλωματικών προτεραιοτήτων σας. Πώς βλέπετε τον ρόλο της Ελλάδας στον ευρύτερο ενεργειακό χάρτη; Και τι σας ενθουσιάζει ή σας κάνει περισσότερο αισιόδοξη, σχετικά με τις γεωτρήσεις στο Ιόνιο Πέλαγος;

Πρέσβης Γκίλφοϊλ: Ήταν ένα ιστορικό γεγονός. Όπως είπα, η Αμερική επέστρεψε, κι αυτό χάρη στον πρόεδρο Τραμπ. Και ο πρόεδρος Τραμπ με έστειλε εδώ, στην Ελλάδα. Με επέλεξε να έρθω στην Ελλάδα λόγω του τόσο σημαντικού ρόλου που διαδραματίζει η Ελλάδα στην περιοχή. Και αυτό που βλέπουμε, για το μέλλον της Ελλάδας και των ΗΠΑ, είναι η Ελλάδα να αναδεικνύεται σε ενεργειακό κόμβο. Θα αναδείξουμε την ενεργειακή κυριαρχία που μπορούν να πετύχουν οι χώρες μας και θα συνεργαστούμε για να επιτύχουμε θεαματικά αποτελέσματα, όπως είδαμε αυτή την εβδομάδα. Αυτό που καταφέραμε μέσα σε λίγες ημέρες είναι και η κατεύθυνση και η εστίαση του Προέδρου των ΗΠΑ για την περιοχή. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε ενεργειακή ανεξαρτησία και να αντισταθούμε στα ρωσικά και κινεζικά συμφέροντα. Αυτό θα φέρει περιφερειακή σταθερότητα σε όλη την περιοχή, πράγμα που ωφελεί και τις δύο χώρες μας. Η ενεργειακή ανεξαρτησία ισοδυναμεί ευθέως με εθνική ασφάλεια και κυριαρχία.

Μαρία Σαράφογλου: Πιο συγκεκριμένα όμως, μιας και αναφέρατε τις επενδύσεις, η πρωτοβουλία "Μία Ζώνη, Ένας Δρόμος" της Κίνας φτάνει στην Ευρώπη μέσω του λιμανιού του Πειραιά. Πώς θα αντιρροπήσουν οι ΗΠΑ αυτή τη νέα εμπορική οδό μέσω συνεργασίας στις υποδομές με την Ελλάδα;

Πρέσβης Γκίλφοϊλ: Είναι πολύ σημαντικό το υπάρχουν πολλοί ενδιαφερόμενοι για τις υποδομές, να δημιουργηθούν εδώ αμερικανικές υποδομές για να στηρίξουν την περιοχή, ίσως να βελτιώσουν τις δυνατότητες άλλων λιμένων και περιοχών για να αντισταθμίσουν την κινεζική επιρροή μέσω του λιμανιού του Πειραιά. Δυστυχώς, εκείνη την εποχή, όπως είχε αναφέρει και ο πρωθυπουργός σας, δεν υπήρχαν άλλοι προσφέροντες. Ήταν περίοδος οικονομικής ύφεσης, τα πράγματα ήταν λίγο δύσκολα. Δεν υπήρχε τόση σταθερότητα στην Ελλάδα. Και νομίζω πως γι' αυτό συνέβη. Είναι ατυχές, μα νομίζω πως υπάρχουν τρόποι να το χειριστούμε, να βρεθεί λύση, επιδιώκοντας την αύξηση των δυνατοτήτων σε άλλες περιοχές, και ίσως κάποια μέρα [ο Πειραιάς] βγει προς πώληση.

Μαρία Σαράφογλου: Να περιμένουμε κάτι συγκεκριμένο;

Πρέσβης Γκίλφοϊλ: Ναι, είναι κάτι που εξετάζω. Και το εξετάζουν και οι ΗΠΑ. Να συνεργαστούμε με την Ελληνική Κυβέρνηση για να βρούμε τρόπους, είναι εξαιρετικά σημαντικό. Αυτό που είδαμε τώρα είναι η έμφαση στο αμερικανικό υγροποιημένο φυσικό αέριο. Θα μεταφέρεται προς τα βόρεια μέσω του Καθέτου Διαδρόμου. Υπέγραψε η Ουκρανία, η Ρουμανία. Αναζητούμε κι άλλες χώρες. Θα ασχοληθώ με αυτό τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες. Και αυτό είναι σε άμεση συμφωνία, με τον υπουργό Ενέργειας, τον κύριο Σταύρο Παπασταύρου, και με τον πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη.

Μαρία Σαράφογλου: Κυρία Πρέσβη, σχετικά με τις προγραμματισμένες γεωτρήσεις γύρω από την Κρήτη, η Τουρκία συχνά αμφισβητεί τα εδαφικά κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας. Πόσο ξεκάθαρη είναι η θέση των ΗΠΑ υπέρ της Αθήνας; Μπορεί ο ελληνικός λαός να βασίζεται στη σταθερή υποστήριξη των ΗΠΑ;

Πρέσβης Γκίλφοϊλ: Έχουμε μια εξαιρετική σχέση. Είμαστε ανέκαθεν στενοί σύμμαχοι κι αυτό θα συνεχιστεί. Το γεγονός ότι ο πρόεδρος Τραμπ με επέλεξε προσωπικά ως πρέσβη στην Ελλάδα λέει πολλά για το πώς νιώθει για την Ελλάδα και για το τι θέλουμε να επιτύχουμε από κοινού. Η δική μου προτεραιότητα είναι η διμερής σχέση μεταξύ ΗΠΑ και Ελλάδας, η ενίσχυσή της, ώστε να γίνει κάτι στο οποίο να μπορούν να υπολογίζουν και οι δύο χώρες.

Μαρία Σαράφογλου: Κυρία Πρέσβη, θα συνεχίσουν οι ΗΠΑ να μην εγκρίνουν την πώληση των μαχητικών F-35 στην Τουρκία;

Πρέσβης Γκίλφοϊλ: Αυτήν τη στιγμή, αυτό απαγορεύεται από τη νομοθεσία που έχει ψηφιστεί και από τη Βουλή των Αντιπροσώπων και από τη Γερουσία. Δεν γνωρίζουμε βεβαίως τι μπορεί να συμβεί στο μέλλον. Όμως, προς το παρόν, δεν τίθεται καν συζήτηση λόγω της εν λόγω νομοθεσίας.

Μαρία Σαράφογλου: Η επίλυση του Κυπριακού αποτελεί μέρος του αμερικανικού οράματος για περιφερειακή σταθερότητα; Θα μπορούσε να ενταχθεί στις παγκόσμιες πρωτοβουλίες ειρήνης του προέδρου Τραμπ;

Πρέσβης Γκίλφοϊλ: Εγώ είμαι η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Η Κύπρος έχει σήμερα μια εξαιρετική πρέσβη, την Τζούλι Ντέιβις, που φέρει διπλή διαπίστευση, ως πρέσβης και στην Ουκρανία. Κάτι πολύ σημαντικό που επετεύχθη λίγες μέρες μετά την άφιξή μου, είναι η διοργάνωση της ιστορικής διάσκεψης 3+1, με τους συμμάχους μας και τους υπουργούς ενέργειας της Κύπρου, του Ισραήλ, των ΗΠΑ και της Ελλάδας. Ήταν μια πολύ σημαντική συνάντηση. Μάλιστα, δύο υπουργοί, ο Υπουργός Εσωτερικών Μπέργκαμ και ο Υπουργός Ενέργειας Ράιτ επισκέφθηκαν και οι δύο για δεύτερη φορά την Ελλάδα. Είχαμε και τον Υφυπουργό Ενέργειας και Εμπορίου, Τζέικομπ Χέλμπεργκ, και άλλους υψηλόβαθμους αξιωματούχους. Ήταν ένας εξαιρετικός τρόπος να ξεκινήσει η σχέση αυτή, και να ξεκινήσει η θητεία μου στην Αθήνα, με ένα τόσο υψηλό επίπεδο αμερικανικής παρουσίας και στήριξης των σχέσεών μας με τους συμμάχους μας.

Μαρία Σαράφογλου: Σχεδόν τρία εκατομμύρια Ελληνοαμερικανοί ζουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τι ρόλο πιστεύετε ότι θα έχουν στο νέο κεφάλαιο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων;

Πρέσβης Γκίλφοϊλ: Είναι συναρπαστικά όλα αυτά, γιατί διατηρώ στενούς δεσμούς με την ελληνοαμερικανική διασπορά εδώ και δεκαετίες. Είναι υπέροχο που βιώνω αυτό το ταξίδι μαζί τους. Και νιώθω ότι οι φίλοι μου και οι Ελληνοαμερικανοί στην πατρίδα είναι πολύ υπερήφανοι. Είναι πολύ χαρούμενοι και ενθουσιασμένοι για αυτή τη σχέση, και για την παρουσία μου εδώ για την Ελλάδα. Ξέρουν ότι θα παλέψω με όλες μου τις δυνάμεις και για τις δύο χώρες. Αυτό με κάνει να χαμογελάω. Ζήσαμε τις εορταστικές εκδηλώσεις για την επέτειο της Ελληνικής Επανάστασης μαζί με τον πρόεδρο Τραμπ, τις οποίες φιλοξενήσαμε μαζί. Έβλεπα λίγο πριν το βίντεο και με γεμίζει χαρά, γιατί ήταν πολύ δυνατή στιγμή.

Μαρία Σαράφογλου: Και ζεστό καλωσόρισμα.

Πρέσβης Γκίλφοϊλ: Πολύ ζεστό καλωσόρισμα, και με τον Οικουμενικό Πατριάρχη. Είχαμε υπέροχες εκδηλώσεις και με αυτούς. Λατρεύω τον πολιτιστικό δεσμό. Μου αρέσει που είστε Έλληνες ορθόδοξοι και εγώ καθολική χριστιανή. Έχουμε ομοιότητες ως προς τον πολιτισμό, τη θρησκεία, ως προς τις αξίες, εστιάζουμε στην οικογένεια, στην υπερηφάνεια για τις χώρες μας, στον πατριωτισμό. Ήταν υπέροχη εμπειρία.

Μαρία Σαράφογλου: Το Οικουμενικό Πατριαρχείο πάντα ενδιέφερε πολύ την Ουάσιγκτον. Πόσο σημαντική είναι για εσάς η αναγνώριση και η προστασία του;

Πρέσβης Γκίλφοϊλ: Το θεωρώ πολύ σημαντικό. Και ο πρόεδρος Τραμπ το δήλωσε σαφώς. Ένας πυλώνας για τον οποίο αγωνίζεται είναι η θρησκευτική ελευθερία, απαλλαγμένη από διώξεις. Ξέρω ότι είναι πολύ σημαντικό για τους Έλληνες εδώ αλλά και για τους Ελληνοαμερικανούς στις ΗΠΑ. Απολαμβάνω τη συνεργασία μου με τον Οικουμενικό Πατριάρχη, και ανυπομονώ να δω αύριο τον Αρχιεπίσκοπο.

Μαρία Σαράφογλου: Οι Έλληνες συνδέονται με τις ΗΠΑ μέσω της μετανάστευσης. Έχετε κι εσείς μεταναστευτικό παρελθόν. Κατά την άποψή σας, η μετανάστευση αποτελεί πηγή πλούτου ή πρόκληση για έθνη όπως η Ελλάδα και οι ΗΠΑ;

Πρέσβης Γκίλφοϊλ: Πιστεύω ότι είναι και τα δύο. Είναι σίγουρα πηγή πλούτου. Έχεις σκληρά εργαζόμενους ανθρώπους που θέλουν να έρθουν σοβαρά σε μια χώρα, και να προσφέρουν και να επιστρέψουν, να παλέψουν για τις οικογένειές τους, ώστε οι δικοί τους να έχουν καλή ζωή και καλή εκπαίδευση. Στηρίζω τη μετανάστευση που γίνεται νόμιμα, τηρώντας τις νόμιμες διαδικασίες. Δεν στηρίζω τις παράνομες εισόδους, την παράνομη διέλευση συνόρων, που παραβαίνουν τον νόμο. Αυτή η διαδικασία καθόλου δεν βοηθάει. Ο πατέρας μου γεννήθηκε στο Έννις, στην κομητεία Κλαιρ της Ιρλανδίας. Ήρθε σε αυτή τη χώρα και έγινε πολίτης των ΗΠΑ με τον σωστό τρόπο. Όχι παίρνοντας τη θέση κάποιου άλλου, ούτε προσπαθώντας να μπει σε μια χώρα χωρίς να σέβεται τους κανόνες και τους νόμους της. Και ανταπέδωσε στη χώρα η οποία, όπως ο ίδιος πίστευε, ευεργέτησε τον ίδιο και την οικογένειά του επιλέγοντας να την υπηρετήσει, να πάει στρατό στις ΗΠΑ. Είμαι πολύ περήφανη που το έκανε αυτό.

Μαρία Σαράφογλου: Κυρία πρέσβη, συναντήσατε πρόσφατα τον Έλληνα πρωθυπουργό. Ποια είναι η πρώτη σας εντύπωση;

Πρέσβης Γκίλφοϊλ: Νομίζω ότι είχα ήδη τέσσερις συναντήσεις μαζί του. Τον είδα αρκετά, είχαμε πολλή δουλειά. Τον συμπαθώ πάρα πολύ. Και συμπαθώ πάρα πολύ τη σύζυγό του, τη Μαρέβα. Είναι υπέροχη. Πολύ καλοί άνθρωποι. Δουλεύουν σκληρά. Είναι έξυπνοι, ταλαντούχοι. Αγαπούν τη χώρα και έδειξαν άμεσο και ειλικρινές ενδιαφέρον να συνεργαστούν μαζί μου για να έχουμε μια ιδιαίτερα παραγωγική περίοδο κατά τη θητεία μου εδώ ως πρέσβη.

Μαρία Σαράφογλου: Να περιμένουμε ο πρωθυπουργός να επισκεφθεί τον Λευκό Οίκο, ή ίσως τον πρόεδρο Τραμπ να επισκεφθεί την Αθήνα;

Πρέσβης Γκίλφοϊλ: Όλοι θα το θέλαμε αυτό, έτσι δεν είναι; Να βγάλει λόγο στην Ακρόπολη. Ελπίζω να έρθει. Θα του το ζητήσω. Δουλεύει πολύ σκληρά, δεν σταματάει καθόλου. Είναι ανυπέρβλητος σε εργατικότητα και στην αγάπη για τη χώρα του. Θα θέλαμε πολύ να έρθει, όπως και άλλοι υπουργοί. Υποσχέθηκαν ότι θα έρθουν. Θα είναι συναρπαστικό για τη σχέση μεταξύ ΗΠΑ και Ελλάδας, θα είναι αποφασιστικής σημασίας στιγμές, θα δημιουργήσουμε νέες αναμνήσεις, θα γράψουμε σημαντικά κεφάλαια στην ιστορία. Πραγματικά, ευελπιστώ να γίνει η θητεία μου η καλύτερη θητεία πρέσβη που έχει δει ποτέ η Ελλάδα.

Μαρία Σαράφογλου: Πιστεύετε ότι θα γίνει σύντομα;

Πρέσβης Γκίλφοϊλ: Νομίζω ότι… Την πρώτη μου εβδομάδα είχαμε ήδη δύο υπουργούς. Όχι και άσχημα! Και η πρώτη επίσκεψη Μπέργκαμ ήταν ιστορική. Ήταν η πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας που υπουργός Εσωτερικών των ΗΠΑ επισκέφθηκε την Ελλάδα. Και μετά ξαναήρθε. Νομίζω ότι αυτό λέει πολλά για τη σπουδαιότητα της σχέσης, για το πόσα κάνουμε εδώ. Είναι κάτι πολύ σημαντικό για εμάς γεωπολιτικά. Οι ΗΠΑ αποδίδουν σημασία στη χώρα και αυξάνουν τη σημασία της, στέλνοντας τους καλύτερους και τους πιο ικανούς εδώ ώστε να συνεργαστούν.

Μαρία Σαράφογλου: Και η επίσκεψη του δικού μας πρωθυπουργού στον Λευκό Οίκο; Είναι προτεραιότητά σας;

Πρέσβης Γκίλφοϊλ: Θα ήταν σημαντική μια τέτοια διμερής επίσκεψη. Θα ήταν καταπληκτικό ο κ. Μητσοτάκης να συναντήσει τον Πρόεδρο στο Οβάλ Γραφείο. Τον είχε συναντήσει πριν από λίγο καιρό. Υπάρχουν σημαντικά πράγματα προς συζήτηση. Ελπίζω να τον συνοδεύσω και εγώ.

Μαρία Σαράφογλου: Επιτρέψτε μου να πάω λίγο πίσω… διότι καθώς γιορτάζουμε τους δεσμούς μεταξύ ΗΠΑ και Ελλάδας, δεν μπορούμε να αγνοήσουμε τις προκλήσεις. Η δημοκρατία και η ελευθερία είναι αξίες που δοκιμάζονται, στη Γάζα και στην Ουκρανία. Σχετικά με την Ουκρανία, πόσο κοντά βρισκόμαστε σε μια ειρηνευτική συμφωνία; Ποιο είναι το μήνυμα που κομίζετε εσείς, οι ΗΠΑ, στη Μόσχα;

Πρέσβης Γκίλφοϊλ: Η ουσία είναι ότι ο πρόεδρος Τραμπ είναι πρόεδρος της ειρήνης. Αυτά που κατόρθωσε να επιτύχει παγκοσμίως είναι, το λιγότερο, μπορώ να πω, ιστορικά. Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι, και το ξέρω προσωπικά, που τον ενοχλεί. Θέλει να σταματήσει την απώλεια ζωών, τους ατέλειωτους σκοτωμούς. Είναι κάτι πολύ αποσταθεροποιητικό. Δεν επηρεάζει μόνο αυτές τις δυο χώρες, αλλά και ολόκληρο τον κόσμο. Κανείς δεν θέλει να βλέπει νέους άντρες να χάνονται, να πεθαίνουν πολεμώντας.

Μαρία Σαράφογλου: Ποιο είναι λοιπόν το μήνυμα των ΗΠΑ προς τη Μόσχα;

Πρέσβης Γκίλφοϊλ: Οι ΗΠΑ στέλνουν το εξής μήνυμα και στην Ουκρανία και στη Μόσχα "Βρείτε τα, σταματήστε τον πόλεμο και συμβιβαστείτε για την ειρήνη". Πιέζει εξ ίσου και τις δυο χώρες, και τους δυο ηγέτες, προς τον σκοπό αυτόν. Ο κόσμος θα το υποστηρίξει.

Μαρία Σαράφογλου: Πώς αξιολογείτε τη διαδικασία κατάπαυσης πυρός στη Γάζα; Φαίνεται ότι υπάρχει εκεχειρία, όχι όμως πραγματική ειρήνη. Ακόμα πεθαίνουν παιδιά και πολλές ζωές ακόμη κρέμονται από μια κλωστή.

Πρέσβης Γκίλφοϊλ: Αυτό που κατάφερε εκεί ο πρόεδρος Τραμπ, είναι και πάλι ιστορικό, διότι επρόκειτο για μια κατάσταση πολύ ανησυχητική για όλον τον κόσμο. Οι όμηροι γύρισαν στα σπίτια τους. Κι αυτό, χάρη στον πρόεδρο Τραμπ. Αυτό λέει πολλά από μόνο του. Προφανώς, πρέπει να γίνουν πολλά ακόμα, όμως είναι ένα τεράστιο βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, για να διατηρηθεί η ειρήνη στην περιοχή. Είναι πολύ σημαντικό και καίριο.

Μαρία Σαράφογλου: Πώς βλέπετε τον δρόμο προς μια πραγματική ειρήνη, και τι μπορούν να κάνουν οι ΗΠΑ για να στηρίξουν την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων;

Πρέσβης Γκίλφοϊλ: Θεωρώ ότι ο πρόεδρος Τραμπ γεφύρωσε αρκετά αυτό το χάσμα. Είναι σημαντικό να υπάρχει ανοιχτός διάλογος και επικοινωνία. Όταν ο πρόεδρος Τραμπ πηγαίνει σε μια περιοχή για να βοηθήσει να τερματιστεί ο πόλεμος, η αιματοχυσία, η απαγωγή ομήρων, δεν το κάνει αποσπασματικά. Παραμένει συνεπής, σταθερός, προσηλωμένος στην εξεύρεση μακροπρόθεσμων λύσεων. Αυτό είναι εντυπωσιακό. Δεν έχουμε ξαναδεί κάτι παρόμοιο από άλλον παγκόσμιο ηγέτη. Να εμπλέκεται ενεργά για ειρήνη διαρκείας και ανοιχτό διάλογο που συνεχίζεται. Όταν συναντιόμαστε και μιλάμε μαζί, μπορούμε να πετύχουμε τα πάντα. Πιστεύω απόλυτα ότι είναι ικανός να συνεχίσει αυτήν τη διαδικασία. Ξέρει πόσο σημαντικό είναι.

Μαρία Σαράφογλου: Ποια εμπειρία σάς προετοίμασε καλύτερα για αυτήν τη διπλωματική αποστολή;

Πρέσβης Γκίλφοϊλ: Ωραία ερώτηση. Κοιτούσα το βίντεο. Είναι μια διαδρομή που έχει εξελιχθεί πολύ όμορφα. Ξεκίνησα ως εισαγγελέας, πάλευα για τη δικαιοσύνη, δίκαζα τις υποθέσεις μου, χωρίς σημειώσεις, έκανα τις τελικές αγορεύσεις και αναλάμβανα τα πάντα, από θανατικές ποινές, ενδοοικογενειακή βία, σεξουαλικές επιθέσεις, ανθρωποκτονίες, μέχρι σημαντικές ποινικές υποθέσεις, συμμορίες, ναρκωτικά. Κατάφερα να βελτιώσω τις δεξιότητές μου, να αποφασίζω γρήγορα, να σκέφτομαι στρατηγικά. Από αυτό το σημείο, η μετάβαση στην τηλεόραση ήταν πολύ εύκολη. Δίκασα την υπόθεση της επίθεσης από σκύλο η οποία δημιούργησε προηγούμενο, για φόνο με ενδεχόμενο δόλο στις ΗΠΑ. Δεν είχε ξαναγίνει. Πάντα ήμουν πρωτοπόρος. Αν κάτι δεν έχει ξαναγίνει, δεν σημαίνει ότι δεν μπορώ να το κάνω εγώ πρώτη. Έτσι με μεγάλωσε ο πατέρας μου. Μετά προχώρησα στην τηλεόραση και δούλεψα για το CNN, το Fox News, το ABC, στη δικαστική τηλεόραση, με δική μου εκπομπή. Ήταν υπέροχο. Δέχτηκα έξι προτάσεις για την τηλεόραση μετά από αυτήν την υπόθεση, όπως και οι συνάδελφοί μου, και μετά ακολούθησε η πολιτική. Πάντα την αγαπούσα και ξεκίνησα από το Σαν Φρανσίσκο.

Μαρία Σαράφογλου: Είστε η πρώτη Αμερικανίδα πρέσβης στην Αθήνα, με πάνω από 3 εκατομμύρια ακόλουθους στα social media. Έχετε ισχυρή δημόασια φωνή και κάποιοι λένε ότι ίσως επηρεάσει την πολιτική πέρα από τη διπλωματία. Πώς απαντάτε σε αυτό;

Πρέσβης Γκίλφοϊλ: Δεν το βρίσκω κακό κάποιος να είναι αναγνωρίσιμος και με διασυνδέσεις στην κυβέρνηση, τον Πρόεδρο, που είναι καλός μου φίλος. Θεωρώ ότι είναι ισχυρό εργαλείο για την Ελλάδα. Θεωρώ ότι οι Έλληνες το έχουν αγκαλιάσει πραγματικά. Αν μπορέσω να χρησιμοποιήσω την εμπειρία μου και τις ικανότητές μου για να βοηθήσω τις διμερείς σχέσεις, θα το κάνω μετά χαράς.

Μαρία Σαράφογλου: Επιτρέψτε μου να αναδιατυπώσω την ερώτηση. Υπάρχουν συγκεκριμένες πολιτικές δυνάμεις εδώ στην Ελλάδα που θεωρούν ότι θα επωφεληθούν από την δημοτικότητά σας και ότι θα κερδίσουν πολιτικό έδαφος προωθώντας την ατζέντα του προέδρου Τραμπ. Είναι αυτό μέρος της αποστολής σας; Το βλέπετε ως μέρος της αποστολής σας ή ως κάτι πέρα από αυτήν;

Πρέσβης Γκίλφοϊλ: Δεν το βλέπω ως μέρος της αποστολής μου. Το τι κάνουν οι άλλοι με την πολιτική τους είναι δική τους δουλειά. Είμαι εδώ για να δουλέψω πάνω σε θέματα που άπτονται της πολιτικής του προέδρου Τραμπ και να προωθήσω τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Θέλω να το κάνω εφ’ όλης της ύλης, όπως αναφέρθηκε, στο εμπόριο, στην ενέργεια, στη ναυτιλία. Αυτός είναι και ένας από τους λόγους που αγαπώ την Ελλάδα. Σπούδαζα ελληνική και ρωμαϊκή ιστορία από τα 18 μου, στο Πανεπιστήμιο UC Davis, με τον καθηγητή Σπυριδάκη. Πάντα αγαπούσα πάρα πολύ την Ελλάδα.

Μαρία Σαράφογλου: Ποια είναι η καλύτερη συμβουλή που λάβατε ποτέ;

Πρέσβης Γκίλφοϊλ: Μία από τις καλύτερες θα έλεγα ότι ήταν από τον πατέρα μου. Όταν έχασα τη μαμά μου, σε ηλικία 10 ετών, ο μπαμπάς μου μού είπε "Κίμπερλι, πρέπει να φανείς δυνατή. Έχεις ταλέντο, ικανότητες και δεν μπορεί να σου συμβεί τίποτα χειρότερο στη ζωή από την απώλεια της μαμάς σου. Να είσαι δυνατή, να αντέχεις". Πάντα έλεγε "Ό,τι κάνουν τα αγόρια, εσύ μπορείς να το κάνεις καλύτερα". Τον πίστεψα. Ήταν ο μπαμπάς μου.

Μαρία Σαράφογλου: Χάσατε τους γονείς σας σε μικρή ηλικία. Πώς σας διαμόρφωσε αυτή η απώλεια και σας έκανε αυτό που είστε σήμερα;

Πρέσβης Γκίλφοϊλ: Ήταν πολύ σκληρό. Ειδικά η απώλεια της μητέρας μου σε τόσο μικρή ηλικία ήταν κάτι πολύ δύσκολο. Θαυμάζω τον πατέρα μου για τον τρόπο με τον οποίο μεγάλωσε τον αδελφό μου κι εμένα ως μόνος γονέας. Έκανε εξαιρετική δουλειά και μου δίδαξε πολλά για τη γονεϊκότητα. Προφανώς, αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μεγαλώσω πιο γρήγορα. Η μητέρα μου μού λείπει κάθε μέρα, όπως και ο πατέρας μου, που με ενέπνευσε τόσο πολύ. Και οι δυο τους. Η μητέρα μου ήταν δασκάλα ειδικής αγωγής κι ακολούθησα τα βήματά της. Δούλεψα με παιδιά με ειδικές ανάγκες και μαθησιακές δυσκολίες. Ο πατέρας μου με ενθάρρυνε να σπουδάσω νομική και να παλέψω για όσα ήθελα να κάνω. Με έκανε να νιώθω καλά με τον εαυτό μου, και μου έδωσε την αυτοπεποίθηση που χρειαζόμουν για να αντιμετωπίσω τις προκλήσεις, να μπορέσω να χαράξω νέους δρόμους και να παλέψω για τον εαυτό μου και τους άλλους. Έλεγε ότι ήμουν πολύ καλή συνήγορος και πως θα μπορούσα να βοηθήσω κόσμο στη ζωή μου. Γι’ αυτό πιστεύω ότι ακολουθώ τα βήματα αυτά, σε ένα δημόσιο αξίωμα, υπηρετώντας ως πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, η πρώτη γυναίκα στο αξίωμα αυτό.

Μαρία Σαράφογλου: Η πρώτη γυναίκα.

Πρέσβης Γκίλφοϊλ: Αυτό είναι συναρπαστικό. Νομίζω πως είμαι η πρώτη γυναίκα σε αυτό το αξίωμα στην Ελλάδα. Οι φίλοι μου ενθουσιάστηκαν. Ήταν όλοι τους πολύ υπερήφανοι. Έφτιαξαν μπλουζάκια που έγραφαν "Ελληνο-ρικανή".

Μαρία Σαράφογλου: Τι νομίζετε ότι θα σας έλεγαν οι γονείς σας αυτήν τη στιγμή;

Πρέσβης Γκίλφοϊλ: Νομίζω ότι με κοιτούν από ψηλά και μου λένε "Μπράβο, Κίμπερλι". Ξέρω ότι θα ήταν πολύ υπερήφανοι. Δεν θα εκπλήσσονταν, για να το θέσω έτσι.

Μαρία Σαράφογλου: Τι μήνυμα στέλνετε σε όλες τις γυναίκες που προσπαθούν να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους, καθώς, όπως είπατε, είστε η πρώτη γυναίκα πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα;

Πρέσβης Γκίλφοϊλ: Είναι συναρπαστικό. Αν μπορώ εγώ, τότε μπορούν όλες οι γυναίκες. Το πιστεύω αυτό. Αν πιστεύεις στον εαυτό σου, δουλεύεις σκληρά, προσπαθείς, αφιερώνεις χρόνο, όλα είναι δυνατά. Πραγματικά το πιστεύω. Ενθαρρύνω τις γυναίκες να παλεύουν για όσα πιστεύουν. Να χαράσσουν νέους δρόμους. Μην φοβάστε να ρισκάρετε, να πιστέψετε στον εαυτό σας, να μάθετε κάτι καινούργιο. Δοκιμάστε κάτι καινούργιο. Αλλάξτε δουλειά. Έρχονται και μου ζητούν να γίνω η μέντοράς τους. "Δεν μου αρέσει η δουλειά μου", λένε. Τι θέλεις να κάνεις, τότε; Πιστεύω πως αν κάνεις κάτι που αγαπάς, θα διαπρέψεις σε αυτό. Θέλω ο κόσμος να πιστεύει στον εαυτό του, είτε πρόκειται για άντρες είτε για γυναίκες. Θέλω να εμπνέω γενικότερα. Αγαπώ τους ανθρώπους, μου αρέσει να δουλεύω με οικογένειες και με παιδιά και μου αρέσει να έρχονται αγόρια και κορίτσια και να μου λένε ότι τα ενέπνευσα. Αυτή είναι η ζωή που αξίζει να ζεις.

Μαρία Σαράφογλου: Και ο γιος σας βρίσκεται εδώ μαζί σας, στην Ελλάδα.

Πρέσβης Γκίλφοϊλ: Ναι, ο Ρόναν, είναι αξιολάτρευτος. Είναι το φως της ζωής μου. Είναι 19 ετών. Τον έφερα μαζί μου. Δεν είχε επισκεφθεί ποτέ την Ελλάδα. Του αρέσει η χώρα. Του αρέσει το φαγητό, του αρέσουν οι άνθρωποι. Λέει ότι είναι φοβερά. Δεν ξέρω αν θα θέλει να γυρίσει πίσω στη Φλόριντα.

Μαρία Σαράφογλου: Καταλαβαίνω απόλυτα. Έχουμε κάποια κοινά, νομική και ΜΜΕ. Και βέβαια έχω κι εγώ έναν γιο. Οπότε καταλαβαίνω απόλυτα τι εννοείτε.

Πρέσβης Γκίλφοϊλ: Και είναι εφικτό. Αυτό είναι το θέμα. Μπορείς να είσαι μητέρα μονογονεϊκής οικογένειας, να δουλεύεις σκληρά και να είσαι καλή μητέρα. Είναι η σημαντικότερη δουλειά. Έχει να κάνει με το πώς εμπνέεις και στηρίζεις τα παιδιά σου ώστε να πιστέψουν στον εαυτό τους, και να δουλεύουν σκληρά, να τους ενσταλάζεις ηθική και αξίες και να έχουν καλό χαρακτήρα. Πάντα το έλεγα στον γιο μου. "Δεν με ενδιαφέρει να παίρνεις άριστα στο σχολείο, αλλά να συμπεριφέρεσαι καλά σε όλους. Να είσαι καλός και να έχεις ενσυναίσθηση". Κι έτσι είναι. Χαίρομαι όταν πηγαίνω στο σχολείο ή στις συναντήσεις γονέων, γιατί τέτοια καλά λόγια μου λένε οι δάσκαλοι.

Μαρία Σαράφογλου: Το αναφέρετε και στο βιβλίο σας.

Πρέσβης Γκίλφοϊλ: Ναι.

Μαρία Σαράφογλου: Πρέσβη, έχετε πει το εξής και το παραθέτω: "Το διαζύγιο μπορεί να είναι και κάτι ευχάριστο". Τι εννοείτε με αυτό;

Πρέσβης Γκίλφοϊλ: Μπορείς να πάρεις διαζύγιο αν κάτι δεν πηγαίνει καλά. Μπορείς ακόμα να αγαπάς τον άλλο, να τον στηρίζεις, να έχεις μια πολύ καλή σχέση. Επειδή παίρνεις διαζύγιο δεν σημαίνει ότι δεν μπορείς να έχεις ένα μέλλον και μια πολύ καλή σχέση με τον άλλον, ειδικά όταν μεγαλώνετε παιδιά. Το οφείλεις στα παιδιά σου. Δεν έχει να κάνει με εσένα, αλλά με εκείνα.

Μαρία Σαράφογλου: Εσείς έχετε καλή σχέση.

Πρέσβης Γκίλφοϊλ: Ναι, έχω πολύ καλή σχέση με τον κυβερνήτη Γκάβιν Νιούσομ, όπως διαπιστώσατε. Έχω μια καταπληκτική σχέση με τον Έρικ Βιλένσι, που είναι ο πατέρας του γιου μου, του Ρόναν. Είναι μια υπέροχη εμπειρία. Μετράμε 20 χρόνια φιλίας. Αυτό που πρέπει να καταλάβει ο κόσμος για εμένα είναι ότι δεν εγκαταλείπω. Θα μείνω μαζί σου, θα είμαι πιστή. Θα είμαι πάντα εδώ, μπορείς να βασίζεσαι πάνω μου. Και είμαι υπερήφανη για αυτό. Αυτό με κάνει να νιώθω καλά, όταν πάω για ύπνο και όταν ξυπνάω το πρωί, όσα έχω κάνει για να βοηθήσω κάποιον ή να διατηρήσω μια σχέση και να κάνω τους γονείς μου υπερήφανους για αυτό που είμαι.

Μαρία Σαράφογλου: Πώς είναι η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ όταν κλείνουν οι κάμερες;

Πρέσβης Γκίλφοϊλ: Θα έλεγα ότι είμαι ακριβώς η ίδια. Είμαι πολύ χαρούμενος άνθρωπος. Είμαι γεμάτη ενέργεια και ενθουσιασμό. Είχα ήδη υπέροχη εμπειρία στην Πρεσβεία των ΗΠΑ με τους ταλαντούχους ανθρώπους από το Υπουργείο Εξωτερικών. Είναι τόσο έξυπνοι και δουλεύουν σκληρά. Είναι καταπληκτικοί. Ειλικρινά, εντυπωσιάστηκα που ακολούθησαν τον ρυθμό μου, γιατί κινούμαι όπως ο Τραμπ, είμαι απασχολημένη όλη την ημέρα. Ήταν μια πολύ όμορφη εμπειρία. Στην πραγματικότητα, ήξερα ότι θα είναι έτσι, αλλά η εμπειρία που είχα υπερέβη τις προσδοκίες μου, γεγονός που είναι εντυπωσιακό.

Μαρία Σαράφογλου: Αν μπορούσατε να στείλετε ένα μήνυμα στον ελληνικό λαό, ποιο θα ήταν αυτό;

Πρέσβης Γκίλφοϊλ: Σας αγαπώ και σας ευχαριστώ για την υποδοχή σας.

Μαρία Σαράφογλου: Δεν θα μπορούσα να μην σας ρωτήσω… Τι να περιμένουμε από εδώ και πέρα;

Πρέσβης Γκίλφοϊλ: Τι να πω, υπάρχει τίποτα καλύτερο από το να είσαι Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα; Η εμπειρία είναι ήδη εξαιρετική, αλλά προσβλέπω σε νέες αναμνήσεις, νέα σχέδια. Έχω ήδη κάνει εκπληκτικούς φίλους εδώ. Είμαι ενθουσιασμένη με το πώς με κατατόπισαν και βοήθησαν τη μετάβαση από μια άλλη χώρα εδώ. Οπότε, τους ευχαριστώ όλους στην Πρεσβεία μας που επέλεξαν να εργαστούν και να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους εδώ. Πρόκειται για απίστευτη ομάδα. Είμαστε 400 άτομα που εργαζόμαστε εδώ, μαζί με το τοπικό προσωπικό, κάτι που είναι καταπληκτικό και παίζει ρόλο-κλειδί στην ενίσχυση των σχέσεών μας.

Μαρία Σαράφογλου: Πρέσβη Γκίλφοϊλ, ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν εδώ, στον ΑΝΤ1, και μοιραστήκατε μαζί μας την ιστορία σας και το όραμά σας, εδώ, στην Αθήνα, τόπο συνάντησης της δημοκρατίας και της διπλωματίας. Ευχαριστούμε πολύ.

Πρέσβης Γκίλφοϊλ: Ευχαριστώ. Ήταν χαρά μου.

