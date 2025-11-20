Στην Κύπρο ο Κωνσταντίνος Τασούλας - Θα συναντήσει ΠτΔ και Αρχιεπίσκοπο

Φτάνει, σήμερα, στην Κύπρο ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, μετά από πρόσκληση του Κύπριου Προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη για τον εορτασμό της Ημέρας των Ενόπλων Δυνάμεων και την τελετή απονομής ηθικών αμοιβών στην πολεμική σημαία της Ελληνικής Δύναμης Κύπρου.

Ο κ. Τασούλας θα συναντηθεί το πρωί της Παρασκευής με τον Αρχιεπίσκοπο Γεώργιο και στη συνέχει θα μεταβεί στο στρατόπεδο της στη Μαλούντα προκειμένου να συμμετάσχει στην τελετή απονομής ηθικών αμοιβών στην πολεμική σημαία της Ελληνικής Δύναμης Κύπρου.

Στις 13:00 θα έχει κατ΄ιδίαν συνάντηση με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη και στη συνέχεια θα αναχωρήσει για την Αθήνα

Πηγή: ΚΥΠΕ