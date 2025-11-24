Le Monde για βιβλίο Τσίπρα: Ο «ανακατωσούρας» της αριστεράς μιλά για το «τραυματικό» επεισόδιο του 2015 και ετοιμάζει επιστροφή

«Ήρθε η ώρα να πω την αλήθεια μου». Με αυτή τη φράση του Αλέξη Τσίπρα ξεκινά το κείμενό της η ανταποκρίτρια της Le Monde στην Αθήνα, Μαρίνα Ράφενμπεργκ. Δέκα χρόνια μετά την ελληνική κρίση που συγκλόνισε την Ευρώπη, ο «ανακατωσούρας της αριστεράς» - χρησιμοποιεί τη λέξη «trublion» δηλαδή κάποιον που δημιουργεί προβλήματα και αναστάτωση -, που έγινε ο νεότερος πρωθυπουργός της Ελλάδας στα 40 του έτη, επανεξετάζει αυτό το ακόμη τραυματικό επεισόδιο για την ελληνική κοινωνία στην «Ιθάκη», ένα βιβλίο 730 σελίδων, σημειώνει η ίδια.

Η εφημερίδα ενημερώνει το γαλλικό κοινό πως το βιβλίο, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Gutenberg, αποτελεί ήδη αντικείμενο νομικής διαμάχης για μη εξουσιοδοτημένες διαρροές αποσπασμάτων και αναστατώνει την ελληνική πολιτική σκηνή, η οποία εξετάζει τις επόμενες κινήσεις του κ. Τσίπρα, καθώς, όπως γράφει, «η ιστορία δεν έχει τελειώσει ακόμα».

Le Monde: Το δημοψήφισμα και το τρίτο μνημόνιο

Σε όλο το βιβλίο, γράφει η Le Monde, ο κ. Τσίπρας αφηγείται τις διαπραγματεύσεις με τους πιστωτές, την ευρωπαϊκή πίεση και τη δύσκολη απόφαση για τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος τον Ιούλιο του 2015, σχετικά με την απόρριψη ενός σχεδίου λιτότητας που κρίθηκε πολύ σκληρό για τον ελληνικό λαό.

«Δεν μας είχε απομείνει κανένα πλεονέκτημα» σημειώνει ο πρώην πρωθυπουργός, «το μόνο που μας είχε απομείνει ήταν η εικόνα μας, αυτή μιας χώρας που, αντί να αποδεχτεί την ταπείνωσή της, ζήτησε από τον λαό της να αποφασίσει».

Ο Αλέξης Τσίπρας επιμένει στη μεταστροφή για την οποία επικρίθηκε μετά το δημοψήφισμα, όταν τελικά υπέγραψε ένα τρίτο μνημόνιο με τους πιστωτές.

Αυτή η δεύτερη συμφωνία, μετά το δημοψήφισμα, «είχε περισσότερες θετικές πτυχές», σύμφωνα με τον ίδιο, συμπεριλαμβανομένων παραχωρήσεων για την ελάφρυνση του χρέους και ενός πακέτου 35 δισεκατομμυρίων ευρώ μέσω ευρωπαϊκών κονδυλίων για την υποστήριξη της οικονομικής ανασυγκρότησης, το οποίο τελικά οδήγησε στο τέλος της ευρωπαϊκής εποπτείας το 2018.

Φόβος απογοήτευσης

Ο Αλέξης Τσίπρας επανεξετάζει και πιο προσωπικές πτυχές της περιόδου που κυβέρνησε τη χώρα. Από τα γενέθλια του γιου του που ξέχασε εν μέσω του χάους των διαπραγματεύσεων, ως τον φόβο της απογοήτευσης «μιας ολόκληρης γενιάς που τόλμησε να πιστέψει στην αλλαγή», σε μια χώρα που έως τότε κυβερνιόταν από τα δύο μεγάλα κόμματα, το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία. Και φυσικά αναφέρεται στις έριδες στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ.

«Από το καλοκαίρι του 2023 και την ήττα του στις βουλευτικές εκλογές, το κόμμα του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, ο ΣΥΡΙΖΑ, βρίσκεται σε κρίση, η οποία κορυφώθηκε με διάσπαση. Έκτοτε, ο ΣΥΡΙΖΑ λαμβάνει μόνο το 5% των ψήφων και έχει χάσει την ιδιότητά του ως το κύριο κόμμα της αντιπολίτευσης της χώρας από το ΠΑΣΟΚ», γράφει το ρεπορτάζ.

«Ενώ ορισμένοι εντός του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ έχουν ήδη εκφράσει την υποστήριξή τους για μια προοδευτική συμμαχία με ένα πιθανό κόμμα που θα δημιουργήσει ο Τσίπρας τους επόμενους μήνες, άλλοι εξακολουθούν να αντιτίθενται σε αυτή την προοπτική.

Ο πρώην υπουργός Οικονομικών της κυβέρνησης Τσίπρα, Ευκλείδης Τσακαλώτος, πιστεύει ότι ο Τσίπρας, ''προσπαθώντας να ευχαριστήσει τους πάντες, δεν πείθει κανέναν''. Όσο για τον ηγέτη του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, έχει κατηγορήσει τον αντίπαλό του ότι ''ενορχήστρωσε τη διάλυση του κόμματός του στο παρασκήνιο''», σημειώνεται.

Στο δημοσίευμα της Le Monde περιλαμβάνεται η άποψη του διδάσκοντα στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, πολιτικού επιστήμονα Μάνου Παπάζογλου.

«Η αποχώρησή του στις αρχές Οκτωβρίου από το Κοινοβούλιο, όπου εξελέγη με τον ΣΥΡΙΖΑ, και αυτό το βιβλίο υποδηλώνουν ότι θέλει να επιστρέψει και να δημιουργήσει το δικό του κόμμα για τις επόμενες εκλογές» λέει ο Παπάζογλου, τονίζοντας ότι τα εμπόδια είναι πολλά: «Ο Τσίπρας δεν έχει κομματική δομή και η αριστερά είναι σε διάλυση, βαθιά διχασμένη».

«Απίθανο…» να γίνει ένας αποτελεσματικός ηγέτης της αντιπολίτευσης

Στο δημοσίευμα σημειώνεται πως ο Αλέξης Τσίπρας θεωρείται ο επικρατέστερος μεταξύ των προσωπικοτήτων που θεωρούνται ικανές να αναδιαμορφώσουν την κεντροαριστερά. Σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, μπορεί να συγκεντρώσει μεταξύ 18% και 23% των ψήφων.

«Αλλά το πραγματικό ερώτημα αυτή τη στιγμή είναι: μπορεί να είναι ένας αποτελεσματικός ηγέτης της αντιπολίτευσης εναντίον του πρωθυπουργού Μητσοτάκη; Είναι απίθανο…» επισημαίνει ο Παπάζογλου. «Έχει έρθει η ώρα για περισσότερο ριζοσπαστισμό, όπως παντού στην Ευρώπη. Στην κεντροαριστερά, έναν χώρο που ήδη καταλαμβάνεται από το ΠΑΣΟΚ, δεν υπάρχει μεγάλο περιθώριο ελιγμών», προσθέτει ο ίδιος.

Η Le Monde παρατηρεί πως το κυβερνών συντηρητικό κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, αν και αποδυναμωμένο από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και την υπόθεση παράνομων τηλεφωνικών υποκλοπών, εξακολουθεί να θεωρείται από το ελληνικό κοινό ως ένα «σοβαρό κόμμα» που έχει επαναφέρει την οικονομία, σε αντίθεση με την αριστερά που θα μπορούσε για άλλη μια φορά να οδηγήσει τη χώρα σε «μια νέα περιπέτεια».

Αυτή η ιδέα, άλλωστε, προωθείται με χαρά από τον συντηρητικό πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, σημειώνει η γαλλική εφημερίδα. Όταν ρωτήθηκε στη δημόσια τηλεόραση ΕΡΤ σχετικά με την πιθανότητα επιστροφής του κ. Τσίπρα στην πολιτική, ο νυν πρωθυπουργός της χώρας απάντησε: «Δεν ξέρω αν εσείς θα μπαίνατε σε ένα πλοίο που ο καπετάνιος του είχε ήδη ρίξει μία φορά στα βράχια».

Πηγή: iefimerida.gr