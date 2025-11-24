Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Yπό έλεγχο δασική πυρκαγιά στα όρια του Δήμου Πέγειας της επαρχίας Πάφου

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Yπό έλεγχο τέθηκε δασική πυρκαγιά στα όρια του Δήμου Πέγειας της επαρχίας Πάφου.Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος σήμερα Δευτέρα 24 Νοεμβρίου, 2025 και ώρα 17:45, εκδηλώθηκε πυρκαγιά στην τοποθεσία «Καμάρες» του Δήμου Πέγειας, της επαρχίας Πάφου.

Η πυρκαγιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο στις 18:35, αφού έκαψε έκταση δύο δεκαρίων καλυμμένη με άγρια θαμνώδη βλάστηση.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης, συμμετείχαν 5 άτομα του Τμήματος Δασών με δύο πυροσβεστικά οχήματα, καθώς επίσης και 4 άτομα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με δύο πυροσβεστικά οχήματα.

Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται.

