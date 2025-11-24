Ο Νικόλας έταξε προεδρία Βουλής στον Καρογιάν – Η νέα πρόταση για συνεργασία και το δεύτερο «όχι»

Στο κενό έπεσε μια ακόμη προσπάθεια για πολιτική συνεργασία μεταξύ ΔΗΚΟ και ΔΗΠΑ ενόψει των βουλευτικών εκλογών του Μαΐου. Ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ Νικόλας Παπαδόπουλος εισέπραξε το «όχι» του προέδρου της ΔΗΠΑ Μάριου Καρογιάν λόγω της απουσίας αντικειμενικών συνθηκών για σύναψη εκλογικής συμμαχίας ή συνένωσης υπό την ομπρέλα ενός νέου πολιτικού σχήματος.

Το θέμα ήρθε στην επιφάνεια μετά από τη συνέντευξη του προέδρου του ΔΗΚΟ στην εφημερίδα «Φ», ο οποίος αποκάλυψε ότι τέθηκε στο τραπέζι συγκεκριμένη πρόταση για συνεργασία των δύο κομμάτων. Η πρόταση προνοούσε την απόσυρση των διαγραφών και την επιστροφή των στελεχών της ΔΗΠΑ, με συναπόφαση στα σημαντικά ζητήματα και συμπροεδρία Νικόλα Παπαδόπουλου και Μάριου Καρογιάν στο «νέο» ΔΗΚΟ. Επίσης, προέβλεπε την κάθοδο του Μάριου Καρογιάν στην επαρχία Λεμεσού και στήριξη του για την προεδρία της Βουλής που θα προκύψει μετά τις βουλευτικές εκλογές του 2026.

Οι πληροφορίες του «Π» αναφέρουν ότι το καθεστώς συμπροεδρίας θα ίσχυε μέχρι τις προεδρικές εκλογές του 2028 και ακολούθως θα λάμβανε χώρα εκλογικό συνέδριο για να εκλεγεί νέα ηγεσία του πολιτικού σχήματος που θα προέκυπτε από τη συνένωση των δύο κομμάτων. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η ιδέα της συνεργασίας τέθηκε αρχικά από τρίτο άτομο που διατηρεί πολύ καλές σχέσεις με τους προέδρους της ΔΗΠΑ και του ΔΗΚΟ, στα πλαίσια μιας εκδήλωσης που πραγματοποίησε η πρεσβεία του Ισραήλ στην Κύπρο πριν περίπου ένα μήνα.

Το τρίτο άτομο που ανέλαβε την πρωτοβουλία συζήτησε το ενδεχόμενο της συνεργασίας με τον Νικόλα Παπαδόπουλο χωρίς να ενημερώσει τον Μάριο Καρογιάν και λίγες ημέρες μετά επανήλθε με συγκεκριμένη πρόταση προς τον πρόεδρο του ΔΗΚΟ. Αφού έλαβε το πράσινο φως από τον Νικόλα Παπαδόπουλο, το άτομο αυτό ήρθε σε επικοινωνία με τον Μάριο Καρογιάν και τον ενημέρωσε για την πρόταση συνεργασίας. Ο πρόεδρος της ΔΗΠΑ απέρριψε την πρόταση διότι θεωρεί ότι δεν υπάρχουν αντικειμενικές συνθήκες για την επίτευξη μιας συνεργασίας. Θεώρησε επίσης ότι δεν ήταν ορθό να καταθέσει ενώπιον των συλλογικών οργάνων της ΔΗΠΑ μια «προφορική» πρόταση, η οποία δεν έτυχε επεξεργασίας και δεν έλαβε την έγκριση από τα συλλογικά όργανα του ΔΗΚΟ.

Πληροφορίες του «Π» αναφέρουν ότι ο Μάριος Καρογιάν δεν θα ήθελε να σταθεί εμπόδιο σε καμία προσπάθεια συνεργασίας των κομμάτων του Κέντρου, αλλά θεωρεί ότι δεν έγινε καμία προετοιμασία από πλευράς ΔΗΚΟ ώστε να υπάρχει σήμερα πρόσφορο έδαφος. Μάλιστα στέλεχος της ΔΗΠΑ ανέφερε στον «Π» ότι το ΔΗΚΟ δεν στήριξε κανένα υποψήφιο δήμαρχο ή αντιδήμαρχο του κόμματος στις τοπικές εκλογές του 2024 και ούτε ανταποκρίθηκε στην πρόταση του Μάριου Καρογιάν για συνεργασία όλων των κομμάτων του δημοκρατικού τόξου για επίλυση των μεγάλων προβλημάτων του τόπου. Διερωτήθηκε μάλιστα πώς μπορεί να προκύψει συνεργασία χωρίς να έχουν κοινές θέσεις σε σημαντικά ζητήματα, όπως για παράδειγμα το πλαίσιο Γκουτέρες, όπου η ΔΗΠΑ το αποδέχεται ως έχει ενώ το ΔΗΚΟ το απορρίπτει.

Ως εκ τούτου, στη ΔΗΠΑ θεωρούν ότι τέτοιες πρωτοβουλίες που προκύπτουν από το πουθενά και δεν στηρίζονται σε συγκλίσεις πολιτικών θέσεων και αρχών, αποτελούν επικοινωνιακά τρικ τα οποία έχουν στόχο να στείλουν το προεκλογικό μήνυμα ότι το ΔΗΚΟ είναι θετικό για συνεργασίες αλλά τα υπόλοιπα κόμματα του Κέντρου θέτουν εμπόδια.