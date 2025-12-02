Ελλάδα: Ενισχύονται οι κινητοποιήσεις των αγροτών με νέα μπλόκα – «Θα κάνουμε Χριστούγεννα στο δρόμο»

Εκτός από τα μπλόκα που έχουν στηθεί στον κόμβο της Νίκαιας στη Λάρισα, στα Μάλγαρα της Θεσσαλονίκης, στο τελωνείο των Ευζώνων και στον αυτοκινητόδρομο Ε-65 στην Καρδίτσα το βράδυ της Δευτέρας, αγρότες αλλά και κτηνοτρόφοι της Ροδόπης έκλεισαν την Εγνατία Οδό στο ύψος του δυτικού κόμβου Κομοτηνής στο ρεύμα από Αλεξανδρούπολη προς Ξάνθη από τις 10 το βράδυ έως τις 6 το πρωΐ. Αυτή την ώρα η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά, ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, ο δρόμος θα ξανακλείσει εντός της ημέρας. Οι αγροτικοί φορείς της Ανατολικής Μακεδονίας συναντώνται στην Ελευθερούπολη Καβάλας στις 18.30 το απόγευμα για να ληφθεί απόφαση ως προς τη συνέχεια των κινητοποιήσεων».

Στα διόδια των Μαλγάρων, το ρεύμα εισόδου στη Θεσσαλονίκη είναι ανοικτό ενώ αναμένεται να καθοριστούν οι δίωροι αποκλεισμοί που κατά πάσα πιθανότητα θα είναι 5- 7 το απόγευμα. Παράλληλα, τα τρακτέρ των αγροτών κλείνουν το ρεύμα προς Αθήνα με την κυκλοφορία να διεξάγεται μέσω Χαλάστρας και του χωριού των Μαλγάρων.

«Στον χορό και οι κτηνοτρόφοι»

«Εδώ Χριστούγεννα, εδώ θα κόψουμε την βασιλόπιτα», είναι φράση που μεταφέρει από το μπλόκο των Μαλγάρων, η Λία Χριστάρα περιγράφοντας ότι κάποιοι αγρότες ήδη «στόλισαν», αφού κατάφεραν μέσα από χωράφια να φτάσουν στα διόδια Μαλγάρων», με μια αιφνιδιαστική κίνηση, όπως αναφέρεται στο ρεπορτάζ.

Οι αγρότες της Θεσσαλίας ενισχύουν το μπλοκ τους στον κόμβο της Νίκαιας, με τον αριθμό να αναμένεται να ξεπεράσει τα 1.000 τρακτέρ που κρατούν κλειστή την Εθνική οδό και στα δύο ρεύματα.

Με διαμαρτυρία στο κέντρο της Λάρισας, μπαίνουν στον χορό των κινητοποιήσεων και οι κτηνοτρόφοι.

Οδηγοί ταξί ανήγγειλαν «επίσκεψη αλληλεγγύης» στο μπλόκο της Νίκαιας. Στη Θεσσαλία, αναμένεται και τρίτο μπλόκο, καθώς μετά τη Νίκαια και την Καρδίτσα, προετοιμάζονται και οι αγρότες των Τρικάλων στον κόμβο του Μεγαλοχωρίου.

Στο μπλόκο βρέθηκαν ο δήμαρχος Λαρισαίων Θανάσης Μαμάκος, αλλά και ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας, ο οποίος καταδίκασε τα πρόσφατα επεισόδια και υπογράμμισε ότι θα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των κινητοποιήσεων.

«Για όσο χρειαστεί» κλειστός ο Ε65

Έξω από την Καρδίτσα το μπλόκο στον Ε65 εκτείνεται πλέον σε μήκος 2 χιλιομέτρων με 1500 – 2.000 τρακτέρ και οι αγρότες δηλώνουν ότι ήρθαν για να μείνουν, όσο χρειαστεί δηλαδή μέχρι να βρεθούν λύσεις. Μελισσοκόμοι και κτηνοτρόφοι, είναι επί ποδός, ενώ η φράση «χρωστάμε παντού», συνοδεύει την απόφαση για στρατηγική κλιμάκωσης, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Μάνιας Γκουσιάρη.

Δείτε περισσότερα στο ertflix.gr | Ακούστε περισσότερα στο ertecho.gr

Την τεράστια απόκλιση τιμών από το χωράφι στο ράφι, αλλά και την «επιστροφή των κλεμμένων του ΟΠΕΚΕΠΕ», υπενθυμίζουν από τη λίστα των αιτημάτων τους οι Θεσσαλοί αγρότες, όπως και το να υπάρξει ενίσχυση για απώλεια εισοδήματος λόγω χαμηλών τιμών ειδικά στο βαμβάκι και στο σιτάρι αλλά και λόγω της ευλογιάς. Στην ατζέντα των καθημερινών συσκέψεων οι αγρότες προτάσσουν και το κόστος παραγωγής λόγω του πετρελαίου αλλά και του ρεύματος.

Αποκλεισμοί στα τελωνεία

Στην Εγνατία Οδό νέο μπλόκο αποφάσισαν οι αγρότες στον κόμβο της Κουλούρας στην Ημαθία. Σε συμβολικό αποκλεισμό της εισόδου στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας προχώρησαν αιφνιδιαστικά λίγο πριν τις 8 το βράδυ της Δευτέρας αγρότες και κτηνοτρόφοι της περιοχής.

Πρόκειται για σημείο στην παράκαμψη μέσω της οποίας διεξαγόταν μέχρι τώρα η κυκλοφορία των οχημάτων λόγω της κινητοποίησης που είναι σε εξέλιξη στα διόδια των Μαλγάρων.

Προηγήθηκε ο αποκλεισμός και στα δύο ρεύματα στο τελωνείο των Ευζώνων. Αγρότες του νομού Κιλκίς προχώρησαν με τα τρακτέρ τους στον αποκλεισμό της εισόδου και της εξόδου του τελωνείου. Η αστυνομία είχε δημιουργήσει φραγμό, ωστόσο οι αγρότες, που γνωρίζουν καλά την περιοχή, κατάφεραν μέσα από χωράφια να περάσουν και να κλείσουν την είσοδο του τελωνείου.

Πολύ μεγάλο μπλόκο αποφάσισαν και για το τελωνείο των Κήπων, αγρότες του Έβρου όπου επί ποδός βρίσκονται και οι κτηνοτρόφοι.

Ο Αγροτικός και Κτηνοτροφικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης, αποφάσισε ότι την Τρίτη το απόγευμα όλα τα τρακτέρ από Σουφλί, Τυχερό, Πέπλο, Φέρες, Λουτρά και των υπολοίπων χωριών θα μεταφερθούν στο Τελωνείο των Κήπων» , ενώ αγροτικά μηχανήματα ήδη έχουν συγκεντρωθεί στην περιοχή του ΚΤΕΛ.

Σήμερα αναμένεται να διευκρινιστεί πότε και ποιες ώρες θα γίνονται οι αποκλεισμοί και αν θα είναι στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Αναμένεται επίσης να διευκρινιστεί τι θα γίνει με το μπλόκο της Επανομής και της Χαλκιδικής, της ανατολικής Θεσσαλονίκης, ενώ κατά πάσα πιθανότητα οι αγρότες θα φτάσουν στο αεροδρόμιο και επιπλέον διατυπώνεται πρόθεση για το λιμάνι της Θεσσαλονίκης.

Στις Σέρρες, νέο μπλόκο στον Προμαχώνα αναμένεται από το μεσημέρι της Τετάρτης, από γεωργούς, κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους που συμμετείχαν στη Γενική συνέλευση, το βράδυ της Δευτέρας στην περιοχή του Λευκώνα.

«Πιστεύουμε στο διάλογο αλλά επί σαφών αιτημάτων»

Δεν εμποδίζουμε την κυκλοφορία, γίνεται με παρακαμπτήριους με μικρή καθυστέρηση, είπε, μιλώντας στο ΕΡΤnews και την εκπομπή Newsroom ο Αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων του Νομού Λάρισας, Σωκράτης Αλειφτήρας.

«Κάθε χρόνο αυξάνονται τα λειτουργικά κόστη, καθε χρόνο πουλάμε και χαμηλότερα. Σαν αντιπρόεδρος έχω συναντήσει τρεις φορές τους αρμόδιους υπουργούς και δεν πήραμε σαφή χρονοδιαγράμματα ούτε σχετικά με το κόστος παραγωγής. Μόνο ο Πρωθυπουργός μπορεί να λύσει τα προβλήματα. Ο κ. Μητσοτάκης πρέπει να απαντήσει αν θέλει την ύπαιθρο ζωντανή κι αν θέλει νέους ανθρώπους στον πρωτογενή τομέα. Κι εγώ δεν καταλάβαινα πώς έχει στηθεί αυτό το πλιάτσικο και τα χρήματα γίνονταν Ferrari και Porsche. Δεν είναι μόνο οι πληρωμές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ που καθυστέρησαν με όλο αυτό το πλιάτσικο. Aν δεν λυθούν θεσμικά προβλήματα για αγρότες, κτηνοτρόφους, μελισσοκόμους και αλιείς ο κλάδος δεν θα είναι βιώσιμος. Η τιμή της κιλοβατώρας στο τιμολόγιο του ΓΑΙΑ, από τον οποίο βγήκαν πολλοί συνάδελφοι, είναι πλέον το 1/3 και τα υπόλοιπα 2/3 είναι στην τιμή της αγοράς, τα λιπάσματα είναι κατά 15% ακριβότερα από τους γεωπόνους ενώ η τιμή του σιταριού είναι για εμάς μειωμένη σε σχέση με πέρυσι κατά 20%», τόνισε. «Η τιμή της κιλοβατώρας δεν είναι ούτε ευρωπαϊκό ούτε εισαγόμενο θέμα», πρόσθεσε.

«Δεν υπάρχει περίπτωση να εμποδιστεί η κυκλοφορία»

«Επειδή εξαλείφουμε το περιττό βάρος και τη διαφθορά από το σύστημα, οι πραγματικοί αγρότες θα λάβουν περισσότερα χρήματα, καθώς το συνολικό ποσό παραμένει το ίδιο. Αυτό είναι ένα παράδειγμα μεταρρύθμισης που μπορεί να είναι επώδυνη βραχυπρόθεσμα, αλλά μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα είναι το σωστό», σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Λονδίνο.

O κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, τόνισε ότι «είμαστε η κυβέρνηση που έχει ανταποκριθεί στα περισσότερα από τα διαχρονικά αιτήματα των αγροτών».

«Οι επιδοτήσεις με μια καθυστέρηση περίπου ενός μηνός, για να λέμε τα πράγματα όπως είναι, δίνει περισσότερα χρήματα ακόμη και από τις προηγούμενες χρονιές. Η πλήρης εξόφληση θα γίνει εντός Δεκεμβρίου με μια διαδικασία η οποία στο τέλος του έτους θα δώσει περισσότερα σε αυτούς που αξίζουν περισσότερα», πρόσθεσε, επισημαίνοντας παράλληα ότις Μαρινάκης, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, τονίζοντας ότι οι δρόμοι πρέπει να είναι ανοιχτοί, γιατί αυτό είναι το χρέος προς την Πολιτεία».

«Θα εξαντληθεί κάθε δημοσιονομικό περιθώριο για την στήριξη των αγροτών επισημαίνουν κυβερνητικά στελέχη.

«Ο Δεκέμβρης είναι ο μήνας των μεγάλων πληρωμών, θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για να είμαστε εντάξει με τα χρονοδιαγράμματα και με το νέο συστημα», τόνισε ο Κωστής Χατζηδάκης.

Για εμπαιγμό των αγροτών μίλησε ο Νικος Ανδρουλάκης και τόνισε την στήριξη του ΠΑΣΟΚ: «Καταστρέφεται ο πρωτογενής τομέας της χώρας, έχει μειωθεί η παρταγωγή κόκκινου κρέατος 30%, έχει αυξηθεί το κόστος παραγωγής 40% και χρωστάει η κυβέρνηση στον πρωτογενή τομά 3,4 δισ», ανέφερε.

Από τα Μάλγαρα ο Σωκράτης Φάμελλος επέκρινε την κυβέρνηση ότι αντιμετωπίζει τους αγρότες σαν εχθρούς:«Έχουμε τον αυταρχισμό και την ωμή βία κατά αγροτών. Οι κινητοποιήσεις πρέπει να είναι ειρηνικές και η Κυβέρνηση να δώσει απαντήσεις», τόνισε.

«Αν νομίζει η κυβέρνηση ότι με την καταστολή και τα ΜΑΤ θα βάλει εμπόδιο στον μαζικό ξεσηκωμό στη Θεσσαλία και σε άλλες περιοχές, είναι βαθιά γελασμένη», τόνισε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.

Ο πρόεδρος της Κ.Ο. της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, δήλωσε: «Έχουμε την κυβέρνηση η οποία στέλνει τα ΜΑΤ και με δακρυγόνα προσπαθεί να διαλύσει τις αγροτικές κινητοποιήσεις. Επαναλαμβάνω, εξαπάτηση και ντροπή».

«Καλούμε την Ελληνική Αστυνομία να κάνει ότι έκαναν Γάλλοι και Ιταλοί αστυνομικοί. Μην χτυπάτε τους αγρότες, δεν είναι εχθροί των Ελλήνων», τόνισε ο Κυριάκος Βελόπουλος πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης.

«Επιτέλους η ανίκανη κυβέρνηση να δώσει τις νόμιμες κοινοτικές επιδοτήσεις στους αγρότες», ανέφερε ο Δημήτρης Νατσιός πρόεδρος της ΝΙΚΗΣ.

«Η κυβέρνηση είναι για άλλη μία φορά υπόλογη και εκτεθειμένη για την ακραία αστυνομική βία», δήλωσε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση και καλεί τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη στη Βουλή να απαντήσει για την αστυνομική βία κατά των αγροτών.

ertnews.gr