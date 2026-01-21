Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Χωρίς τον Ερντογάν το Συμβούλιο Ειρήνης Τραμπ - Ποιος θα εκπροσωπήσει την Τουρκία

Σε ερώτηση δημοσιογράφων μετά τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματός του, ο Τούρκος Πρόεδρος απάντησε ότι «ο Χακάν Μπέη θα συμμετάσχει».

Ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι δεν θα συμμετάσχει προσωπικά στο Συμβούλιο Ειρήνης που συγκροτείται με πρωτοβουλία των ΗΠΑ στο Νταβός, επισημαίνοντας ότι την Τουρκία θα εκπροσωπήσει ο Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν.

Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε απευθύνει πρόσκληση στον Ερντογάν να συμμετάσχει ως ιδρυτικό μέλος στο Συμβούλιο, το οποίο αναμένεται να έχει ρόλο στην ανοικοδόμηση και την ασφάλεια της Γάζας.

Την απόφαση του Ερντογάν να μην παρευρεθεί προσωπικά σχολίασε ο Τούρκος δημοσιογράφος Ραγκίπ Σοϊλού, σημειώνοντας σε ανάρτησή του ότι ο Τούρκος Πρόεδρος αποφεύγει διεθνείς διοργανώσεις αυτού του τύπου μετά το επεισόδιο του 2009 στο Νταβός με τον τότε Πρόεδρο του Ισραήλ Σιμόν Πέρες, γνωστό στην τουρκική πολιτική βιβλιογραφία ως «One Minute Incident».

Πηγή: ΚΥΠΕ

