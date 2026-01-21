Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Υπόθεση Φειδία: Πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στις έρευνες

Αυτόνομη η δράση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, διευκρινίζουν αρμόδιες πηγές

Δεν ζητείται ποτέ η συνδρομή της Γενικής Εισαγγελίας χωρών αφού η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (European Public Prosecutor's Office -EPPO) ενεργεί αυτόνομα, ανέφεραν στο ΚΥΠΕ αρμόδιες πηγές σχετικά με τα δημοσιεύματα περί έρευνας της ΕΡΡΟ για ευρωπαϊκά κονδύλια εκ ελεγμένου αξιωματούχου σε θεσμικό όργανο της ΕΕ.

Οι ίδιες πηγές μας είπαν ότι η Γενική Εισαγγελία δεν μπορεί να ενημερώνει για τις ενημερώσεις της ΕΡΡΟ και για δικές τους υποθέσεις «μόνο εκείνοι πρέπει να ερωτώνται».

Σύμφωνα με τον σχετικό κανονισμό για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, πρόσθεσαν οι ίδιες πηγές, η τελευταία ενημερώνει τις τοπικές εισαγγελικές αρχές στο στάδιο της έναρξης της ανακριτικής διαδικασίας και μεταγενέστερα αν σε οποιοδήποτε στάδιο προκύψει ότι από τις ανακρίσεις της δεν προκύπτει αδίκημα που αφορά τη δικαιοδοσία της, αλλά τη δικαιοδοσία των τοπικών διωκτικών αρχών.

Διευκρίνισαν δε ότι στις περιπτώσεις, που η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ασκεί τη δικαιοδοσία της, οι Κύπριοι εντεταλμένοι εισαγγελείς, που εδρεύουν στην Κύπρο και ενεργούν εκ μέρους και με οδηγίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, δίδουν οδηγίες στις αστυνομικές ή άλλες ανακριτικές αρχές με τον ίδιο τρόπο, που δίδει οδηγίες η Γενική εισαγγελία για τις υποθέσεις που αυτή χειρίζεται.

Πηγή: ΚΥΠΕ

