Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κοινωνία

Καταζητείται 27χρονος από τα Λειβάδια για σειρά αδικημάτων που διαπράχθηκαν στην Αραδίππου (εικόνα)

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Η Αστυνομία ζητεί πληροφορίες για τον εντοπισμό του, στο πλαίσιο διερευνώμενης υπόθεσης που αφορά απόπειρα κλοπής, παράνομη κατοχή περιουσίας και επικίνδυνη οδήγηση

Η Αστυνομία καταζητεί 27χρονο από την επαρχία Λάρνακας, για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση που αφορά στα αδικήματα της Απόπειρας κλοπής, παράνομης κατοχής περιουσίας, Αλόγιστης και επικίνδυνης οδήγησης, Παράλειψη συμμόρφωσης σε σήμα αστυνομικού εν στολή και οδήγησης οχήματος χωρίς πινακίδες εγγραφής,  που διαπράχθηκαν στις 28/12/2025,  στην Αραδίπου.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του, να επικοινωνήσει με τον Αστυνομικό Σταθμό Αραδίπου στο τηλέφωνο 24804560, με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό  ή με τη Γραμμή του Πολίτη, στον αριθμό 1460

Tags

ΛΑΡΝΑΚΑΚαταζητούμενος

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα