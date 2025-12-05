Ποιοι προσδοκούν σε ρόλο στη νέα εποχή Τσίπρα -Οι πιθανοί και όσοι αποκλείονται

Οι συμβολισμοί είναι αναπόσπαστο κομμάτι της πολιτικής. Και η εικόνα των πρώην και νυν στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, στριμωγμένων στα θεωρεία του εξώστη του Θεάτρου Παλλάς, κατά την παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα, δεν αποτύπωνε μόνο τις αποστάσεις που θέλει να κρατήσει ο πρώην πρωθυπουργός από το παρελθόν.

Ταυτόχρονα αποκάλυπτε - σχεδόν ωμά - τη μάχη παρασκηνίου που ήδη εξελίσσεται για το ποιοι θα έχουν ρόλο την επόμενη μέρα και στο νέο πολιτικό εγχείρημα που ετοιμάζει.

Για τον καθένα, η περίπτωση είναι διαφορετική. Η Έφη Αχτσιόγλου και ο Αλέξης Χαρίτσης, παρότι βρέθηκαν στο σημείο που πολλοί εξέλαβαν ως «υποτίμηση», επέλεξαν να κρατήσουν χαμηλούς τόνους. Η Αχτσιόγλου, μιλώντας στον Real FM, απέφυγε την αντιπαράθεση και εστίασε στο πολιτικό μήνυμα της εκδήλωσης, λέγοντας: «Χθες πράγματι έδειξε ο Αλέξης Τσίπρας ότι έχει πρόθεση να αναλάβει πρωτοβουλίες», ενώ πρόσθεσε πως τόσο το βιβλίο όσο και η ομιλία «έθεσαν τα κρίσιμα γεγονότα σε μια σωστή βάση». Για τις αρχές που παρουσίασε ο Τσίπρας σημείωσε ότι «δύσκολα κάποιος στον προοδευτικό χώρο θα μπορούσε να διαφωνήσει», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας χωρίς όμως να το προεξοφλεί.

«Χουνέρι» στα πρώην στελέχη για τη «θέση» που τους επιφυλάχθηκε στο Παλλάς

Το ερώτημα, ωστόσο, είναι αν ο Τσίπρας θέλει αντίστοιχα αυτή τη συνεργασία. Η εικόνα του Παλλάς δεν δίνει καταφατική απάντηση. Αντίθετα, αρκετοί θεώρησαν ότι ο τρόπος που τοποθετήθηκαν τα πρώην κορυφαία στελέχη στον εξώστη ήταν ένα πολιτικό μήνυμα: μια επίδειξη αποστασιοποίησης, ένα «χουνέρι» που επιχειρούσε να τους εκθέσει δημόσια ως εκτός κέντρου βάρους. Μια ιδιότυπη ρεβάνς για όσα ακολούθησαν την παραίτησή του από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ.

Παρά τη δημόσια ψυχραιμία, οι ίδιοι, σύμφωνα με συνομιλητές τους, δεν έκρυψαν την πικρία που ένιωσαν στο Παλλάς, θεωρώντας ότι η θέση που τους επιφυλάχθηκε ήταν άδικη και ότι η σημειολογία της βραδιάς είχε χαρακτήρα δημόσιας αποδοκιμασίας.

Ανοιχτή ρήξη Πολάκη–Τσίπρα

Ακόμη πιο ξεκάθαρη είναι η περίπτωση του Παύλου Πολάκη. Ο «αψύς Κρητικός» έχει πάρει εδώ και καιρό αποστάσεις από τον Τσίπρα και η αντιπαράθεση μεταξύ τους είναι πλέον ανοιχτή και υψηλής έντασης. Ο Πολάκης επιδιώκει να ενισχυθεί στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, σε ό,τι τέλος πάντων θα απομείνει από το κόμμα, επενδύοντας στα στελέχη που έχουν ενοχληθεί ή εξοργιστεί από τις κινήσεις του πρώην πρωθυπουργού. Σε αυτή τη συγκυρία, χαρακτηριστικές ήταν οι δηλώσεις του Τρύφωνα Αλεξιάδη στον Alpha 989, οι οποίες — χωρίς εντάσεις — αποτύπωσαν την εσωκομματική δυσφορία που έχει προκαλέσει η στάση Τσίπρα.

Ο Παππάς διεκδικεί ρόλο, ο Τσίπρας κρατά αποστάσεις

Από την αντίστροφη όμως πλευρά βρίσκεται η περίπτωση του Νίκου Παππά. Ο Παππάς θέλει διακαώς να αποτελέσει μέρος της επόμενης ημέρας του Τσίπρα, αλλά ο πρώην πρωθυπουργός δεν δείχνει να συμμερίζεται αυτή την επιθυμία. Με βάση όσα γράφει στο βιβλίο του, δύσκολα θα συνεργαστεί ξανά με ένα πρόσωπο στο οποίο χρεώνει «απαράδεκτη επιπολαιότητα», που μετανιώνει που δεν του ζήτησε παραίτηση μετά το Ειδικό Δικαστήριο και που συνδέεται με το παρελθόν το οποίο θέλει να αφήσει πίσω. Ο Παππάς, παρά την προηγούμενη σύγκρουση, επιχείρησε χθες μια θεαματική κυβίστηση μιλώντας για «ανασύνθεση και ενότητα», ενώ δήλωσε «περήφανος» για την κυβερνητική περίοδο 2015–2019. Για πολλούς, η στάση του αποκάλυψε τον διακαή του πόθο να εξασφαλίσει ρόλο στη νέα ημέρα.

Σε δύσκολη θέση ο Φάμελλος μετά το «άδειασμα» Τσίπρα

Στην πιο δύσκολη θέση, ωστόσο, βρίσκεται ο Σωκράτης Φάμελλος. Παρά το άδειασμα με το οποίο τον αντιμετώπισε ο Τσίπρας στο βιβλίο, στη Βουλή αναγκάστηκε χθες να επαναλάβει επί της ουσίας, ως αυτοκριτική, όσα τους καταλόγισε ο πρώην πρωθυπουργός, μιλώντας για ανάγκη «υπερβάσεων», «ενότητας» και «προοδευτικής διακυβέρνησης». Παρότι αυτό εκλήφθηκε ως προσπάθεια διατήρησης ισορροπιών, παραμένει ανοιχτό το ερώτημα πώς μπορεί ένας εν ενεργεία πρόεδρος κόμματος να παραιτηθεί για να προσχωρήσει σε άλλο — κάτι που, εφόσον συνέβαινε, θα αποτελούσε τεράστια πρωτοτυπία.

Ο Καραμέρος και... οι άλλοι

Και τέλος, υπάρχει η περίπτωση του Γιώργου Καραμέρου, ίσως η πιο χαρακτηριστική κυβίστηση των τελευταίων ημερών. Ο Καραμέρος παρότι πρώην μέλος της ηγετικής ομάδας Φάμελλου στην Κουμουνδούρου επέλεξε όχι απλώς να στηρίξει τον Τσίπρα, αλλά να κάνει ευθεία ομολογία πολιτικής πίστεως, δηλώνοντας ότι «αρχηγού παρόντος, πάσα αρχή παυσάτω».

Μια σειρά ακόμη στελεχών που συνομιλούν με τον Τσίπρα φαίνεται πως είναι αποφασισμένοι να κάνουν την μετάβαση. Μεταξύ άλλων ο Γιάννης Μαντζουράνης , ο Γιάννης Ραγκούσης, η Κατερίνα Νοτοπούλου, η Ολγα Γεροβασίλη και ο Κώστας Ζαχαριάδης έχουν εκφραστεί θετικά για την προοπτική της ίδρυσης νέου κόμματος.

