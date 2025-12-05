Πυρκαγιά στη Λεμεσό: Ενεργό μέτωπο σε δύσβατη περιοχή - Προσπάθειες οριοθέτησης (βίντεο)

Μαίνεται η πυρκαγιά εκτάσεως περίπου τεσσάρων εκταρίων ξηράς χόρτης και άγριας βλάστησης, η οποία εκδηλώθηκε σε δύσβατη περιοχή μεταξύ των κοινοτήτων Δορά και Γεροβάσα στην επαρχία Λεμεσού νωρίτερα σήμερα.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, υπάρχει ένα ενεργό μέτωπο για το οποίο γίνονται συνεχείς προσπάθειες κατάσβεσης, ενώ ταυτόχρονα επιχειρούν για την οριοθέτηση της πυρκαγιάς λόγω της μορφολογίας του εδάφους.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν έξι πυροσβεστικά οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ενώ το Τμήμα Δασών υποστηρίζει με οκτώ πυροσβεστικά οχήματα, ένα βυτιοφόρο και δύο καδενοφόρα οχήματα.