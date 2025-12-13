ΟΠΕΚΕΠΕ: 15 συλλήψεις για παράνομες επιδοτήσεις - Ο «αρχηγός», ο λογιστής και η δικηγόρος

Νέες συλλήψεις για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μέλη εγκληματικής οργάνωσης στην Κρήτη θησαύριζαν λαμβάνοντας παράνομα χρήματα.

Συνελήφθησαν 15 άτομα, μεταξύ αυτών, ο φερόμενος αρχηγός, αγροτοσυνδικαλιστής Μύρων Χιλεντζάκης, μέλη της οικογενείας του, ο λογιστής του Αγροτικού Συνεταιρισμού Γιώργος Λαμπράκης, αγρότες και δικηγόροι.

Είναι η δεύτερη εγκληματική οργάνωση που εμπλέκεται στην απόσπαση μεγάλων χρηματικών ποσών. Σύμφωνα με τις αρχές, το παράνομο όφελος της συγκεκριμένης οργάνωσης αγγίζειτα 1,7 έως 2 εκατομμύρια ευρώ.

Οι αρχές εκτιμούν ότι θα ακολουθήσουν και νέες συλλήψεις, καθώς τα ποσά είναι μεγάλα και θεωρείται βέβαιο πως υπάρχουν και άλλοι εμπλεκόμενοι.

Συλλήψεις για ΟΠΕΚΕΠΕ: Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι συλληφθέντες

Αντιμέτωποι με τις – κατά περίπτωση – κατηγορίες της συγκρότησης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση βρίσκονται σύμφωνα με πληροφορίες οι συλληφθέντες για την πολύκροτη υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά την επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Ηράκλειο Κρήτης.

Επίσης αντιμετωπίζουν την κατηγορία της απάτης κατά ευρωπαϊκών κοινοτήτων και κατηγορίες για ψευδείς δηλώσεις, καθώς και για άλλα αδικήματα.

Οι συλληφθέντες ενδέχεται να μεταφερθούν αύριο το πρωί στην εισαγγελία Ηρακλείου (μπορεί να σταλεί μόνο η δικογραφία) και το βράδυ του Σαββάτου έχει προγραμματιστεί η μεταγωγή τους με πλοίο της γραμμής από το Ηράκλειο για τον Πειραιά.

Την ερχόμενη Δευτέρα θα οδηγηθούν ενώπιον των αρμόδιων αρχών καθώς, όπως είναι γνωστό, την υπόθεση χειρίζεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Απόψε, δικηγόροι που θα αναλάβουν τους συλληφθέντες είχαν μια πρώτη γνώση της δικογραφίας, ενώ θα συνοδεύσουν τους εντολείς τους στην Αθήνα.

Στον χώρο των αγροτών, σε τοπικό επίπεδο επικρατεί αναστάτωση, καθώς η σημερινή εξέλιξη βρήκε τους αγρότες να περιμένουν τις εξελίξεις από τη διήμερη συνάντηση που είχαν οι εκπρόσωποί τους.

Από το πρωί αυτό που συζητείται σε τοπικό επίπεδο και στο Ηράκλειο και στην περιοχή των Αρχανών αλλά και αλλού, είναι ότι το συγκεκριμένο πρόσωπο, του οποίου αποδίδουν ρόλο μάλιστα ηγετικό, είναι ένα από τα πιο προβεβλημένα τοπικά αγροτοσυνδικαλιστικά στελέχη.

Οι έρευνες συνεχίζονται και μένει να δούμε αν από τη λίστα των 42 προκύψουν και άλλες συλλήψεις, πέρα από αυτές που ήδη γίνει.

Γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής ο αρχηγός του κυκλώματος

Το κύκλωμα ήταν οργανωμένο, με δομή και συγκεκριμένους ρόλους για κάθε εμπλεκόμενο. Τα νήματα φέρεται να κινούσε ο Μύρωνας Χιλετζάκης, ο πιο προβεβλημένος αγροτοσυνδικαλιστής της Κρήτης, με μεγάλη επιχειρηματική δραστηριότητα και μεγάλη οικονομική επιφάνεια. Κατηγορείται ότι συντόνιζε τις διαδικασίες υποβολής ψευδών δηλώσεων για αγροτικές ενισχύσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ.Έτσι εισέπρατταν εκατομμύρια. Μέσα σε επτά χρόνια, από το 2019 αλλά και και το 2025 που είχε ξεκινήσει η έρευνα, το κύκλωμα είχε αποκομίσει 1,7 εκατομμύρια ευρώ.

Οι ψευδείς δηλώσεις υποβάλλονταν μέσω της Εθνικής Ένωσης Μικρών Αγροτικών Συνεταιρισμών, στην οποία ο Χιλετζάκης ήταν πρόεδρος. Έδρα τους ήταν οι Αρχάνες Ηρακλείου. Ο ίδιος συμμετείχε τις τελευταίες ημέρες στις κινητοποιήσεις που έκαναν οι αγρότες στο Ηράκλειο, όχι όμως στα επεισόδια. Πριν από δύο ημέρες είχε μιλήσει και στο ραδιόφωνο του ΕΡΤnews.

Μεταξύ των συλληφθέντων φέρεται να είναι και η σύζυγός του, η πεθερά του και η αδελφή του, τα ονόματα των οποίων σύμφωνα με πληροφορίες εμφανίζονται σε τραπεζικούς λογαριασμούς, στους οποίους πιστώθηκαν παράνομες επιδοτήσεις.

Το εμπλεκόμενο ζευγάρι

Ανάμεσα στα 14 άτομα που έχουν συλληφθεί είναι και η δικηγόρος Ηρακλείου Χρυσάνθη Κουτάντου αλλά και ο σύζυγός της διευθυντής της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου και λογιστής, Γιώργος Λαμπράκης, ο οποίος φέρεται να είχε κεντρικό ρόλο στη λειτουργία του κυκλώματος.

Τα μέλη του κυκλώματος δήλωναν ακόμα και εκτάσεις που ανήκαν σε άτομα που είχαν πεθάνει ή και εκτάσεις που για διάφορους λόγους δεν είχαν δηλωθεί από τους ιδιοκτήτες τους.

Η επιχείρηση της Διεύθυνσης Οργανωμένου Εγκλήματος ξεκίνησε νωρίς το πρωί με δεκάδες προσαγωγές ατόμων που έγιναν στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου και από τις οποίες οι 15 μετατράπηκαν σε συλλήψεις.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται 42 κατηγορούμενοι και η επιχείρηση του ελληνικού FBI πραγματοποιήθηκε μετά την εντολή για προκαταρκτική έρευνα από την ευρωπαϊκή εισαγγελέα που έχει αναλάβει την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Εξεταστική: Άναψε φωτιά η κατάθεση του «Φραπέ»

Σε εξέλιξη είναι η κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση που παρήγγειλε ο εισαγγελέας για τον Γιώργο Ξυλούρη, τον αποκαλούμενο Φραπέ, ο οποίος επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αν και δεν έχει την ιδιότητα του κατηγορούμενου. Εάν διαπιστωθεί ότι διέπραξε το αδίκημα της ψευδούς κατάθεσης, τότε θα εφαρμοστεί η αυτόφωρη διαδικασία και οι αρχές θα προχωρήσουν στη σύλληψη του.

Κυβερνητική πλειοψηφία και κόμματα της αντιπολίτευσης συνεχίζουν να βρίσκονται στα χαρακώματα μετά την επεισοδιακή κατάθεση του Γιώργου Ξυλούρη στην εξεταστική επιτροπή.

Οι τόνοι ανέβηκαν κατακόρυφα στη σημερινή συνεδρίαση, με τους εισηγητές της ΝΔ να βάζουν στο στόχαστρο τους την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας για την επίθεση που εξαπέλυσε κατά γαλάζιων βουλευτών της επιτροπής.

«Συνέχισε την επίθεση κατά της Συρεγγέλα στον τηλεοπτικό σταθμό ΚΟΝΤΡΑ. Όπου είπε ότι η Συρεγγέλα συνδέεται με κακοποιά στοιχεία. Αυτό θα κληθεί να το αποδείξει στα ελληνικά δικαστήρια ….. αμέσως μετά μόλις ολοκληρώθηκε η Συνεδρίαση επιτέθηκε στον βουλευτή μας τον κύριο Φορτωμα. Το ίδιο συνέβη και με μένα», ανέφερε ο Μακάριος Λαζαρίδης.

Άμεση ήταν η απάντηση της Ζωής Κωνσταντοπούλουπου καυτηρίασε για άλλη μια φορά την στάση της ΝΔ στις απειλές Ξυλούρη στο πρόσωπο της αυτή τη φορά από την αίθουσα της ολομέλειας.

«Κύριε Μητσοτάκη, ήρθε ο φίλος σας, ο Γιώργος Ξυλούρης και με απείλησε με την κάλυψή σας. Σας έστειλα τη μήνυση που του έχω κάνει. Αρνούνται να συλλάβουν τον κακοποιό υπό τις δικές σας εντολές. Να πράξετε το καθήκον σας, σταματήστε να καλύπτετε τους κακοποιούς και ελάτε κι εσείς πάνω στην εξεταστική», ανέφερε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας έδωσε στη δημοσιότητα τις κλήσεις που έκανε στην άμεση δράση για να συλληφθεί ο Ξυλούρης.

Ατυχή αλλά όχι σεξιστική χαρακτήρισε την επίθεση Κωνσταντοπούλου κατά της Μαρίας Συρεγγέλα ο Αλέξανδρος Καζαμίας

Η ΝΔ πάντως προχώρησε ένα βήμα παρακάτω και έκανε λόγο για απειλητικά email που στάλθηκαν κατά γαλάζιων μελών της επιτροπής.

Για προσπάθεια συμψηφισμού έκανε λόγο το ΠΑΣΟΚ. Η Μιλένα Αποστολάκη ανέφερε «αυτός ο συμψηφισμός είναι αηδιαστικός και όλα τα κόμματα καταδικάσαμε αυτή την άθλια επίθεση, σιγά μην σκίσεις κανένα καλσόν».

«Οι πολίτες παρακολουθήσω χτες και σήμερα τον απόλυτο ευτελισμό του πολιτικού συστήματος», ανέφερε ο Βασίλης Κόκκαλης, εισηγητής ΣΥΡΙΖΑ.

«Ο κόσμος που βλέπει ξέρετε τι λέει; Σιχαμένη κατάντησε η πολιτική και η Βουλή», τόνισε η Διαμάντω Μανωλάκη εισηγήτρια ΚΚΕ, ενώ ο εισηγητής της Νέας Αριστεράς, Νάσος Ηλιόπουλος δήλωσε «εμείς παίρνουμε πολύ σοβαρά, τις καταγγελίες κατά της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Η αντιπαράθεση θα έχει και συνέχεια».

Εξεταστική: Πεδίο αντιπαράθεσης για την πολιτική ταυτότητα των συλληφθέντων

Πεδίο αντιπαράθεσης, όμως στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μεταξύ ΝΔ και Πασοκ έγινε και η πολιτική ταυτότητα των δύο στελεχών που φέρονται ως αρχηγοί του οργανωμένου κυκλώματος, που όπως είδαμε, λυμαινόταν τον Οργανισμο στην Κρήτη, αποσπώντας παράνομες επιδοτήσεις.

H υπόθεση της Κρήτης πυροδότησε σύγκρουση στην Εξεταστική Επιτροπή.

«Υπάρχει μια εκτεταμένη επιχείρηση στην Κρήτη και έχει συλληφθεί ο κύριος Σιλατζάκης, στέλεχος της ΝΔ», ανέφερε η Μιλένα Αποστολάκη.

«Εκτός από το συγκεκριμένο κύριο που ανέφερε η κυρία Αποστολάκη έχουν συλληφθεί άλλοι 14. Μεταξύ αυτών βρίσκεται ο διευθυντής της ΕΑΣ, Ηρακλείου, ο όποιος είναι και λογιστής, λέγεται Λαμπράκης και είναι κουμπάρος του Νίκου Ανδρουλάκης», απάντησε ο Μακάριος Λαζαρίδης.

«Αν διαπιστωθεί εμπλοκή στελέχους του ΠΑΣΟΚ διαγράφεται, όπως έχει αποδείξει το κόμμα», ανέφερε στη συνέχεια η Μιλένα Αποστολάκη.

«Καλούμε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να βγει και να μας πει για να παραδεχτεί ότι είναι κουμπάρος με τον συλληφθέντα Γιώργο Λαμπράκη», σημείωσε ο κ. Λαζαρίδης.

Ο κ. Λαζαρίδης κατέθεσε στα πρακτικά τη φωτογραφία στην οποία είναι κουμπάρος ο κύριος Ανδρουλάκης με το ζεύγος που έχει συλληφθεί. Για εκκωφαντική σιωπή της Χαριλάου Τρικούπη κάνουν λόγο πηγές της ΝΔ.

«Θα ζητήσει άμεσα τη διαγραφή τους ή θα ισχύσουν και εδώ δύο μέτρα και δύο σταθμά; Η Δικαιοσύνη θα κάνει τη δουλειά της. Ο Νίκος Ανδρουλάκης οφείλει να κάνει τη δική του», σημειώνουν οι πηγές.

Την αντίδραση του ΠΑΣΟΚ προκάλεσε η προσπάθεια όπως λένε συμψηφισμού μετά τις αποκαλύψεις στην Εξεταστική. από τη Χαριλάου Τρικούπη υποστηρίζουν ότι ο εγκέφαλος του κυκλώματος από την Κρήτη είναι σημαίνον στέλεχος της ΝΔ δίνοντας στη δημοσιότητα και φωτογραφίες που όπως λένε το πιστοποιούν.

«Κάθε προσπάθεια συμψηφισμού που επιχειρεί με χυδαίο τρόπο η ΝΔ πέφτει στο κενό μετά τις αποκαλύψεις και τις κωμικοτραγικές εικονες που βλέπουμε στην εξεταστική», ανέφερε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς.

O Γραμματέας της Κ.Π.Ε. ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Ανδρέας Σπυρόπουλος, με επιστολή του στην ΕΔΕΚΑΠ ζητεί την αναστολή της ιδιότητας του κομματικού μέλους του Γιώργου Λαμπράκη.

Νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αντέστρεψε τα πυρά στο ΠΑΣΟΚ. Ανέφερε ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης πήγε να παίξει το παιχνίδι «της κουμπάρας ή της κουμπαριάς ή του κουμπάρου» και έπεσε στην παγίδα αυτού του παιχνιδιού.

«Δεν βάλανε μυαλό, ενώ κατέρρευσε η συγκάλυψη και για τρεις μήνες μας λέγανε ότι είμαστε και εμείς μέλη, όλοι, όλο το κόμμα, μιας εγκληματικής οργάνωσης, επειδή κάποιοι «πονηροί», που όλοι έχουν πάει στον εισαγγελέα ή θα πάνε, αναλόγως την περίπτωση, παίρνανε λεφτά από τίμιους αγρότες, ενώ δεν έπρεπε να πάρουν. Εγώ γι’ αυτό το λέω, όχι για να συμψηφίσω, το αντίθετο. Η Ελλάδα του «Φραπέ» ανήκει στο παρελθόν και του κάθε, τέλος πάντων, παράνομου, πρέπει να πάει στη Δικαιοσύνη», τόνισε ο κ. Μαρινάκης μιλώντας στο ΣΚΑΙ 100.3.

Σε εξέλιξη η κατεπείγουσα προκαταρτική για τον «Φραπέ»

Κατεπείγουσα είναι η έρευνα που διενεργείται από την Διεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων και η οποία θα πρέπει να ολοκληρωθεί ταχύτατα.

Εφόσον η διαδικασία ολοκληρωθεί μέχρι τις 12 τη νύχτα, που λήγει το αυτόφωρο και διαπιστωθεί ότι διέπραξε το αδίκημα της ψευδούς κατάθεσης, τότε θα πρέπει, σύμφωνα με την εισαγγελική παραγγελία, να εφαρμοστεί η αυτόφωρη διαδικασία και οι αστυνομικές αρχές να προχωρήσουν στη σύλληψη του κ. Ξυλούρη, ωστόσο εάν η διαδικασία ολοκληρωθεί αργότερα, τότε θα ακολουθηθεί η συνήθης διαδικασία.

Δεν είναι η πρώτη δικογραφία σε βάρος του κ. Ξυλούρη, υπάρχει άλλη μία για το αδίκημα της απείθειας. Μετά την πρώτη του κλήση από την κλήτευση από την Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, στην οποία δεν εμφανίστηκε, τότε διετάχθη ποινική προκαταρκτική εξέταση, ανατέθηκε στις εισαγγελικές αρχές της Κρήτης, εκεί όπου είναι και ο τόπος κατοικίας του και εκεί αναμένεται να κληθεί σύντομα να δώσει εξηγήσεις.

Στον απόηχο Ξυλούρη και η σημερινή συνεδρίαση της Εξεταστικής

Εκρηκτικό εξακολουθεί να παραμένει το κλίμα εντός και εκτός της εξεταστικής Επιτροπής, μία ημέρα μετά την επεισοδιακή κατάθεση του Γιώργου Ξυλούρη, την επιλεκτική σιωπή την οποία υιοθέτησε και βεβαίως τις καταγγελίες, τις οποίες ανέφερε η κα Ζωή Κωνσταντοπούλου, ότι μετά το πέρας της κατάθεσής του απείλησε τη ζωή της με βαριές εκφράσεις «θα σου στρίψω το λαρύγγι», «θα σε σκοτώσω», «δεν θα με πας εσύ φυλακή».

Η κυρία Κωνσταντοπούλου επανήλθε σήμερα και στην Εξεταστική Επιτροπή, βάζοντας στο στόχαστρο τόσο το προεδρείο όσο και τη γαλάζια πλειοψηφία και κόμματα της αντιπολίτευσης, αλλά ακόμη και την ασφάλεια της Βουλής, η οποία επέτρεψε στον κ. Ξυλούρη να φύγει από τη Βουλή, να μην συλληφθεί και να μην παραπεμφθεί με την αυτόφωρη διαδικασία στην τακτική Δικαιοσύνη. Όλα αυτά συνθέτουν το παζλ το οποίο αναπτύσσεται από χθες το απόγευμα στη Βουλή.

Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου έχει ήδη κινηθεί νομικά, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews είχε ενημερώσει δια ζώσης και τον πρόεδρο της Ελληνικής Βουλής, τον κ. Νικήτα Κακλαμάνη.

Ταυτόχρονα, σήμερα είχαμε στη Βουλή δυο καταθέσεις, συγκεκριμένα κατέθεσε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ ο κύριος Εμμανουήλ Χνάρης, ο οποίος είπε ότι δεν υπήρχε καμία αρμοδιότητα στην Περιφέρεια για την καταμέτρηση των ζώων και του ζωικού κεφαλαίου, αλλά αυτό είναι αρμοδιότητα του ΟΠΕΚΕΠΕ και του Υπουργείου Υγείας.

Επίσης στην Εξεταστική καταθέτει και κ. Χρήστος Μπούκουρας, ο οποίος, μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι δεν είπε ποτέ, ότι δεν αποποιήθηκε επειδή ήταν σε μία επισύνδεση. Τέλος, τόνισε ότι ενημερώθηκε από κυβερνητική πηγή για αυτήν την επισύνδεση που ήταν το 2021 και ενημερώθηκε το 2024. Δεν ανέφερε όμως το όνομα της κυβερνητικής πηγής.

