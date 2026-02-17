Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Νομική Υπηρεσία για αθώωση Συλλούρη και Τζιοβάννη στην υπόθεση Al Jazeera: «Εντός των ημερών θα λάβουμε αποφάσεις»

Το Κακουργιοδικείο Λευκωσίας, με ψήφους 2-1, αθώωσε τον πρώην πρόεδρο της Βουλής Δημήτρη Συλλούρη και τον πρώην βουλευτή Χριστάκη Τζιοβάννη και άφησε αιχμές κατά της Κατηγορούσας Αρχής.

 

«Τόσο η απόφαση της πλειοψηφίας όσο και η απόφαση της μειοψηφίας θα μελετηθούν και εντός των επόμενων ημερών θα λάβουμε τις αποφάσεις μας», ανέφερε στο politis.com.cy πηγή στη Νομική Υπηρεσία που κλήθηκε να σχολιάσει τη σημερινή αθωωτική απόφαση του Κακουργιοδικείου Λευκωσία στην υπόθεση Al Jazeera.

Το Κακουργιοδικείο Λευκωσίας, με ψήφους 2-1, αθώωσε τον πρώην πρόεδρο της Βουλής Δημήτρη Συλλούρη και τον πρώην βουλευτή Χριστάκη Τζιοβάννη σε σχέση με την υπόθεση πολιτογραφήσεων μετά τη δημοσίευση του βίντεο από το Al Jazeera.

Στην κατά πλειοψηφία απόφαση του Κακουργιοδικείου διευκρινίζεται ότι το βίντεο το οποίο αποτέλεσε το έναυσμα για διερεύνηση της υπόθεσης, δεν κατατέθηκε ως τεκμήριο στην υπόθεση, και κατ´ επέκταση το περιεχόμενο του δεν λήφθηκε υπόψη για σκοπούς εκδίκασης της παρούσας υπόθεσης.

Στην απόφαση του το Κακουργιοδικείο αφήνει αιχμές κατά της κατηγορούσας Αρχής. Συγκεκριμένα επισήμανε ότι απουσίαζαν ουσιώδεις μάρτυρες, για τους οποίους δεν έδωσε εξηγήσεις η κατηγορούσα Αρχή.

Αυτούσια η απόφαση του Κακουργιοδικείου:

https://cdn.politis.com.cy/uploads/426642/8973_23_judgment_aa.pdf

Tags

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΥΛΛΟΥΡΗΣAL JAZEERAΚΑΚΟΥΡΓΙΟΔΙΚΕΙΟΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΤΖΙΟΒΑΝΝΗΣ

