Ταμείο απώλειας χρήσης κατεχομένων περιουσιών συζητά η Βουλή - Ετοιμάζει κανονισμούς το ΥΠΟΙΚ

Η πρόταση νόμου για την κατοχύρωση του Εθνικού Ταμείου Απώλειας Χρήσης Κατεχομένων Περιουσιών συζητήθηκε για ακόμη μία φορά στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων της Βουλής των Αντιπροσώπων, το πρωί της Τρίτης, με εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών να αναφέρει ότι μόλις είναι έτοιμοι οι Κανονισμοί θα τεθούν ενώπιον της Βουλής και να εκφράζει αντίθεση με τη δημιουργία ανεξάρτητου φορέα.

Για το εν λόγω θέμα έχει κατατεθεί πρόταση νόμου από τον ΔΗΣΥ τον περασμένο Σεπτέμβριο, ενώ υποβλήθηκαν και δύο τροπολογίες από το ΑΚΕΛ. Αναμένεται επίσης η υποβολή των κανονισμών από το Υπουργείο Οικονομικών, οι οποίοι θα περιληφθούν στη νομοθεσία του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών.

«Εάν ισχύσει αυτό που εισηγούνται με τα 20 εκατομμύρια, 4/10 ιδιοκτήτες κατεχόμενων περιουσιών θα παίρνουν 2 ευρώ τον μήνα. Εάν πάμε στο σχέδιο των 100 εκατομμυρίων, οι μισοί ιδιοκτήτες θα παίρνουν 16 ευρώ τον μήνα, ενώ 4/10 ιδιοκτήτες θα παίρνουν κοντά στα 8 ευρώ τον μήνα», σημείωσε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Προσφύγων και Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Νίκος Κέττηρος.

Αναφερόμενος στην τροπολογία του ΑΚΕΛ, ο κ. Κέττηρος είπε ότι «η τροπολογία προβλέπει ότι τα εκατομμύρια που δεν δαπανούνται από τον προϋπολογισμό του Φορέα, να μπαίνουν σε ένα ειδικό ταμείο για την απώλεια χρήσης». Με αυτόν τον τρόπο, πρόσθεσε, «δεν θα είναι μόνο τα 20 εκατομμύρια του 0.4% κάθε χρόνο, τα οποία δεν είναι αρκετά», σημειώνοντας ότι «241 εκατομμύρια δεν διατέθηκαν και επέστρεψαν στο ταμείο. Θέλουμε αυτά τα λεφτά να πηγαίνουν για την απώλεια χρήσης κατεχόμενων περιουσιών».

«Έχουμε δεύτερη τροπολογία σε νομοθεσία που λέει ότι θα επιδοτούνται τα στεγαστικά δάνεια από την αρχή, όχι από το 1%. Με αυτόν τον τρόπο πολύς κόσμος θα έχει κίνητρο να ψάξει για χαμηλά επιτόκια», ανέφερε.

Για την τρίτη τροπολογία, ο κ. Κέττηρος είπε ότι προνοεί «να δοθεί από 1/1/27 μια εξάμηνη περίοδος, ούτως ώστε τα παλαιότερα δάνεια να πάνε στον Φορέα για επιδότηση του επιτοκίου, να έχουν τη δυνατότητα για εκείνη την κλειστή περίοδο να το κάνουν».

«Ο Φορέας έχει εντολή από την Κυβέρνηση να ετοιμάσει τους κανονισμούς. Μόλις τεθούν οι κανονισμοί, θα σας τους υποβάλουμε. Είχαμε πει ότι θα επικεντρωθούμε μόνο στην αξία της γης, ότι εκείνοι που έχουν αποταθεί στην επιτροπή των κατεχομένων δεν θα δικαιούνται», σημείωσε εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών.

Σε ό,τι αφορά την ίδρυση νέου ταμείου, πρόσθεσε, «η άποψη του Υπουργείου είναι ότι αυτό εξυπηρετείται μέσω του ξεχωριστού πίνακα που θα υπάρχει στον ισότιμο φορέα. Κατά την άποψή μας, η δημιουργία ανεξάρτητου φορέα δεν προσθέτει οτιδήποτε».

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Γιώργος Κάρουλας, είπε ότι «προτείνουμε ένα θεσμικά κατοχυρωμένο εθνικό ταμείο, σαφή ανάληψη ευθύνης από το κράτος. Μόνιμη και βιώσιμη χρηματοδότηση με πολλαπλούς φόρους».

Θα αργήσει, πρόσθεσε, «η ετοιμασία των κανονισμών και μακάρι να διαψευστώ. Με 20 εκατομμύρια κοροϊδεύουμε τον κόσμο, θα ντρεπόμαστε να βγούμε έξω».

Ο νέος οδηγός για το σχέδιο «ΚτίΖΩ» και τα προβλήματα που παρουσιάζονται

Στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίας ήταν και το σχέδιο «ΚτίΖΩ», που αφορά χορηγίες σε υφιστάμενες πολυκατοικίες σε κυβερνητικούς οικισμούς στέγασης εκτοπισθέντων με την Επιτροπή να ενημερώνεται από τους αρμόδιους για νέο οδηγό του σχεδίου που έχει ολοκληρωθεί αλλά και τα προβλήματα που προκύπτουν.

«Είχαμε δεσμευτεί πως εντός 15 ημερών θα ολοκληρώναμε τον αναθεωρημένο οδηγό του σχεδίου. Ο οδηγός έχει ολοκληρωθεί. Είναι όλο το σχέδιο και μιλάμε για ένα κείμενο 500 σελίδων. Ήταν μια διαδικασία δύσκολη και επίπονη. Στον νέο οδηγό έχουν μπει όλοι οι ορισμοί» ενημέρωσε την Επιτροπή η ανώτερη Λειτουργός του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, Ειρήνη Γιαννακού.

Όσον αφορά τη συνεισφορά των δικαιούχων, είπε, «είναι ένα θέμα που προβληματίζει τους δικαιούχους. Έχουμε ζητήσει από δύο δικαιούχους πολυκατοικιών, που είναι σε προχωρημένο στάδιο, να υποβάλουν το μερίδιο της συνεισφοράς τους», προσθέτοντας ότι «ήδη έχουν αρχίσει να καταβάλλουν τα ποσά».

Εμείς, εξήγησε η κ. Γιαννακού, «εξετάζουμε την κάθε πολυκατοικία από μόνη της και επιλύουμε, κατά περίπτωση, όλα τα θέματά της».

Σε σχέση με το θέμα του ιδιοκτησιακού καθεστώτος, δηλαδή των κληρονόμων ή εν δυνάμει κληρονόμων, «μέχρι να γίνουν ιδιοκτήτες, εκεί παρουσιάζονται κάποια προβλήματα», σημείωσε.

Για το θέμα των κανονισμών, ο Ανώτερος Λειτουργός του Υπουργείου Εσωτερικών, Γιάννος Σοφοκλέους, εξέφρασε την ελπίδα «σύντομα να είμαστε έτοιμοι». Οι κανονισμοί, ανέφερε, «πρέπει να παρουσιαστούν ενώπιον του ΔΣ και μετά να πάνε για νομοτεχνικό έλεγχο στο Υπουργείο Οικονομικών», προσθέτοντας ότι «υπάρχουν διαφορές, ειδικά στις ερμηνείες και στους ορισμούς». Διαβεβαίωσε ωστόσο ότι «αρχίσαμε την επεξεργασία».

Από την πλευρά της η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας ανέφερε ότι «θεωρώ ότι υλοποιήθηκαν οι εισηγήσεις. Εάν αποσταλούν οι κανονισμοί, δεν θα χρειαστεί να γίνει ιδιαίτερη δουλειά».

Επιστολή στον ΥΠΕΣ για προβλήματα εκτοπισμένων στη βιοτεχνική περιοχή Πάνω Πολεμιδιών

Στη συνεδρίαση της Τρίτης συζητήθηκαν επίσης τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν εκτοπισμένοι που δραστηριοποιούνται στη βιοτεχνική περιοχή Πάνω Πολεμιδιών, όπως είναι το ιδιοκτησιακό και οι καθυστερήσεις στα συμβόλαια, με τον Πρόεδρο της Επιτροπής να αναφέρει ότι θα σταλεί επιστολή στον Υπουργό Εσωτερικών για την κατάσταση που επικρατεί στον Δήμο Πολεμιδιών και το θέμα θα απασχολήσει νέα συνεδρίαση της Επιτροπής στις 17 Μαρτίου.

«Στην περιοχή υπάρχουν 71 οικόπεδα. Έχουμε εκμισθώσει τα 21 με συμβόλαια. Επτά ενδιαφερόμενοι δεν ενδιαφέρθηκαν. Έχουμε εννέα αιτήσεις που έχουν εξοφλήσει τις οφειλές τους. Επτά δεν ενδιαφέρονται», ανέφερε η εκπρόσωπος του Τμήματος Κτηματολογίου, Ιφιγένεια Ποντικού.

Πρόσθεσε ότι «απομένουν 34 δικαιούχοι με τους οποίους έχουμε πρόβλημα. Το μίσθωμα που καταβάλλουν είναι το 1% της αγοραίας αξίας της γης». Εξήγησε ότι «δεν μπορούμε να το κάνουμε πιο κάτω από 1%. Η γη ήταν τουρκοκυπριακή και απαλλοτριώθηκε το 1998. Το κράτος τους δίνει το οικόπεδο με συμβόλαιο 33 χρόνων και με δικαίωμα ακόμη δύο ανανεώσεων, δηλαδή μέχρι 99 χρόνια».

Η Λειτουργός Πολεοδομίας Ελευθερία Παπαχριστοφόρου ανέφερε ότι «τα θέματα που θίγονται μάλλον δεν είναι μέσα στις δικές μας αρμοδιότητες», προσθέτοντας ότι «η αδειοδότηση υποστατικών σε βιομηχανικές και βιοτεχνικές ζώνες είναι πλέον αρμοδιότητα του ΕΟΑ».

«Η περιοχή είναι μορφολογικά περικυκλωμένη από μεγάλους βράχους. Τα κτίρια τα οποία υπάρχουν στην περιοχή έχουν κάνει μερικές επεκτάσεις, με αποτέλεσμα η στάθμευση να αποτελεί ένα πραγματικό πρόβλημα», σημειώθηκε από εκπρόσωπο του Δήμου Κάτω Πολεμιδιών.

Τελευταίως, πρόσθεσε, «λογαριάζαμε να κάνουμε το αποχετευτικό, να ενώσουμε τα υποστατικά τους. Και δεν υπάρχει πρόσβαση για να πηγαίνουν οι άνθρωποι». «Όσον αφορά το ιδιοκτησιακό, αυτό που ακούμε ότι θα τους κάνουν νέα συμβόλαια μάς φαίνεται κάπως παράξενο», είπε.

Στη συνεδρία της Επιτροπής Προσφύγων παρευρέθηκαν και εκπρόσωποι προσφυγικών οργανώσεων και κατεχόμενων δήμων-κοινοτήτων, οι οποίοι εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους για την κατάσταση με το ιδιοκτησιακό στη βιοτεχνική περιοχή Πάνω Πολεμιδιών, ζητώντας από τις αρμόδιες αρχές να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την επίλυση των προβλημάτων.

Ο Νίκος Κέττηρος ανέφερε πως θα σταλεί επιστολή στον Υπουργό Εσωτερικών για την κατάσταση που επικρατεί στον Δήμο Πολεμιδιών, την οποία χαρακτήρισε «μπάχαλο». Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Προσφύγων σημείωσε πως το θέμα θα συζητηθεί σε νέα συνεδρία στις 17 Μαρτίου.

Πηγή: ΚΥΠΕ