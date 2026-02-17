Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Δύο νέους υποψήφιους βουλευτές για την Αμμόχωστο ανακοίνωσε η ΕΔΕΚ

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Στο ψηφοδέλτιο της ΕΔΕΚ προστίθενται οι Ραφαέλλα Δρουσιώτη και ο Μιχάλης Μιχαήλ

Ακόμη δύο υποψήφιους βουλευτές ανακοίνωσε η ΕΔΕΚ για την επαρχία Αμμοχώστου.

Συγκεκριμένα, στο ψηφοδέλτιο της ΕΔΕΚ για τις βουλευτικές εκλογές του Μαΐου προστίθενται η αισθητικός Ραφαέλλα Δρουσιώτη και ο σεφ Μιχάλης Μιχαήλ.

