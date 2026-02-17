Eurostat: Σημαντική μείωση αιτήσεων ασύλου στην ΕΕ - Τι δείχνουν τα στατιστικά

Στις 165 ανήλθαν οι αιτήσεις ασύλου στην Κύπρο τον Νοέμβριο του 2025, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία (Eurostat). Τον Οκτώβριο του 2025 οι αιτήσεις είχαν ανέλθει στις 330.

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, καταγράφηκε μείωση 26% στις πρώτες αιτήσεις ασύλου σε σύγκριση με τον Νοέμβριο του 2024. Συγκεκριμένα, 54.825 πολίτες τρίτων χωρών υπέβαλαν για πρώτη φορά αίτηση διεθνούς προστασίας, έναντι 74.495 τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, ενώ σημειώθηκε μείωση 12% και σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2025 (62.375).

Παράλληλα, στην ΕΕ καταγράφηκαν 11.455 μεταγενέστερες αιτήσεις, αυξημένες κατά 62% σε σύγκριση με τον Νοέμβριο του 2024 (7.090), αλλά μειωμένες κατά 23% σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2025 (14.900).

Τον Νοέμβριο του 2025, οι Βενεζουελάνοι αποτέλεσαν τη μεγαλύτερη ομάδα αιτούντων ασύλου με 8.060 πρώτες αιτήσεις. Ακολούθησαν οι Αφγανοί (5.125), οι υπήκοοι Μπανγκλαντές (3.585) και οι Σύροι (2.365).

Οι περισσότερες πρώτες αιτήσεις καταγράφηκαν στην Ιταλία (12.195), την Ισπανία (11.875), τη Γαλλία (8.845) και τη Γερμανία (8.740), με τις τέσσερις αυτές χώρες να συγκεντρώνουν το 76% του συνόλου στην ΕΕ.

Σε επίπεδο ΕΕ, αναλογούσαν 12,2 πρώτες αιτήσεις ανά 100.000 κατοίκους τον Νοέμβριο του 2025. Με βάση τον πληθυσμό κάθε κράτους μέλους (1η Ιανουαρίου 2025), τα υψηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στην Ελλάδα (42,4 ανά 100.000 κατοίκους), ακολουθούμενη από την Ισπανία (24,2) και την Ιταλία (20,7).

Σύμφωνα με τα στοιχεία, 1.370 ασυνόδευτοι ανήλικοι υπέβαλαν για πρώτη φορά αίτηση ασύλου στην ΕΕ τον Νοέμβριο 2025. Οι περισσότεροι προέρχονταν από τη Σομαλία (245), την Ερυθραία (160), το Αφγανιστάν και τη Βενεζουέλα (135 η κάθε χώρα) και την Αίγυπτο (130). Οι χώρες που δέχθηκαν τις περισσότερες αιτήσεις από ασυνόδευτους ανηλίκους ήταν η Ολλανδία (375), η Γερμανία (265), η Ελλάδα (185), η Ισπανία (155) και το Βέλγιο (95).

