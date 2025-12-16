Ο άνθρωπος πίσω από τον μύθο του «Έλληνα Εσκομπάρ» - Από πορτιέρης στη Συγγρού, ναρκέμπορος

Περίπου δύο μήνες πριν εντοπιστεί στη μέση του Ατλαντικού, ένα ελληνικό αλιευτικό είχε αποπλεύσει από τη Βόρεια Ελλάδα ακολουθώντας μια πορεία που μόνο αθώα δεν μπορούσε να χαρακτηριστεί.

Το «Ουρανία A», το οποίο ξεκίνησε το ταξίδι του από τη Νέα Μηχανιώνα Θεσσαλονίκης, με πενταμελές πλήρωμα – τέσσερις Έλληνες και έναν Βούλγαρο κάτοχο ουκρανικού διαβατηρίου – κατευθύνθηκε προς την Καραϊβική, στο πλαίσιο μιας διαδρομής που, σύμφωνα με τις αρχές, είχε σχεδιαστεί αποκλειστικά για τη μεταφορά ναρκωτικών από τη Λατινική Αμερική στην Ευρώπη.

Οι έρευνες έδειξαν ότι το φορτίο κοκαΐνης δεν φορτώθηκε σε κάποιο λιμάνι, αλλά παραδόθηκε εν πλω, πιθανότατα σε θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Βενεζουέλας. Το ταξίδι του σκάφους παρακολουθούνταν ήδη στο πλαίσιο διεθνούς επιχείρησης κατά του οργανωμένου εγκλήματος, με τη συνεργασία ευρωπαϊκών και αμερικανικών υπηρεσιών. Έτσι, την Κυριακή που το «Ουρανία A» έπλεε ανοιχτά της Γαλλικής Γουιάνας, στο κέντρο του Ατλαντικού, γαλλικές ειδικές δυνάμεις του πολεμικού ναυτικού πραγματοποίησαν ρεσάλτο, θέτοντας τέλος στο δρομολόγιο της άσπρης σκόνης. Το ναρκώπλοιο έχει δέσει από χθες το απόγευμα αφού ρυμουλκήθηκε σε λιμάνι στη Μαρτινίκα με την καταμέτρηση των ναρκωτικών να συνεχίζεται.

Ο «Έλληνας Εσκομπάρ»: Η μυθική πορεία του Αλέξανδρου Αγγελόπουλου στον υπόκοσμο

Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται και ο φερόμενος ιδιοκτήτης του πλοίου και παλιός γνώριμος των διωκτικών αρχών, ο άνθρωπος που εδώ και δεκαετίες αποκαλείται στον κόσμο του υποκόσμου «Έλληνας Εσκομπάρ», λόγω της εμπλοκής του στο διεθνές εμπόριο κοκαϊνης. Ο Αλέξανδρος Αγγελόπουλος ή «Αλέκος» ή «Χοντρός» μια φιγούρα σχεδόν μυθική για τα ελληνικά δεδομένα, έχει συνδεθεί με μερικές από τις μεγαλύτερες υποθέσεις διακίνησης κοκαΐνης, ξεπλύματος χρήματος και διεθνών εγκληματικών συνεργασιών.

Γεννημένος και μεγαλωμένος στους Νέους Πόρους Πιερίας, με τον πατέρα του να έχει υπηρετήσει στα Σώματα Ασφαλείας ως αστυνομικός, ο Αγγελόπουλος ακολούθησε από νωρίς έναν δρόμο που τον έφερε σε πλήρη αντίθεση με το οικογενειακό του υπόβαθρο. Τα πρώτα του βήματα έγιναν στη νύχτα ως πορτιέρης σε μπαρ της Αθήνας και συγκεκριμένα της λεωφόρου Συγγρού, ενώ γρήγορα μετακινήθηκε στη θάλασσα, ως ναυτικός σε παλιές λάντζες που σύμφωνα με πληροφορίες μετέφεραν λαθραία τσιγάρα από τις ακτές της Αλβανίας προς την Ιταλία. Στα μέσα της δεκαετίας του 1990 έφυγε από την Ελλάδα και εγκαταστάθηκε μόνιμα στην Αμβέρσα, όπου η επαφή του με τον υπόκοσμο της πόλης υπήρξε καθοριστική. Σύμφωνα με παλιά δημοσιεύματα και πληροφορίες η εγκατάστασή του εκεί οφειλόταν σε μια γυναίκα η οποία ήταν ιδιοκτήτρια οίκου ανοχής. Ο έρωτάς του μαζί της κεραυνοβόλος. Η σύνδεσή του με τον υπόκοσμο εκεί του άνοιξε νέους δρόμους στο παραβατικό του βίο. Ως ναυτικός μπάρκαρε σε πλοία που διακινούσαν παράνομα τσιγάρα αλλά και όπλα.

Από το ποδόσφαιρο στην κοκαΐνη

Η πρώτη σοβαρή κινητοποίηση των αρχών σημειώθηκε την περίοδο 1999–2000, όταν η DEA στο Βέλγιο ενημέρωσε το γραφείο της Αθήνας ότι ο τότε 36χρονος, μόνιμος κάτοικος Αμβέρσας, εμπλεκόταν σε διακίνηση κοκαΐνης μέσω του λιμανιού της πόλης. Παρουσιαζόταν ως επιχειρηματίας στον χώρο της τροφοδοσίας πλοίων και, σύμφωνα με τις πληροφορίες, χρησιμοποιούσε ρυμουλκά για να μεταφέρει πακέτα κοκαΐνης από εμπορικά πλοία στην ξηρά. Οι ελληνικές αρχές άρχισαν να χαρτογραφούν ένα σύνθετο πλέγμα δραστηριοτήτων που εκτεινόταν από την αλιεία έως το ποδόσφαιρο και το χρηματιστήριο.

Ο Αγγελόπουλος εμφανιζόταν ως ιδιοκτήτης αλιευτικών εταιρειών με έδρα την Κυλλήνη, μέτοχος σε επιχειρήσεις επώνυμων ρούχων, ιδρυτής χρηματιστηριακής εταιρείας και διοικητικός παράγοντας ποδοσφαιρικής ομάδας της Πιερίας, η οποία μέσα σε ελάχιστα χρόνια έφτασε να αγωνίζεται στη Β΄ Εθνική. Παράλληλα δήλωνε εντυπωσιακά κέρδη από το στοίχημα ύψους 1,3 εκατ. ευρώ το 2002 και 2,5 εκατ. ευρώ το 2003, γεγονός που ενίσχυσε τις υποψίες για εκτεταμένο ξέπλυμα χρήματος.

Η πτώση του «Έλληνα Εσκομπάρ»

Η αντίστρoφη μέτρηση προς την πτώση για τον Αγγελόπουλο ξεκίνησε το 2004 με την υπόθεση του αλιευτικού «Africa I», το οποίο απέπλευσε από το Κερατσίνι στις 15 Μαΐου με προορισμό τη Δυτική Αφρική και φόρτωσε 5,4 τόνους κοκαΐνης ανοιχτά της Σενεγάλης. Το πλοίο παρακολουθούνταν δορυφορικά από ευρωπαϊκές και αμερικανικές υπηρεσίες και ακινητοποιήθηκε τελικά στις 13 Ιουλίου 2004, νοτιοανατολικά των ισπανικών ακτών.

Όταν ο Αγγελόπουλος βρισκόταν ήδη στη φυλακή για το ναρκώπλοιο Africa I, σχηματίστηκαν επιπλέον δικογραφίες για ξέπλυμα χρημάτων μέσω του τυχερών παιχνιδιών. Σε μία από αυτές αναφερόταν ότι είχε προεισπράξει 36 εκατ. ευρώ για τη μεταφορά των 5,4 τόνων κοκαΐνης, αξίας 500 εκατομμυρίων ευρώ, και είχε αναθέσει σε συγγενή του να τα κρύψει σε απόκρημνες και δύσβατες περιοχές του Λιτοχώρου κάτω από τη γη. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι όταν ο Αγγελόπουλος χρειαζόταν χρήματα έστελνε τους συγγενείς του που έσκαβαν το σημείο που ήταν θαμμένα τα χρήματα έπαιρναν δεσμίδες των 500 ευρώ και τις οποίες «νομιμοποιούσαν» μέσω τυχερών παιχνιδιών. Τον Ιανουάριο του 2015 το όνομα του Αλέξανδρου Αγγελόπουλου έκανε και πάλι την εμφάνισή του σε ιστοσελίδες και εφημερίδες όταν καταγγέλθηκε ότι είχε πληρώσει 100.000 ευρώ προκειμένου να εκτελέσει συμβόλαιο θανάτου για τον δικηγόρο του καθώς του είχε δώσει 1 εκατομμύριο ευρώ προκείμενου να του εξασφαλίσει την αποφυλάκισή του κάτι που όμως δεν έγινε.

Η δικαστική οδύσσεια του Αγγελόπουλου συνεχίζεται - Σήμερα στον εισαγγελέα με άλλους 4 συλληφθέντες

Ο Αγγελόπουλος καταδικάστηκε πρωτόδικα σε ισόβια κάθειρξη για τη μεταφορά των ναρκωτικών το 2004, με τις ποινές να μετατρέπονται αργότερα σε κάθειρξη 22 ετών. Μετά από αλλεπάλληλες δικαστικές εξελίξεις, αποφυλακίστηκε έχοντας εκτίσει το μεγαλύτερο μέρος της ποινής του και τέθηκε υπό περιοριστικούς όρους, ένας εκ των οποίων ήταν η υποχρεωτική παρουσία του στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής όπου έμενε, την πρώτη ημέρα κάθε μήνα. Τώρα, ο πρώην ποδοσφαιρικός παράγοντας από την Πιερία είναι ανάμεσα στους πέντε συλληφθέντες που κρατούνται στη ΓΑΔΑ και σήμερα το πρωί θα περάσουν την πόρτα της εισαγγελίας Πειραιά προκειμένου να απολογηθούν για τη νέα υπόθεση μεταφοράς κοκαΐνης.

Πηγή: iefimerida.gr