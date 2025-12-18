Δημοσιογράφος για την επίθεση ευρωβουλευτή Παππά: Ένιωσα δύο δυνατές γροθιές στο πίσω μέρος του κεφαλιού μου, έπεσα κάτω και ούρλιαζα (βίντεο)

Ο Νίκος Γιαννόπουλος περιέγραψε σήμερα την επίθεση που δέχθηκε από τον Έλληνα ευρωβουλευτή Νίκο Παππά στο Στρασβούργο, με ισχυρά χτυπήματα στο πίσω μέρος του κεφαλιού του.

«Βρέθηκα με άλλους συναδέλφους στο Στρασβούργο για να καλύψουμε την τελευταία ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το βράδυ της Τρίτης, είχαμε πάει σε ένα μπαρ κοντά στο ξενοδοχείο που μέναμε. Ήρθε στο μπαρ που ήμασταν (ο Νίκος Παππάς), εγώ είχα πιει μπύρα χωρίς αλκοόλ. Γύρω στις 23:30 πήγα να φύγω και κάποιος μου έβαλε τρικλοποδιά και είδα ότι ήταν αυτός και του είπα ‘μην τολμήσεις να ξανακουμπήσεις’ και μου απάντησε ‘πάμε έξω’. Και ένιωσα δύο δυνατές γροθιές στο πίσω μέρος του κεφαλιού μου. Έπεσα κάτω και άρχισα να ουρλιάζω ‘τι κάνεις είσαι εν ενεργεία βουλευτής’ του είπα».

«Γύρισα και ενημέρωσα τους συναδέλφους και όταν βγήκαμε έξω όλοι μαζί, άρχισε να κάνει υποτιμητικά σχόλια όπως ‘πώς να μη σε βαρέσω έτσι όπως είσαι’. Μετά με πήρε τηλέφωνο και έστειλε μηνύματά για να δηλώσει ‘μεταμέλεια’ και ‘να τα βρούμε’. Άλλα τα έσβησε αμέσως. Δεν απάντησα στο τηλέφωνο» συνέχισε ο Νίκος Γιαννόπουλος.

«Το επόμενο πρωί, προσπάθησε να κάτσει δίπλα μας, του είπα “ή εσύ ή εγώ” και έφυγα εγώ από το τραπέζι».

«Δεν έχω προηγούμενα, έχει ανοίξει beef με πολλούς δημοσιογράφους» ανέφερε επίσης και πρόσθεσε: «Δεν ανταλλάξαμε κουβέντες πριν από την επίθεση και δεν θα έχω και άλλη επαφή μαζί του μέχρι να βρεθούμε στα δικαστήρια. Κατέθεσα μήνυση, κινήθηκε η διαδικασία του αυτοφώρου, δεν εντοπίστηκε».

«Αρκετά κάποια στιγμή πρέπει να τελειώνουμε με αυτά. Εμένα με ενόχλησε το χτύπημα αυτό καθαυτό και ότι ήρθε πισώπλατα. Ανησύχησαν οι δικοί μου άνθρωποι» κατέληξε ο Νίκος Γιαννόπουλος.

