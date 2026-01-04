Προς αποκατάσταση το τεχνικό πρόβλημα στο FIR Αθηνών - Ξεκίνησαν κάποιες προσγειώσεις και απογειώσεις αεροπλάνων

Λίγο μετά τις 13:00 ξεκίνησε η σταδιακή αποκατάσταση της κυκλοφορίας στον εναέριο χώρο της Ελλάδας μετά το πρόβλημα που είχε δημιουργηθεί αιφνιδίως σε κρίσιμες ραδιοσυχνότητες οποίες χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο πτήσεων.

Ακόμα δεν υπάρχει σαφής εικόνα για τα αίτια του προβλήματος γεγονός που δυσχεραίνει την πλήρη αποκατάσταση της πτητικής λειτουργίας των ααεροδρομίων.

Χάος στα αεροδρόμια της Ελλάδας

Μεγάλη ταλαιπωρία βιώνουν πολλοί επιβάτες από το πρωί της Κυριακής τόσο στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών όσο και σε όλα τα ελληνικά αεροδρόμια της χώρας εξαιτίας σοβαρού τεχνικού προβλήματος που επηρεάζει τις ραδιοεπικοινωνίες των Κέντρων Ελέγχου Περιοχής.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας: «Κάποιες συχνότητες που εξυπηρετούν τις ανάγκες του FIR Αθηνών αντιμετωπίζουν πρόβλημα το οποίο διερευνάται μαζί με αρμόδιους εξωτερικούς φορείς. Προκειμένου για την απόλυτη διατήρηση της ασφάλειας των πτήσεων, εξυπηρετείται μόνο μέρος των υπερπτήσεων, και έχουν τεθεί περιορισμοί στα ελληνικά αεροδρόμια. Προς τούτο έχει ήδη εκδοθεί σχετικό ΝΟΤΑΜ. Το θέμα τελεί υπό διερεύνηση και θα υπάρξουν νεότερες ανακοινώσεις».

Λόγω του προβλήματος άμεσα επηρεάστηκαν πτήσεις τόσο στο Ελευθέριος Βενιζέλος όσο και στα υπόλοιπα αεροδρόμια της Ελλάδας, με καθηλωμένα αεροσκάφη στην πίστα και αναβολές αναχωρήσεων και αφίξεων. Επιβάτες που έχουν συγκεντρωθεί από νωρίς στους χώρους αναχωρήσεων κάνουν λόγο για ώρες αναμονής στις ουρές, για συνωστισμό αλλά και αβεβαιότητα για την πραγματοποίηση των πτήσεών τους.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις πληροφορίες, η κατάσταση δεν είναι όπως το πρωί και υπάρχει μερική αποκατάσταση, ενώ έχουν αρχίσει και ορισμένες προσγειώσεις και απογειώσεις αεροπλάνων που μέχρι πριν λίγες ώρες δεν πραγματοποιούνταν.

ΟΤΕ: Ο πρώτος έλεγχος δεν κατέδειξε τεχνικό πρόβλημα σε κυκλώματα

«Ο πρώτος έλεγχος δεν κατέδειξε τεχνικό πρόβλημα σε κυκλώματα ΟΤΕ» τονίζει σε ανακοίνωσή του ο Όμιλος ΟΤΕ με αφορμή το πρόβλημα στις ραδιοσυχνότητες επικοινωνίας των ελληνικών αεροδρομίων.

Σε ανακοίνωση του ο Όμιλος ΟΤΕ αναφέρει: «Νωρίτερα σήμερα η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ενημέρωσε τον ΟΤΕ για πρόβλημα στις ραδιοσυχνότητες επικοινωνίας των ελληνικών αεροδρομίων. Ο πρώτος έλεγχος δεν κατέδειξε τεχνικό πρόβλημα σε κυκλώματα ΟΤΕ. Είμαστε σε στενή συνεργασία με την Πολιτική Αεροπορία για να βοηθήσουμε στον εντοπισμό του προβλήματος και την εξεύρεση λύσης».

Επηρεάζονται πτήσεις από και προς Κύπρο

Το πρόβλημα στο FIR Αθηνών, λόγω τεχνικού ζητήματος, επηρεάζουν και πτήσεις από και προς την Κύπρο, σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ από την Hermes Airports διαχειρίστρια εταιρεία των κυπριακών αεροδρομίων.

Όσον αφορά στο αεροδρόμιο Λάρνακας επηρεάζονται τρεις πτήσεις επί του παρόντος. Συγκεκριμένα δύο αναχωρήσεις (Aegean και Sky) και μία άφιξη (Aegean). Όπως αναφέρθηκε στο ΚΥΠΕ ο αριθμός των επιβατών αυτών των πτήσεων που επηρεάζονται ανέρχεται σε περίπου 500 άτομα.

Όσον αφορά στο αεροδρόμιο Πάφου υπάρχει προγραμματισμένη πτήση για Αθήνα το απόγευμα στις 16:20 (Ryan Air) η οποία αναμένεται να επηρεαστεί εάν δεν επιλυθεί το τεχνικό πρόβλημα που υπάρχει.

Όσον αφορά άλλες πτήσεις οι οποίες θα περνούσαν πάνω από τον ελληνικό εναέριο χώρο με προορισμό την Κύπρο, όπως λέχθηκε στο ΚΥΠΕ, οι αεροπορικές εταιρείες βρίσκονται στη διαδικασία να αλλάξουν τα πλάνα πτήσεων για να πετάξουν τα αεροσκάφη ακολουθώντας άλλη διαδρομή και αποφεύγοντας το FIR Αθηνών.

Το επιβατικό κοινό καλείται όπως παρακολουθεί τις ανακοινώσεις των αεροπορικών εταιρειών.

Η ανακοίνωση του Υπουργείου Μεταφορών της ΚΔ

Το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ενημερώνει για το προσωρινό κλείσιμο του εναέριου χώρου της Ελλάδας λόγω τεχνικού προβλήματος στις ραδιοσυχνότητες.

Λόγω αυτού επηρεάζονται όλες τις πτήσεις από και προς τα ελληνικά αεροδρόμια, καθώς και οι πτήσεις που υπερίπτανται πάνω από το FIR Αθηνών.

Για αποφυγή ταλαιπωρίας, καλούνται οι επηρεαζόμενοι επιβάτες να επικοινωνούν με τις αεροπορικές εταιρείες για περαιτέρω ενημέρωση πριν μεταβούν στα αεροδρόμια.

Δεκάδες επιβάτες σε αναμονή στο Αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης

Σε στάση αναμονής βρίσκονται τις τελευταίες ώρες δεκάδες επιβάτες που επρόκειτο να ταξιδέψουν από το Αεροδρόμιο Ηρακλείου «Ν. Καζαντζάκης», αλλά τελικά δεν ταξίδεψαν λόγω του τεχνικού θέματος που έχει παρουσιαστεί στο σύστημα Εναέριας Κυκλοφορίας.

Στο Αεροδρόμιο Ηρακλείου έχουν «καθηλωθεί» επιβάτες μέχρι στιγμής τριών πτήσεων, συγκεκριμένα δύο πτήσεων εσωτερικού και μίας πτήσης για το εξωτερικό.

Πάντως, όλοι οι επιβάτες έχουν ενημερωθεί και αναμένουν με υπομονή την αποκατάσταση του προβλήματος και την εκτέλεση των πτήσεών τους.

Προβλήματα στο διεθνές αεροδρόμιο Ιωάννης Δασκαλογιάννης

Προβλήματα σε αφίξεις και αναχωρήσεις παρουσιάζονται στο διεθνές αεροδρόμιο Ιωάννης Δασκαλογιάννης στα Χανιά, επακόλουθο του προβλήματος που κεντρικά έχει παρουσιαστεί στις ραδιοσυχνότητες οι οποίες βοηθούν τον προγραμματισμό και την κίνηση των αεροσκαφών στο FIR Αθηνών. Οι πτήσεις προς Αθήνα παρουσιάζουν καθυστέρηση, ακολουθώντας την αναστολή των πτήσεων όπως έχει εξαγγελθεί από την Αθήνα, σύμφωνα με την οποία, προσγειώσεις και απογειώσεις στα ελληνικά αεροδρόμια, δεν πραγματοποιούνται.

Προβλήματα και στα αεροδρόμια Ιωαννίνων και Κέρκυρας

Στο αεροδρόμιο Βασιλεύς Πύρρος των Ιωαννίνων, η πρωινή πτήση από Αθήνα, η οποία αναμενόταν στις 11:30 δεν έχει φτάσει, καθώς το αεροπλάνο δεν απογειώθηκε από το Ελευθέριος Βενιζέλος.

Όπως ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αερολιμενάρχης Κωνσταντίνος Ευθυμίου, η πτήση δεν έχει ματαιωθεί, ενώ είναι άγνωστο ακόμη τι θα γίνει με την απογευματινή πτήση από Αθήνα προς Ιωάννινα.

Στην Κέρκυρα, προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Ιωάννης Καποδίστριας η πρωινή πτήση από Αθήνα στις 8:15, ενώ άγνωστο παραμένει τι θα γίνει με τις 4 πτήσεις που αναμένονται από Αθήνα, αργά το μεσημέρι και το βράδυ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ / ΚΥΠΕ