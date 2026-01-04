Πέθανε ο Έλληνας δημοσιογράφος Γιώργος Παπαδάκης ύστερα από έμφραγμα

Πέθανε ο γνωστός Έλληνας δημοσιογράφος Γιώργος Παπαδάκης μετά από βαρύ έμφραγμα που υπέστη το απόγευμα της Κυριακής.

Ο δημοσιογράφος μεταφέρθηκε στο Λαϊκό Νοσοκομείο, χωρίς να καταφέρουν οι γιατροί να τον κρατήσουν στη ζωή.

Ποιος ήταν ο Γιώργος Παπαδάκης

Ο Γιώργος Παπαδάκης γεννήθηκε στο Χαλάνδρι στις 4 Φεβρουαρίου 1951, με καταγωγή από την Κρήτη. Εκτός από την επιτυχημένη του δημοσιογραφική καριέρα στην τηλεόραση διέγραψε σημαντική πορεία και στον έντυπο Τύπο.

Πρωτοεμφανίστηκε στην τηλεόραση τη δεκαετία του 1980 από την εκπομπή «Τρεις στον αέρα» που μεταδιδόταν το μεσημέρι από την ΕΡΤ, ως συμπαρουσιαστής με τη Σεμίνα Διγενή και τον Νάσο Αθανασίου.

Από το 1992 μέχρι το 2025, ο Γιώργος Παπαδάκης παρουσίαζε την πρώτη, χρονολογικά, πρωινή ενημερωτική εκπομπή της Ελληνικής Τηλεόρασης Καλημέρα Ελλάδα έως το 2011. Από το 2011 μέχρι το 2015, παρουσίαζε την αντίστοιχη ενημερωτική εκπομπή του τηλεοπτικού σταθμού ANT1 με τίτλο Πρωινό ΑΝΤ1.

Πηγή: ΚΥΠΕ