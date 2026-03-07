Ο Θεατρικός Όμιλος Πάφου στο 41ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Καρδίτσας

Μια ιδιαίτερα σημαντική διάκριση και τιμή αποτελεί για τον Θεατρικό Όμιλο Πάφου η πρόκρισή του στην τελική οκτάδα του 41ου Πανελλήνιου Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Καρδίτσας. Ανάμεσα σε 29 υποψήφια θεατρικά σχήματα από ολόκληρη την Ελλάδα, ο όμιλος κατάφερε να ξεχωρίσει και να εξασφαλίσει τη συμμετοχή του σε έναν από τους σημαντικότερους και μακροβιότερους θεσμούς του ερασιτεχνικού θεάτρου στον ελληνικό χώρο. Ο Θεατρικός Όμιλος Πάφου θα παρουσιάσει τη θεατρική παράσταση «Η μαριχουάνα της μαμάς είναι πιο γλυκιά» του σπουδαίου Ιταλού θεατρικού συγγραφέα Ντάριο Φο, σε σκηνοθεσία της Μαρίνας Αθανασίου-Τάκη. Το φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί στην πόλη της Καρδίτσας από τις 12 έως τις 21 Μαρτίου 2026 και αναμένεται να συγκεντρώσει το ενδιαφέρον του θεατρικού κόσμου από όλη την Ελλάδα.

Σε δηλώσεις της στον "Π" η σκηνοθέτης Μαρίνα Αθανασίου – Τάκη ανέφερε πως η συμμετοχή στο φεστιβάλ αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία προβολής της καλλιτεχνικής δουλειάς του Θεατρικού Ομίλου Πάφου, αλλά και μια μοναδική εμπειρία συνάντησης και δημιουργικής ανταλλαγής με άλλους ανθρώπους που αγαπούν βαθιά την τέχνη του θεάτρου.

Πρόκειται για μια μεγάλη γιορτή πολιτισμού, στην οποία ο όμιλος της Πάφου συμμετέχει με ιδιαίτερη χαρά και υπερηφάνεια, όπως είπε.

Παράλληλα συνέχισε , η παρουσία του σε μια τόσο σημαντική διοργάνωση αποτελεί τιμή και για την ίδια την πόλη της Πάφου, η οποία εκπροσωπείται μέσα από την καλλιτεχνική δράση και δημιουργικότητα των ανθρώπων της.

Πρόσθεσε πως ο Θεατρικός Όμιλος Πάφου έχει εκπροσωπήσει την πόλη σε αντίστοιχα φεστιβάλ στην Ελλάδα και στο παρελθόν, αποσπώντας σημαντικές διακρίσεις και επιβεβαιώνοντας το υψηλό επίπεδο της δουλειάς του. Η φετινή συμμετοχή συνεχίζει αυτή την πορεία, ενισχύοντας την παρουσία της Πάφου στον ευρύτερο πολιτιστικό χάρτη. Σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει καθοριστεί από τους διοργανωτές, η θεατρική ομάδα θα βρίσκεται στην Καρδίτσα από τις 13 έως τις 16 Μαρτίου, παρουσιάζοντας δύο παραστάσεις.

Στις 14 Μαρτίου ο όμιλος θα συμμετάσχει στο διαγωνιστικό μέρος του φεστιβάλ στον Δήμο Καρδίτσας, ενώ στις 15 Μαρτίου θα παρουσιάσει την παράσταση στον Δήμο Μουζακίου, στο πλαίσιο της θεατρικής αποκέντρωσης που επιχειρεί το φεστιβάλ, με στόχο να μεταφέρει την εμπειρία του θεάτρου και σε άλλες περιοχές της ευρύτερης περιφέρειας. Για δέκα ημέρες η Καρδίτσα αναμένεται να αποτελέσει το επίκεντρο του πανελλαδικού θεατρικού ενδιαφέροντος, φιλοξενώντας μια διοργάνωση αντάξια του κύρους και της ιστορίας του θεσμού.

Οι συμμετέχοντες θα αξιολογηθούν από μια πενταμελή Κριτική Επιτροπή, η οποία αποτελείται από διακεκριμένες προσωπικότητες της τέχνης και του πολιτισμού τη σεναριογράφο και συγγραφέα Μιρέλλα Παπαοικονόμου, τον σκηνοθέτη Λάμπη Ζαρουτιάδη, τον ηθοποιό Θοδωρή Κατσαφάδο, τον εικαστικό και μουσικό Κωστή Παπαδόπουλο και τον σκηνοθέτη-σεναριογράφο Νίκο Αναγνωστόπουλο. Παράλληλα με το διαγωνιστικό πρόγραμμα, προσθέτει η κ. Αθανασίου – Τάκη το φεστιβάλ περιλαμβάνει τιμητικά αφιερώματα σε σημαντικές προσωπικότητες της τέχνης, καθώς και μια σειρά από παράλληλες πολιτιστικές δράσεις.

Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται δωρεάν επιμορφωτικές συναντήσεις και συζητήσεις, ανοιχτές στο κοινό της Καρδίτσας, όπου οι συμμετέχοντες καλλιτέχνες και προσκεκλημένοι θα μοιραστούν τις εμπειρίες και τις γνώσεις τους γύρω από την τέχνη τους. Οι δράσεις αυτές απευθύνονται τόσο σε ενήλικες όσο και σε μαθητές, συμβάλλοντας στην καλλιέργεια της θεατρικής παιδείας και στην ενίσχυση της πολιτιστικής ζωής της πόλης.

Η συμμετοχή του Θεατρικού Ομίλου Πάφου στο 41ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Καρδίτσας αποτελεί μια ξεχωριστή στιγμή για την ομάδα, αλλά και μια ακόμη επιβεβαίωση της δυναμικής παρουσίας της Πάφου στον χώρο του πολιτισμού και του θεάτρου, κατέληξε.