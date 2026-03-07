Σε εξέλιξη οι έρευνες για τα αίτια της φωτιάς σε σταθμευμένο όχημα στην Πάφο

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εξετάσεις των Αρχών για τα αίτια πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε αυτοκίνητο στην επαρχία Πάφου.

Σύμφωνα με την Αστυνομία η φωτιά ξέσπασε γύρω στις 7:00 το βράδυ της Παρασκευής, ενώ το όχημα βρισκόταν σταθμευμένο σε εξωτερικό χώρο συνεργείου επιδιόρθωσης οχημάτων στην περιοχή Έμπας, ιδιοκτησίας 55χρονου από την Πάφο.

Το αυτοκίνητο, ιδιοκτησίας 75χρονου, παρέμενε στο σημείο, καθώς έφερίχε υποστεί ζημιές στο μπροστινό μέρος μετά από οδική σύγκρουση που σημειώθηκε τον περασμένο Νοέμβριο.

Η πυρκαγιά κατασβέστηκε από μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ενώ η σκηνή αποκλείστηκε από την Αστυνομία για σκοπούς διερεύνησης.

Εξετάσεις στη σκηνή αναμένεται να διενεργηθούν το πρωί από μέλη της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια πρόκλησης της πυρκαγιάς. Την υπόθεση διερευνά το ΤΑΕ Πάφου.