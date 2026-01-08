Τα δημοφιλέστερα χιονοδρομικά κέντρα της Ελλάδας - Πίστες για καταβάσεις και πώς διαμορφώνονται οι φετινές τιμές

Τα πρώτα χιόνια έπεσαν στα ορεινά της Ελλάδας και έδωσαν το σύνθημα για την έναρξη της χειμερινής σεζόν. Οι λάτρεις των χειμερινών σπορ έχουν ήδη αρχίσει να απολαμβάνουν καταβάσεις με πέδιλα του σκι ή snowboard, ενώ τα μικρά παιδιά χαίρονται ξέγνοιαστες βόλτες με το έλκηθρο, μετατρέποντας το χιόνι σε πεδίο παιχνιδιού και χαράς.

Ο χειμερινός τουρισμός στη χώρα μας αποκαλύπτει πανέμορφους προορισμούς, εντυπωσιακά φυσικά τοπία και οργανωμένα χιονοδρομικά κέντρα, ιδανικά τόσο για όσους αναζητούν δράση όσο και για εκείνους που θέλουν απλώς να ζήσουν την εμπειρία του βουνού τον χειμώνα. Από ήπιες πλαγιές για αρχάριους μέχρι απαιτητικές πίστες για έμπειρους σκιέρ, οι επιλογές καλύπτουν όλα τα επίπεδα.

Συγκεντρώσαμε τα πιο δημοφιλή χιονοδρομικά κέντρα της Ελλάδας, παρουσιάζοντας τις πίστες καταβάσεων για αρχάριους και προχωρημένους σκιέρ, καθώς και τη φετινή λίστα τιμών, ώστε να οργανώσετε την εξόρμησή σας στο χιόνι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Τα χιονοδρομικά κέντρα και οι φετινές τιμές

Χιονοδρομικό κέντρο Παρνασσού

Το χιονοδρομικό κέντρο Παρνασσού είναι το μεγαλύτερο της χώρας, βρίσκεται σε υψόμετρο 1.640-2.260 μέτρων, και απέχει μόλις δύο ώρες από την Αθήνα

Στο χιονοδρομικό κέντρο θα βρείτε 23 πίστες για καταβάσεις, 7 χιονοδρομικές διαδρομές και 7 συνδετικά μονοπάτια, συνολικού μήκους 34 km. Μάλιστα, οι λάτρεις της περιπέτειας μπορούν να βρουν αρκετές εκτός πίστας διαδρομές ανεβάζοντας για τα καλά την αδρεναλίνη.

Στα πλεονεκτήματα του σύγχρονου χιονοδρομικού κέντρου είναι πως οι καταβάσεις είναι για έμπειρους και για αρχάριους σκιέρ, ενώ μπορούν να τις απολαύσουν οικογένειες. Επιπλέον, θα βρείτε καταστήματα για ενοικίαση εξοπλισμού, έμπειρους δασκάλους για μαθήματα σκι και σαλέ με προτάσεις για φαγητό.

Οι φετινές τιμές: Σάββατο – Κυριακή, Επίσημες Αργίες και Εορταστική περίοδος 22/12-7/01 35 ευρώ | Χαμηλή περίοδος Δευτέρα & Παρασκευή 20 ευρώ |Τρίτη, Τετάρτη & Πέμπτη 20

Χιονοδρομικό κέντρο Καϊμακτσαλάν

Στο βόρειο τμήμα του Νομού Πέλλας βρίσκεται το όρος Βόρρας ή Καϊμακτσαλάν, το τρίτο ψηλότερο βουνό της χώρας, όπου λειτουργεί ένα από τα καλύτερα χιονοδρομικά κέντρα. Μάλιστα, είναι από τα λίγα χιονοδρομικά κέντρα στην Ελλάδα με μεγάλη διάρκεια χιονιού λόγω του υψόμετρου.

Το χιονοδρομικό κέντρο του Καϊμακτσαλάν μπορείτε να απολαύσετε τις καταβάσεις μέσα σε ένα πλούσιο φυσικό τοπίο και διαθέτει πίστες για αρχάριους, αλλά και πεπειραμένους σκιέρ. Αξίζει να αναφέρουμε πως στην κορυφή του υπάρχει ένα μικρό εκκλησάκι, το οποίο είναι μνημείο Σέρβων πεσόντων του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου

Καϊμακτσαλάν

Οι φετινές τιμές: Σάββατο -Κυριακή -επίσημες αργίες και γιορτές μέχρι 7/1 20 ευρώ | Δευτέρα με Παρασκευή χαμηλή περίοδος 17 ευρώ

Χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρύτων

Δεκαπέντε μόλις χιλιόμετρα από τα Καλάβρυτα βρίσκεται το χιονοδρομικό κέντρο της περιοχής, βορειανατολικά στο όρος Χελμός, καταλαμβάνοντας έκταση 1.600 στρεμμάτων. Η κοντινή απόσταση από την Αθήνα έχει κάνει το χιονοδρομικό κέντρο ιδιαίτερα δημοφιλή - ιδανικό ακόμα και για μονοήμερη απόδραση.

Στο χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρύτων ο επισκέπτης θα βρει 13 πίστες χιονοδρομίας, αρχαρίων και έμπειρων, και 8 αναβατήρες. Εκεί υπάρχει ένα από τα μεγαλύτερα snowpark όπου μικροί και μεγάλοι έχουν το δικό τους χώρο για να απολαύσουν αυτό το ξεχωριστό πάρκο του χιονιού.

Στα Καλάβρυτα

Οι φετινές τιμές: Υψηλή περίοδος Αργίες και Σαββατοκύριακά 32 ευρώ |Χαμηλή περίοδος 22 ευρώ

Χιονοδρομικό κέντρο Ανηλίου

Το χιονοδρομικό κέντρο Ανηλίου προσφέρει μοναδική εμπειρία εναλλακτικών δραστηριοτήτων, καθώς συνδυάζει από καταβάσεις για σκι μέχρι trekking και ορειβασία.

Το Anilio park βρίσκεται στην κορυφή της Πίνδου, με συγκριτικό πλεονέκτημα την εύκολη και άμεση πρόσβαση μέσω της Εγνατίας Οδού στο γεωγραφικό κόμβο Μακεδονίας - Ηπείρου – Θεσσαλίας.

Το lift

Ένα μοναδικό χιονοδρομικό πάρκο, το οποίο λειτουργεί όλο τον χρόνο και είναι ιδανικό για οικογένειες. Μέσα στο χιονοδρομικό πάρκο λειτουργεί μοντέρνο, ζεστό σαλέ για να απολαύσετε ένα ζεστό αφέψημα ή φαγητό.

Χιονοδρομικό κέντρο 3-5 Πηγάδια

Το χιονοδρομικό κέντρο 3-5 Πηγάδια βρίσκεται περίπου 17 χιλιόμετρα μακριά από τη Νάουσα, καταλαμβάνει μία έκταση η οποία ξεκινά σε υψόμετρο 1.430 μέτρων και φτάνει στα 2.005 μέτρων.

Στο σύγχρονο χιονοδρομικό κέντρο θα βρείτε πίστες με εύκολη διαδρομή, μέτρια και δύσκολη, καθώς και πίστα δρόμων αντοχής. Στα πλεονεκτήματα είναι το ότι διαθέτει τεχνητό χιόνι.

Οι φετινές τιμές: Σαββατοκύριακα και επίσημες αργίες 20 ευρώ | Δευτέρα -Παρασκευή 15 ευρώ

Χιονοδρομικό κέντρο Βασιλίτσας

Βορειοδυτικά του Νομού Γρεβενών, σε απόσταση 42 χλμ., βρίσκεται το Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας, το οποίο εκτείνεται σε υψόμετρο 2.249 μ.

Στη Βασιλίτσα

Λειτούργησε για πρώτη φορά το 1975 και μέχρι σήμερα θεωρείται ένα από τα καλύτερα χιονοδρομικά κέντρα διαθέτοντας 7 αναβατήρες και 18 πίστες μαύρου, κόκκινου, μπλε και πράσινου χρώματος.

Χιονοδρομικό κέντρο Πισοδέρι

Το χιονοδρομικό κέντρο Βίγλας Πισοδερίου είναι από τα ωραιότερα και πιο εντυπωσιακά. Έχει θέα προς τις λίμνες των Πρεσπών βρίσκεται μέσα σε ένα απαράμιλλης ομορφιάς τοπίο και είναι πολύ μεγάλο.

Στο Πισοδέρι

Το χιονοδρομικό κέντρο διαθέτει 4 αναβατήρες, 10 πίστες - μάλιστα μία πίστα είναι η μεγαλύτερη σε μήκος στην Ελλάδα ολυμπιακών προδιαγραφών.

Οι φετινές τιμές: Σαββατοκύριακα και επίσημες αργίες 35 ευρώ |Δευτέρα & Παρασκευή 30€ |

Τρίτη, Τετάρτη & Πέμπτη: 20€

