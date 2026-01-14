Καρυστιανού: Παραιτήθηκε από το Σύλλογο Θυμάτων Τεμπών - Καταγγέλλει για «τρικλοποδιές εκ των έσω»

Την παραίτησή της από την προεδρία και το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Θυμάτων Τεμπών 2023 ανακοίνωσε η Μαρία Καρυστιανού, καταγγέλλοντας εσωτερικές υπονομεύσεις, σοβαρές παρατυπίες στη λειτουργία του Δ.Σ. και άρνηση διαφάνειας στα οικονομικά του Συλλόγου.

Σε ανάρτησή της στο Facebook, κάνει λόγο για «τρικλοποδιές εκ των έσω» και για ένα κλίμα διάχυτης εχθρικότητας που, όπως υποστηρίζει, δεν συνάδει με το συλλογικό πνεύμα και τον σκοπό του Σωματείου. Παράλληλα, χαρακτηρίζει άκυρη και αντικαταστατική την απόφαση πέντε εκ των επτά μελών του Δ.Σ. που φέρονται να ζήτησαν την απομάκρυνσή της από την προεδρία, επισημαίνοντας ότι ουδέποτε συγκλήθηκε νόμιμη συνεδρίαση με σχετικό θέμα ημερήσιας διάταξης και ότι η παραίτηση μέλους δεν μπορεί να επιβληθεί από τρίτους.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται μία ημέρα μετά τη δημοσιοποίηση επιστολής των μελών του Δ.Σ., με την οποία την καλούσαν να αποχωρήσει από την προεδρία, επικαλούμενοι την απόφασή της να προχωρήσει στη δημιουργία πολιτικού κόμματος. Αντίστοιχο αίτημα είχε διατυπωθεί και σε κοινή δήλωση πέντε μελών του Συμβουλίου.

Η Μαρία Καρυστιανού υποστηρίζει ότι κατά τη διάρκεια της θητείας της βρέθηκε αντιμέτωπη με συστηματικά εμπόδια στο έργο της, ιδίως σε ό,τι αφορά τη δημοσιοποίηση των οικονομικών καταστάσεων του Συλλόγου, αλλά και με αμφισβήτηση των παρεμβάσεών της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την ανάδειξη παραβιάσεων του Κράτους Δικαίου και της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων στην υπόθεση των Τεμπών.

Όπως σημειώνει, παρά τις προσπάθειές της να διαφυλάξει την ενότητα και να αποφευχθεί η δημόσια σύγκρουση, επικράτησε τελικά ο εσωτερικός διχασμός, με πρακτικές που –κατά την ίδια– δεν συνάδουν με τον συλλογικό χαρακτήρα του Συλλόγου.

Υπό αυτές τις συνθήκες, ανακοινώνει την αποχώρησή της από το Διοικητικό Συμβούλιο και ζητά τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης για την εκλογή νέου Δ.Σ., τονίζοντας ότι πλέον δεν πληρούται ο προβλεπόμενος από το Καταστατικό αριθμός μελών. Καλεί, τέλος, τα μέλη του Συλλόγου, τους συγγενείς των θυμάτων και τους επιζώντες της τραγωδίας να αποφασίσουν κυρίαρχα για τη διαφάνεια, τον απολογισμό και τη μελλοντική πορεία του Σωματείου.

Πηγή: protothema.gr