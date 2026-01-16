Τι είναι η μέθοδος «SMS blaster» - Ετσι οι δύο Κινέζοι άρπαζαν τραπεζικά δεδομένα από κινητά πολιτών στην Αττική

Μια ιδιαίτερα εξελιγμένη μορφή ηλεκτρονικής απάτης έφεραν στο φως οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπάτων-Αρτέμιδας, μετά τη σύλληψη δύο ανδρών κινεζικής καταγωγής, ηλικίας 31 και 29 ετών.

Όπως έγινε γνωστό χθες, οι συλλήψεις έγιναν έπειτα από καταγγελίες υπαλλήλων εμπορικού κέντρου για ύποπτες τραπεζικές συναλλαγές.

Τι είναι η μέθοδος «SMS blaster»

Οι δύο κατηγορούμενοι φέρεται να χρησιμοποιούσαν τη μέθοδο των λεγόμενων «SMS Blaster Attacks», μια τεχνική που έχει αρχίσει να εξαπλώνεται διεθνώς και βασίζεται στην εκμετάλλευση παλαιών τεχνολογιών κινητής τηλεφωνίας, οι οποίες εξακολουθούν να υποστηρίζονται από πολλά τηλέφωνα.

Με ειδικό φορητό εξοπλισμό που μιμείται τους πύργους κινητής τηλεφωνίας, οι δράστες κατάφερναν να «ξεγελούν» κινητά τηλέφωνα που βρίσκονταν σε κοντινή απόσταση και να τα συνδέουν σε ένα ψεύτικο δίκτυο. Μέσω αυτού, έστελναν μαζικά SMS που εμφανίζονταν ως μηνύματα τραπεζών ή εταιρειών ταχυμεταφορών, με σκοπό την υποκλοπή προσωπικών και τραπεζικών στοιχείων των θυμάτων.

Αυτοκίνητο-«κέντρο επιχειρήσεων»

Σύμφωνα με την αστυνομία, ένα αυτοκίνητο μάρκας AUDI είχε μετατραπεί σε... κινητό κέντρο επιχειρήσεων. Στο πορτμπαγκάζ του οχήματος είχε εγκατασταθεί ο απαραίτητος ηλεκτρονικός εξοπλισμός, ενώ στην οροφή υπήρχε κεραία-πομπός. Το σύστημα ήταν συνδεδεμένο με φορητό ρούτερ, εξασφαλίζοντας πρόσβαση στο διαδίκτυο και συνεχή λειτουργία της απάτης.

Οι περιπτώσεις που έχουν διαπιστωθεί

Σε μία από τις υποθέσεις που ερευνήθηκαν, οι δράστες υπέκλεψαν τα τραπεζικά στοιχεία άνδρα γεωργιανής καταγωγής και προχώρησαν σε αγορές προϊόντων αξίας περίπου 700 ευρώ από κατάστημα στο Μαρούσι. Σε δεύτερη περίπτωση, έναν μήνα αργότερα, πραγματοποίησαν αγορές ύψους 857,86 ευρώ σε καταστήματα του εμπορικού κέντρου Smart Park στα Σπάτα.

Η αστυνομία εκτιμά ότι τα μέχρι στιγμής καταγεγραμμένα περιστατικά αποτελούν μόνο ένα μικρό μέρος της συνολικής δράσης των κατηγορουμένων, ενώ η έρευνα βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παράνομη πρόσβαση σε πληροφοριακό σύστημα και απάτη.

Χιλιάδες μηνύματα με μία μόνο συσκευή

Όπως επισημαίνουν ειδικοί στην κυβερνοασφάλεια, μία μόνο τέτοια συσκευή μπορεί να στοχεύσει εκατοντάδες ή και χιλιάδες κινητά σε πολυσύχναστες περιοχές, όπως εμπορικά κέντρα, σταθμούς μεταφορών ή κεντρικές λεωφόρους, παρακάμπτοντας τα φίλτρα ασφαλείας των παρόχων κινητής τηλεφωνίας.

