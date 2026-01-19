Πριγκίπισσα Ειρήνη: H σορός της έφτασε στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης Αθηνών (φώτος)

Πριγκίπισσα Ειρήνη: H σορός της έφτασε στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης Αθηνών (φώτος)

Η ταφή της θα πραγματοποιηθεί στο βασιλικό κοιμητήριο στο Τατόι, όπως η ίδια επιθυμούσε

Στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης Αθηνών έφτασε πριν λίγη ώρα το πρωί της Δευτέρας, η σορός της πριγκίπισσας Ειρήνης.

Η πριγκίπισσα Ειρήνη, κόρη του Παύλου και της Φρειδερίκης, και μικρότερη αδελφή του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου και της βασίλισσας Σοφίας της Ισπανίας, πέθανε το πρωί της Πέμπτης, καθώς όπως έγινε γνωστό το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας.

Η σορός της από τις 08:00 έως τις 10:30 θα τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα στο παρεκκλήσι του Αγίου Ελευθερίου, δίπλα στη Μητρόπολη και στη συνέχεια θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία της στις 12:00 το μεσημέρι στη Μητρόπολη Αθηνών.

Έπειτα, θα ακολουθήσει η ταφή στο βασιλικό κοιμητήριο στο Τατόι, όπως η ίδια επιθυμούσε.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ήταν επιθυμία της να αναπαυθεί δίπλα στους γονείς και τον αδελφό της, τέως βασιλιά Κωνσταντίνο.

Πηγή: lifo.gr

/ Φωτ.: EUROKINISSI

