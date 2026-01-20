Ορατό το Βόρειο Σέλας στη Βόρεια Ελλάδα- Φωτογραφίες από Θεσσαλονίκη & Κέρκυρα

Εντυπωσιακό Βόρειο Σέλας φώτισε τον νυχτερινό ουρανό σε περιοχές της Ελλάδας, καθώς η ισχυρότατη γεωμαγνητική καταιγίδα G4, η ισχυρότερη των τελευταίων 20 ετών, συνεχίζει να επηρεάζει τη Γη.

Το φαινόμενο, που συνήθως παρατηρείται μόνο σε ακραία βόρεια πλάτη, έγινε ορατό και σε περιοχές όπου θεωρείται εξαιρετικά σπάνιο, προκαλώντας δέος και κύμα φωτογραφιών και βίντεο σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Το βόρειο σέλας καταγράφηκε χθες το βράδυ με φωτεινές αποχρώσεις ροζ, πράσινου, μωβ και κόκκινου.

Το φαινόμενο, γνωστό επισήμως ως Aurora Borealis, προκαλείται από ηλιακές εκρήξεις που αλληλεπιδρούν με τα σωματίδια της ατμόσφαιρας της Γης. Το Μετεωρολογικό Γραφείο ανακοίνωσε ότι η εμφάνιση της χθεσινής αυγής οφείλεται σε ισχυρή Έκλυση Κοροναϊκής Μάζας (Coronal Mass Ejection - CME), κατά την οποία ο Ήλιος εκτοξεύει τεράστια σύννεφα σωματιδίων.

Φανερό από Θεσσαλονίκη και Κέρκυρα το βόρειο σέλας

Στην Ελλάδα, το βόρειο σέλας εντοπίστηκε σε σπάνια γεωγραφικά πλάτη, όπως στον Χορτιάτη Θεσσαλονίκης, όπου ο ουρανός φωτίστηκε με αποχρώσεις κόκκινου και μωβ.

Το βόρειο σέλας στον Χορτιάτη / Weather News Greece

Στην Κέρκυρα, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, το σέλας έγινε ορατό πάνω από το νησί, με τη φωτογραφία να αποτυπώνει ένα φαινόμενο που ελάχιστοι έχουν δει ποτέ από ελληνικό έδαφος.

To βόρειο σέλας στην Κέρκυρα / Weather News Greece

Πηγή: iefimerida.gr