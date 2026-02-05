Από τη σύγκρουση και όχι από πνιγμό ο θάνατος των 15 μεταναστών στη Χίο - Τι έδειξε η ιατροδικαστική

Απαντήσεις για το πολύνεκρο δυστύχημα ανοικτά της Χίου με τους 15 νεκρούς μετανάστες αναμένεται να δοθούν από το πόρισμα της ιατροδικαστικής διερεύνησης η οποία ολοκληρώθηκε αλλά και από την Ένορκη Διοικητική Εξέταση, που διεξάγεται από ανώτατα στελέχη του Λιμενικού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από την ιατροδικαστική εξέταση προκύπτει ότι κανείς από τους 15 μετανάστες δεν πέθανε από πνιγμό, και ο θάνατός τους οφείλεται από την σύγκρουση των δύο σκαφών. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η ΕΡΤ, τα θύματα έφεραν σοβαρές κακώσεις.

Το ερώτημα είναι τώρα πιο από τα σκάφη έπεσε πάνω στο άλλο και γι΄αυτό διατυπώνονται δύο εκδοχές, η μία του λιμενικού που λέει ότι ο χειριστής του ταχύπλοου διακινητών μεταναστών αγνόησε τα σήματα, χτύπησε το σκάφος του Σώματος και στη συνέχεια το φουσκωτό ανατράπηκε και βυθίστηκε.

Σύμφωνα με καταγγελία του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη ΜΚΟ προσπάθησε να πείσει μετανάστες να καταγγείλουν το Λιμενικό.

Αντίθετα, ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς Γαβριήλ Σακελλαρίδης, που βρέθηκε στο νοσοκομείο της Χίου σήμερα μαζί με τον βουλευτή του κόμματος Νάσο Ηλιόπουλο, ανέφερε ότι μίλησε με τραυματίες πρόσφυγες οι οποίοι ανέφεραν μέσω διερμηνέα ότι «εμφανίστηκε μέσα στο σκοτάδι ένα σκάφος και άναψε τον προβολέα του και πέρασε από πάνω μας».

Στο μεταξύ, σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες για τον εντοπισμό αγνοουμένων από το δυστύχημα, ενώ ο Εισαγγελέας επισκέφτηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (5/2), στο νοσοκομείου Χίου, τον Μαροκινό, τον οποίο έχουν υποδείξει ως διακινητή προκειμένου να του απαγγέλει κατηγορίες, καθώς οι γιατροί έκριναν ότι δε μπορούσε να πάρει ακόμα εξιτήριο.

Παράλληλα, λήφθηκε δείγμα για το δύσκολο έργο της ταυτοποποίησης των 15 σορών με τη μέθοδο DNA. Για το λόγο αυτό ομάδα τεσσάρων ιατροδικαστών και τριων νεκροτόμων είχε μεταβεί απο χθες στο νησί, με απόφαση του υπουργού Δικαιοσύνης, Γιώργου Φλωρίδη, βάσει των όσων προβλέπονται στο ειδικό πρωτόκολλο διαχείρισης κρίσης, που έχει εκπονηθεί από το Υπουργείο.

Παράλληλα υπήρξε μέριμνα και σε συνεννόηση με γραφεία τελετών εξασφαλίστηκε η μεταφορά των σορών στο νεκροταφείο Σχιστού για τη φύλαξή τους μέχρι την ταυτοποίηση και απόδοσή τους στους οικείους τους.

Ελικόπτερο με θερμικές κάμερες «σαρώνει» την περιοχή για αγνοούμενους

Ένορκη Διοικητική Εξέταση διατάχθηκε για την τραγωδία με τους 15 νεκρούς μετανάστες ανοιχτά της Χίου, ενώ την ίδια ώρα συνεχίζεται η επιχείρηση από αέρα και από θάλασσα για τον εντοπισμό των αγνοουμένων.

Το Πολεμικό Ναυτικό έχει εκδώσει Navtex με την οποία οριοθετεί ως ελληνική ολόκληρη την περιοχή, όπου γίνεται έρευνα και διάσωση. Στις επιχειρήσεις αυτή τη στιγμή συμμετέχει ένα ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας με θερμικές κάμερες και σαρώνει ολόκληρη την περιοχή για την εξεύρεση επιζώντων, ενώ υπάρχει και δεύτερο ελικόπτερο, το οποίο είναι διαθέσιμο στα ελικόπτερα επιφυλακής.

Επίσης, όλα τα παραπλέοντα σκάφη του Πολεμικού Ναυτικού έχουν τεθεί σε επιφυλακή, ώστε αν ζητηθεί από το Κέντρο Έρευνας και Διάσωσης να παρέμβουν ανάλογα με τις οδηγίες του Κέντρου Επιχειρήσεων.

Επισημαίνεται ότι σε επίσημη ανακοίνωσή του το Λιμενικό τονίζει ότι ο χειριστής του ταχύπλοου διακινητών μεταναστών αγνόησε τα σήματα, χτύπησε το σκάφος του Σώματος και στη συνέχεια το φουσκωτό ανατράπηκε και βυθίστηκε.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων, 1,5 μίλι από το νησί κι ενώ το ταχύπλοο ήταν φορτωμένο με 39 μετανάστες, σύμφωνα με πηγές του Λιμενικού.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, στους 24 ανέρχονται τραυματίες. Όλοι τους είναι εκτός κινδύνου. Επτά άνδρες, έξι γυναίκες και 11 παιδιά. Τρεις από αυτούς εγχειρίστηκαν, καθώς είχαν τραυματιστεί σε ζωτικά όργανα. Άλλες δυο γυναίκες, έγκυες, θα χειρουργηθούν επίσης, αφού διαπιστώθηκε ότι τα έμβρυα ήταν νεκρά.

Άλλα δύο στελέχη του Λιμενικού (άνδρας και γυναίκα) τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Χίου για να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Ο άνδρας είναι τραυματισμένος στο άνω άκρο, η γυναίκα υπέστη ελαφριά εγκεφαλική διάσειση.

Στο μεταξύ, σε πλήρη εφαρμογή τέθηκε, με εντολή του υπουργού Δικαιοσύνης, Γιώργου Φλωρίδη, το ειδικό πρωτόκολλο διαχείρισης κρίσης.

Με βάση το πρωτόκολλο, που έχει εκπονηθεί από το υπουργείο Δικαιοσύνης με τη γενική επιμέλεια της υπηρεσιακής γραμματέως Βασιλικής Γιαβή, ομάδα τεσσάρων ιατροδικαστών και τριών νεκροτόμων μεταβαίνουν στη Χίο προκειμένου να συντονιστεί το έργο της ιατροδικαστικής διερεύνησης.

Στο υπουργείο Δικαιοσύνης ήδη λειτουργεί ειδικό συντονιστικό κέντρο υπό τον γενικό διευθυντή της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας, Νίκο Καρακούκη, ενώ έχει υπάρξει συνεννόηση με το νεκροταφείο Σχιστού για τη μεταφορά και φύλαξη των σορών μέχρι την ταυτοποίηση και απόδοσή τους στους οικείους τους.

Πολιτική κόντρα στη Βουλή

Την ίδια ώρα, η αντιπολίτευση φέρεται να αμφισβητεί τα όσα αναφέρει το Λιμενικό για το πως συνέβη η τραγωδία, ζητώντας επίσημη ενημέρωση στη Βουλή από τον κ. Κικίλια.

Η κοινοβουλευτική εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς Σία Αναγνωστοπούλου κατηγόρησε τον κ. Πλεύρη για ρητορεία που δεν λαμβάνει υπόψη της την ανθρώπινη ζωή και τόνισε ότι όφειλε να βρίσκεται σήμερα στη Βουλή ο κ. Κικίλιας προκειμένου να δώσει απαντήσεις στην εθνική αντιπροσωπεία.

Πλευρής: «Οι εγκληματίες είναι οι διακινητές»

Σε υψηλούς τόνους απάντησε ο Θάνος Πλεύρης.

«Ο 24 διασωθέντες είναι από τις γυναίκες και άνδρες του Ελληνικού Λιμενικού και όχι από επαγγελματίες ανθρωπιστές. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Οι γυναίκες και άνδρες του Λιμενικού κάνουν τη δουλειά τους, φυλάνε τα σύνορα της πατρίδας και σώζουν κόσμο. Οι εγκληματίες είναι οι διακινητές, αυτοί που σε 8 μέτρα λέμβο βάλανε σχεδόν 40 άτομα, πήγανε να τους αφήσουνε στις ακτές της Χίου», είπε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου.

«Προφανώς γίνεται έρευνα, εγώ αναφέρομαι στην έκθεση και στην ενημέρωση του Ελληνικού Λιμενικού το οποίο και πιστεύω. Εσείς μπορεί να πιστεύετε τους διακινητές, εγώ πιστεύω το Ελληνικό Λιμενικό» πρόσεισε ο κ. Πλεύρης.

Συμπληρώνοντας πως στο υπό ψήφιση νομοσχέδιο «υπάρχουν δύο άρθρα τα οποία αυστηροποιούν το πλαίσιο για τους διακινητές» αναρωτήθηκε «πώς θα ψηφίσουν τα κόμματα».

«Έρευνα με διαφάνεια»

Από την πλευρά του, ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας επεσήμανε σε δήλωσή ότι θα διεξαχθεί έρευνα σε βάθος και με διαφάνεια για τα αίτια του δυστυχήματος.

«Είναι ανείπωτη η θλίψη μας για την απώλεια 15 ανθρώπινων ζωών στη Χίο. Η σκέψη μας είναι με τους τραυματίες μετανάστες και στελέχη του Λιμενικού Σώματος», τόνισε ο υπουργός.

Και συνέχισε: «Οι σύγχρονοι λαθρέμποροι, οι διακινητές, είναι εχθροί της χώρας. Θέτουν σε θανάσιμο κίνδυνο ανθρώπινες ζωές - και αυτών των δύστυχων ανθρώπων και των Στελεχών του Λιμενικού Σώματος - που με αυταπάρνηση επιτελούν το πατριωτικό τους καθήκον, που είναι να φυλάνε τα θαλάσσια σύνορα και να σώζουν ανθρώπινες ζωές. Η Πολιτεία επιδεικνύει και θα επιδείξει μηδενική ανοχή απέναντι σε αυτά τα κυκλώματα».

«Θέλω, προφανώς, να πω ότι η έρευνα για τα αίτια του τραγικού δυστυχήματος θα διεξαχθεί με διαφάνεια και επαγγελματισμό. Θέλω, επίσης, να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους που συμμετείχαν στη διάσωση στη θάλασσα, αλλά και τους ανθρώπους του Εθνικού Συστήματος Υγείας, διασώστες, ΕΚΑΒ, γιατρούς, νοσηλευτές και διοικητικό προσωπικό του Νοσοκομείου Χίου», κατέληξε.

«Δεν υπήρξαν πυροβολισμοί»

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα, πηγές του Λιμενικού, αναφερόμενες στο πως έγινε το περιστατικό, διευκρινίζαν ότι «δεν υπήρξαν πυροβολισμοί».

Τονίζαν δε ότι, όπως φαίνεται και στις παρακάτω φωτογραφία από το Λιμενικό Σώμα, «από τη σφοδρή σύγκρουση είναι εμφανή τα σημάδια της πρόσκρουσης στη δεξιά πλάγια πλευρά του σκάφους».

Σημείωναν ότι το «φουσκωτό περίπου 8 μέτρων ήταν υπερφορτωμένο με τουλάχιστον 39 μετανάστες, εκ των οποίων οι 11 ανήλικοι.

Όπως υπογράμμιζαν οι ίδιες πηγές, «άμεσα ξεκίνησε τεράστια επιχείρηση διάσωσης μέσα στη νύχτα με αποτέλεσμα 24 άτομα να διασωθούν, μεταξύ των οποίων και όλοι οι ανήλικοι.

Επεσήμαναν ότι το τραγικό περιστατικό έγινε 1,5 μίλι από τη νήσο Χίο, καθαρά εντός ελληνικών χωρικών υδάτων.

«Το ταχύπλοο αγνόησε τα σήματα, χτύπησε το σκάφος μας και θυβίστηκε»

Σε επίσημη ανακοίνωση το Λιμενικό επισημαίνει ότι το φουσκωτό σκάφος των διακινητών που μετέφερε μετανάστες, έπλεε χωρίς φώτα, ενώ ο χειριστής του δεν συμμορφωνόταν με τα σήματα των ελληνικών αρχών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το ταχύπλοο άλλαξε πορεία και προσέκρουσε στη δεξιά πλευρά του πλοίου του Λιμενικού. «Από την σφοδρότητα της σύγκρουσης, το φουσκωτό ανετράπη και βυθίστηκε, με αποτέλεσμα την πτώση όλων των επιβαινόντων του στη θάλασσα», τονίζεται.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του Λιμενικού

«Τις βραδινές ώρες χθες, ένα φουσκωτό περιπολικό σκάφος του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Π.Λ.Σ.), το οποίο εκτελούσε προγραμματισμένη περιπολία, εντόπισε ένα φουσκωτό ταχύπλοο (Τ/Χ) σκάφος με αλλοδαπούς επιβαίνοντες να κινείται χωρίς φώτα ναυσιπλοΐας προς τις ανατολικές ακτές της Χίου, στη θαλάσσια περιοχή Μυρσινιδίου», τονίζει το Λιμενικό σε ανακοίνωση του για το τραγικό συμβάν.

«Ο χειριστής του Τ/Χ δεν συμμορφώθηκε στα φωτεινά και ηχητικά σήματα του ΠΛΣ, αντιθέτως ανέστρεψε πορεία και ακολούθησε πρόσκρουση του Τ/Χ στην πλάγια δεξιά πλευρά του ΠΛΣ. Από την σφοδρότητα της πρόσκρουσης, το Τ/Χ ανετράπη και βυθίστηκε, με αποτέλεσμα την πτώση όλων των επιβαινόντων του στη θάλασσα».

ΠΗΓΗ: CNN.GR