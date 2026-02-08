Νέα πρόσωπα στο «κάδρο» για την υπόθεση του σμήναρχου - κατασκόπου: Ψάχνουν τους «συνδέσμους»

Στο μικροσκόπιο των Αρχών έχουν μπει όλες οι επαφές αλλά και τα ταξίδια του 54χρονου σμήναρχου, ο οποίος κατηγορείται ότι διέρρεε στρατιωτικά μυστικά στην Κίνα, ενώ παράλληλα εξετάζουν κατά πόσο υπάρχουν και άλλα πρόσωπα που εμπλέκονται στην υπόθεση κατασκοπείας, εκτός από τον αξιωματικό της Πολεμικής Αεροπορίας.

Ο 54χρονος αξιωματικός φέρεται να ήρθε σε επαφή με τον Κινέζο σύνδεσμό του σε ιδιωτικό ταξίδι στο Πεκίνο το 2024, με τις Αρχές ασφαλείας και τους ειδικούς ερευνητές της Διεύθυνσης Κυβερνοασφάλειας του ΓΕΕΘΑ να ερευνούν, ποιος ήταν το πρόσωπο που τον πλησίασε και τον έπεισε να ενταχθεί στο κύκλωμα κατασκοπείας.

Στόχος των Αρχών είναι να μπορέσουν να μην αφήσουν κανένα στοιχείο που έχουν συλλέξει μέχρι τώρα ανεκμετάλλευτο, ελπίζοντας ότι θα τους οδηγήσει στην ολοκλήρωση του παζλ της υπόθεσης, με το βάρος να στρέφεται στις επαφές του 54χρονου τόσο με τον Κινέζο σύνδεσμό του όσο και με συνδέλφους του.

Στο στόχαστρο βρίσκονται ακόμα δύο άτομα, με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για δύο απόστρατους, οι οποίοι φέρεται να διατηρούν διαύλους επικοινωνίας με την Κίνα και με παρόμοιους «συνδέσμους», σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Κίνητρο τα χρήματα

Ο σμήναρχος που είναι αντιμέτωπος με ισόβια, ακόμη και με αφαίρεση ιθαγένειας, στην πρώτη του κατάθεση στις αρχές, υποστήριξε ότι τα έκανε όλα για την αμοιβή, ενώ κατονόμασε αμέσως τον Κινέζο στρατολόγο του.

Η θέση του, ήταν Μηχανικός Πληροφοριών καθώς και η τοποθέτησή του σε θέσεις - κλειδιά τον έκανε ιδανικό υποψήφιο για τη στρατολόγησή του.

Μεταξύ άλλων είχε πρόσβαση σε «ευαίσθητα» στοιχεία για τις νέες, υπό ανάπτυξη Τεχνολογίες των Ενόπλων Δυνάμεων. Είχε διατελέσει διοικητής της μονάδας της Πολεμικής Αεροπορίας στο Καβούρι, πριν μεταφερθεί σε ειδική διαβαθμισμένη μονάδα που σχετιζόταν με το ΝΑΤΟ.

Ο 54χρονος «ψάρευε» τις πληροφορίες του μέσω ενός ειδικού λογισμικού, το οποίο είχε εγκαταστήσει σε ηλεκτρονική συσκευή, που βρέθηκε στην κατοχή του. Πρόκειται για εφαρμογή που αποθηκεύει, συμπιέζει και κρυπτογραφεί και μέσω της οποίας αποστέλλεται υλικό.

Μάλιστα, η σύλληψή του ήρθε λίγο πριν στείλει και νέο πακέτο κρίσιμων πληροφοριών στην Κίνα.

Πώς γινόταν η αποστολή των πληροφοριών

Προκειμένου να μπορεί να αποστέλνει τις πληροφορίες στον Κινέζο σύνδεσμό του ο 54χρονος είχε ένα δεύτερο κινητό τηλέφωνο το οποίο δεν είχε δηλώσει, όπως όφειλε και το οποίο εντοπίστηκε κατά την έρευνα που έγινε στο γραφείο του στο Καβούρι κατά τη σύλληψή του.

Αυτό το κινητό ήταν που τον «πρόδωσε» και αποκάλυψε σημαντικά στοιχεία που αφορούν την παράνομη δράση του. Από αυτό είχαν γίνει πολλές αποστολές υλικού, ενώ εμφανίστηκε και παράνομη οικονομική δραστηριότητα. Παράλληλα, γίνεται έρευνα και για κρυπτονομίσματα.

Ο 54χρονος σμήναρχος πραγματοποιούσε την αποστολή εγγράφων και σχεδίων των Ενόπλων Δυνάμεων στον Κινέζο σύνδεσμό του με το δεύτερο τηλέφωνο, ενώ φωτογράφιζε τις διαβαθμισμένες πληροφορίες, και με κρυπτογραφημένο λογισμικό, έστελνε τα ντοκουμέντα στο Πεκίνο.

Στη συνέχεια πληρωνόταν για τις υπηρεσίες του με τα εμβάσματα να είναι σε ευρώ, δολάρια και κρυπτονομίσματα.

Στο πρώτο στάδιο της έρευνας εντοπίστηκαν στο κινητό του εμβάσματα μηνιαία και τριμηνιαία που κυμαίνονταν από 5 έως 15.000 ευρώ, ανάλογα με τη διαβάθμιση των απόρρητων εγγράφων, ενώ δεν αποκλείεται να βρεθούν και μεγαλύτερα ποσά όσο προχωράρει η έρευνα.

Το ταξίδι στην Κίνα

Η επαφή του σμηνάρχου με τον Κινέζο σύνδεσμό του έγινε στο Πεκίνο το 2024. Το ταξίδι ήταν ιδιωτικό, ωστόσο οι στρατιωτικοί οφείλουν να ενημερώνουν τις μονάδες τους. Το γεγονός ότι δεν το είχε κάνει, κίνησε αμέσως υποψίες και θεωρήθηκε ως ύποπτος κατασκοπείας.

Ο 54χρονος κατηγορείται για συλλογή και μετάδοση μυστικών πληροφοριών στρατιωτικής σημασίας σε τρίτους, με κίνδυνο την πρόκληση βλάβης στα εθνικά συμφέροντα. Στρατιωτικές πηγές σημείωναν ότι η έρευνα εστιάζεται στα αρχεία που έχουν αποσταλεί, ωστόσο τονίζεται ότι άκρως απόρρητα στοιχεία επιπέδου Συμμαχίας δεν ήταν στη διαχειριστική ατζέντα του σμηνάρχου.

Όπως αποκάλυψε η ΕΡΤ, ο σμήναρχος είχε συνάντηση και με τον άνθρωπο σύνδεσμο από το Πεκίνο. Ο Κινέζος κατάσκοπος το 2025 παραβρέθηκε σε συνέδριο σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα και έκανε μια ενδιάμεση στάση στην Αθήνα για λίγες ώρες όπου συναντήθηκαν οι δύο άνδρες. Ερευνάται αν σε εκείνη τη συνάντηση το στέλεχος των Ενόπλων Δυνάμεων τού έδωσε απόρρητα στρατιωτικά έγγραφα.

