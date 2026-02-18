Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Πόρισμα Πυροσβεστικής για Βιολάντα: Το παράνομο υπόγειο παγίδευσε το αέριο

Το πόρισμα χαρτογραφεί τη διαρροή προπανίου και αποκαλύπτει σοβαρές παραλείψεις ασφάλειας - Αφαιρέθηκε το σύστημα πυρόσβεσης πριν την έκρηξη

Το πόρισμα της Πυροσβεστικής αποκαλύπτει διαρροές, αφαιρεμένο σύστημα πυρόσβεσης, παράνομο υπόγειο και επικίνδυνη συνύπαρξη δικτύων του εργοστασίου Βιολάντα

Το τεχνικό πόρισμα της Πυροσβεστικής για τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο μπισκότων «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, που κόστισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες, τα ξημερώματα της 26ης Ιανουαρίου, αποτυπώνει μια αλληλουχία σοβαρών παραλείψεων ασφάλειας και κατασκευαστικών παρατυπιών. Οι πραγματογνώμονες κατά την αυτοψία τους στο εργοστάσιο «Βιολάντα» κατέγραψαν με ακρίβεια τη διαδρομή του προπανίου από τη διαρροή μέχρι τον χώρο όπου σημειώθηκε η έκρηξη, ενώ εντόπισαν και ανεξήγητη αφαίρεση κρίσιμων συστημάτων πυροπροστασίας.

Πόρισμα Πυροσβεστικής: Η υπόγεια διαδρομή του αερίου στο εργοστάσιο «Βιολάντα»

Η διαρροή ξεκίνησε από το δίκτυο σωληνώσεων που συνέδεε τις υπέργειες δεξαμενές προπανίου με το Κτίριο 2. Κατά την αυτοψία εντοπίστηκαν πολλαπλά σημεία διαρροής και έντονη διάβρωση. Το αέριο ακολούθησε υπόγεια πορεία κάτω από την άσφαλτο και κατέληξε στο υπόγειο του Κτιρίου 2, όπου και συγκεντρώθηκε. Η έντονη οσμή είχε εντοπιστεί κυρίως στις τουαλέτες και στον χώρο της λάντζας, επιβεβαιώνοντας τη συσσώρευση σε χαμηλά επίπεδα.Ο χώρος αυτός λειτούργησε ουσιαστικά ως «θάλαμος παγίδευσης», μετατρέποντας το κτίριο σε εκρηκτικό περιβάλλον.

Αφαιρέθηκε το σύστημα πυρόσβεσης

Οι δεξαμενές προπανίου δεν διέθεταν σύστημα καταιονισμού ύδατος (σύστημα ψύξης σε περίπτωση πυρκαγιάς). Ωστόσο, σε φωτογραφίες του 2024 το σύστημα εμφανίζεται εγκατεστημένο. Οι αρχές δεν έχουν ακόμη εξακριβώσει πότε και από ποιον αφαιρέθηκε.

