Η Ελλάδα απέκτησε τις φωτογραφίες από την εκτέλεση των 200 κομμουνιστών στην Καισαριανή

Τις ιστορικές φωτογραφίες με τους 200 που εκτελέστηκαν στην Καισαριανή τον Μάιο του 1944 από τους ναζί αποκτά η Ελλάδα, όπως ανακοίνωσε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη.

Σε δήλωσή της η Ελληνίδα Υπουργός Πολιτισμού τονίζει ότι εξετάστηκε το σύνολο της συλλογής Χόιερ, η οποία αποτελείται από 262 φωτογραφίες, τραβηγμένες στην Ελλάδα, κατά τη διάρκεια της θητείας του, το 1943-1944, καθώς και κάποια έντυπα που ο ίδιος είχε περιλάβει σε αυτή.

«Η μακροσκοπική εξέταση, από έμπειρα στελέχη του Υπουργείου Πολιτισμού και ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, επιβεβαίωσε την αυθεντικότητα του υλικού» αναφέρει η Λίνα Μενδώνη και υπογραμμίζει ότι ήδη υπεγράφη προσύμφωνο μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και του συλλέκτη και η συλλογή αποσύρθηκε από τον διαδικτυακό τόπο δημοπρασιών.

ΚΥΠΕ