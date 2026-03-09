«Το τι συμβαίνει στο ψευδοκράτος δεν επηρεάζει την απόφαση να προστατεύσουμε την Κύπρο», λέει η Αθήνα

Σημαντικό ότι η Ευρώπη έδειξε συνολικά το σωστό πρόσωπο σε μια τέτοια περίσταση», συμπλήρωσε και επανέλαβε πως η χώρα μας δεν έχει καμία διάθεση εμπλοκής

«Η Ελλάδα έχει υποχρέωση να ανταποκρίνεται σε κάθε κρίση που πρέπει να διαχειριστεί και να προστατεύσει συνολικά την Κύπρο. Από κει και πέρα, το τι μπορεί να συμβαίνει στο ψευδοκράτος, δεν θα επηρεάσει τη δική μας στρατηγική απόφαση να προστατεύσουμε τους αδελφούς μας στην Κύπρο» ήταν το μήνυμα του έλληνα κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη όταν ρωτήθηκε για την αποστολή τουρκικών F-16 στα κατεχόμενα νωρίτερα σήμερα.

Παράλληλα, ο κ. Μαρινάκης επισήμανε πως η σημερινή επίσκεψη του πρωθυπουργού στην Κύπρο δεν αποτελεί απλώς μια επίσκεψη υψηλού συμβολισμού, αλλά και ουσίας, δεδομένου ότι η Ελλάδα ήταν η πρώτη χώρα που συνέδραμε πρώτη, όπως είπε. «Είναι πολύ σημαντικό ότι στη συνέχεια η Ευρώπη έδειξε συνολικά το σωστό πρόσωπο σε μια τέτοια περίσταση», συμπλήρωσε και επανέλαβε πως η χώρα μας δεν έχει καμία διάθεση εμπλοκής συνολικά στην κρίση που έχει ξεσπάσει.

«Από την προστασία της Βουλγαρίας δεν επηρεάζεται κατ’ ελάχιστον η αντιβαλλιστικής προστασίας της ελληνικής επικράτειας»

Κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε στις συντονισμένες επιχειρήσεις του Εελληνικού υπουργείου Εξωτερικών για τον επαναπατρισμό Ελλήνων που βρίσκονται σε περιοχές κινδύνου, εν μέσω της σύρραξης στη Μέση Ανατολή.

«Μέσα σε πέντε ημέρες επαναπατρίστηκαν, συνολικά, 1.039 συμπολίτες μας, από το Κατάρ, το Κουβέιτ, το Μπαχρέιν, το Ισραήλ, το Ομάν, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, καθώς και από τα Παλαιστινιακά εδάφη. Για τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιήθηκαν μισθωμένα από το Υπουργείο Εξωτερικών αεροσκάφη, χερσαία μέσα και στρατιωτικά αεροπλάνα. Πρόκειται για μια εξαιρετικά σύνθετη άσκηση, καθώς κάθε επιχείρηση έχει μεγάλες ιδιαιτερότητες και δυσκολίες, κυρίως λόγω των εκτενών περιορισμών πτήσεων, των διαρκών συναγερμών στις εμπόλεμες περιοχές και του μεγάλου αριθμού των εμπλεκομένων χωρών.

Για τους επαναπατρισμούς η κεντρική υπηρεσία του υπουργείου Εξωτερικών συνεργάζεται με τις επιτόπιες πρεσβείες και τα προξενεία μας» σημείωσε.

«Παραμένουμε σε πλήρη ετοιμότητα για την παροχή κάθε δυνατής συνδρομής σε Έλληνες πολίτες που έχουν επηρεαστεί από την εμπόλεμη κατάσταση στην ευρύτερη Μέση Ανατολή» πρόσθεσε.

Επίσης, ο κ. Μαρινάκης σημείωσε ότι η Ελλάδα παρέχει μέσα και προσωπικό για την προστασία της Βουλγαρίας, κατόπιν σχετικού αιτήματος της γείτονος χώρας-μέλους του ΝΑΤΟ και της ΕΕ.

«Από την πρωτοβουλία αυτή δεν επηρεάζεται κατ' ελάχιστον η δυνατότητα αντιβαλλιστικής προστασίας της ελληνικής επικράτειας» τόνισε.

«Ειδικότερα, μετά από απόφαση του ΚΥΣΕΑ, μεταφέρθηκε, σε κατάλληλη περιοχή, εντός του βόρειου τμήματος της ελληνικής επικράτειας, πυροβολαρχία PATRIOT, για την αντιβαλλιστική κάλυψη μεγάλου τμήματος της επικράτειας της Βουλγαρίας. Επιπρόσθετα, ένα ζεύγος F-16 μεταστάθμευσε σε αεροδρόμιο της Βόρειας Ελλάδας, με αποκλειστική αποστολή την παροχή επιπλέον κάλυψης στη Βουλγαρία. Για τον αποτελεσματικό συντονισμό 2 ανώτεροι αξιωματικοί της πολεμικής αεροπορίας μεταβαίνουν στο κέντρο επιχειρήσεων των βουλγαρικών ενόπλων δυνάμεων, στη Σόφια» ανέφερε.

Επιπλέον, αναφερόμενος στον ρυθμό ανάπτυξης της χώρας ο κ. Μαρινάκης είπε: «Το 2025 η Ελλάδα πέτυχε υψηλό ρυθμό ανάπτυξης, ύψους 2,1%, αύξησε σημαντικά τις επενδύσεις και ενίσχυσε τις εξαγωγές. Και αυτά συνέβησαν παρά τις γεωπολιτικές εντάσεις και τις αναταραχές στο παγκόσμιο εμπόριο που προκάλεσε η δασμολογική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.

Μάλιστα το τελευταίο τρίμηνο του 2025, το ΑΕΠ μεγεθύνθηκε κατά 2,4% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024, γεγονός, που αντικατοπτρίζει την ιδιαίτερα θετική δυναμική της ελληνικής παραγωγής».

«Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τη Eurostat, το τέταρτο τρίμηνο η Ευρωζώνη και η ευρύτερη Ευρωπαϊκή Ένωση είχαν αύξηση στο ΑΕΠ τους κατά 1,2% και 1,4% αντίστοιχα, ρυθμός αισθητά χαμηλότερος σε σχέση με αυτόν της Ελλάδας.

Με βάση την πρώτη εκτίμηση της ΕΛΣΤΑΤ, οι επενδύσεις από το εσωτερικό και το εξωτερικό αυξήθηκαν κατά 9% περίπου το 2025, υπερβαίνοντας τα 37 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό σημαίνει, πως μετά την πανδημία η Ελλάδα καλύπτει, σταθερά, το μεγάλο επενδυτικό κενό που δημιουργήθηκε κατά τη δεκαετή κρίση» συμπλήρωσε.

Πηγή: skai.gr