Αννίτα Δημητρίου: Χαιρετίζει ο ΔΗΣΥ την παρουσία Μακρόν και Μητσοτάκη στη Κύπρο

Τη στήριξη που εκφράζεται προς την Κυπριακή Δημοκρατία από ευρωπαϊκές χώρες χαιρετίζει ο Δημοκρατικός Συναγερμός, με την πρόεδρο του κόμματος Αννίτα Δημητρίου να τονίζει τη σημασία των πρωτοβουλιών που αναλαμβάνονται σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών εξελίξεων στην Ανατολική Μεσόγειο.

Σε ανακοίνωσή του το κόμμα αναφέρεται ειδικότερα στις ενέργειες στήριξης που προέρχονται από την Ελλάδα και τη Γαλλία, περιλαμβανομένης της αποστολής στρατιωτικών δυνάμεων, εκφράζοντας εκτίμηση προς τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης και τον Πρόεδρο της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν.

Έμπρακτη ευρωπαϊκή αλληλεγγύη

Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, η παρουσία των δύο ηγετών αποτελεί έμπρακτη απόδειξη της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης προς την Κυπριακή Δημοκρατία, ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Την ίδια ώρα, ο ΔΗΣΥ υπογραμμίζει ότι η επίσκεψη των δύο ηγετών και η τριμερής συνάντηση που πραγματοποιείται στην Πάφο με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης αναδεικνύει τη σημασία της πολυεπίπεδης εξωτερικής πολιτικής που ακολουθεί η Κυπριακή Δημοκρατία τα τελευταία χρόνια.

Σύμφωνα με το κόμμα, η συγκεκριμένη προσέγγιση στην εξωτερική πολιτική, η οποία ξεκίνησε να διαμορφώνεται από το 2013, συνεχίζει να αποδίδει και να ενισχύει τη θέση της Κύπρου σε ένα περιβάλλον αυξημένων γεωπολιτικών προκλήσεων.

Ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός επαναλαμβάνει παράλληλα τη σταθερή του θέση υπέρ της ενίσχυσης της αμυντικής θωράκισης της Κυπριακής Δημοκρατίας απέναντι στις σύγχρονες απειλές και προκλήσεις που αναδύονται στην περιοχή.

Όπως σημειώνεται, η ασφάλεια της χώρας αποτελεί βασική προτεραιότητα, ιδιαίτερα σε μια περίοδο κατά την οποία οι περιφερειακές εξελίξεις δημιουργούν νέες προκλήσεις για τα κράτη της Ανατολικής Μεσογείου.

Σχέδιο για έμμεσους κινδύνους

Την ίδια ώρα, ο ΔΗΣΥ επισημαίνει την ανάγκη ύπαρξης σαφούς σχεδίου για την αντιμετώπιση και των έμμεσων κινδύνων που ενδέχεται να προκύψουν από τις εξελίξεις στην περιοχή.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται, όπως αναφέρεται, πιθανές οικονομικές επιπτώσεις αλλά και το ενδεχόμενο νέων μεταναστευτικών ροών προς την Κύπρο, ως αποτέλεσμα της αστάθειας στην ευρύτερη περιοχή.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η ετοιμότητα απέναντι στις προκλήσεις αποτελεί ζήτημα εθνικής ευθύνης και απαιτεί συντονισμένες και έγκαιρες ενέργειες από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός δηλώνει ότι είναι έτοιμος να συμβάλει εποικοδομητικά και υπεύθυνα σε αυτή την προσπάθεια, υπογραμμίζοντας ότι η αντιμετώπιση των προκλήσεων της περιόδου απαιτεί συνεργασία, σοβαρότητα και στρατηγικό σχεδιασμό.