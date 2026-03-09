Ρεζά Παχλαβί, υιός του τελευταίου Σάχη του Ιράν προς αυστραλιανές Αρχές: «Προστατέψτε τις Ιρανές ποδοσφαιρίστριες - Κινδυνεύουν, δώστε τους άσυλο»

Ο Ρεζά Παχλαβί, υιός του τελευταίου Σάχη του Ιράν, κάλεσε σήμερα (9/3) την Αυστραλία να διασφαλίσει την ασφάλεια της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου γυναικών του Ιράν, τα μέλη της οποίας αρνήθηκαν να ψάλλουν τον εθνικό ύμνο πριν από τον αγώνα του Ασιατικού Κυπέλλου με την Νότια Κορέα. Τα 26 μέλη της ιρανικής αντιπροσωπείας έφθασαν στην Αυστραλία, λίγες ημέρες πριν από την έναρξη των αεροπορικών επιδρομών ΗΠΑ-Ισραήλ που οδήγησαν στον θάνατο του πρώην Ανώτατου Ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

«Τα μέλη της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου γυναικών του Ιράν βρίσκονται υπό έντονη πίεση και απειλούνται από την Ισλαμική Δημοκρατία», έγραψε ο γιος του έκπτωτου Σάχη στο X και πρόσθεσε: «Αντιμετωπίζουν σοβαρές συνέπειες εάν επιστρέψουν στο Ιράν. Καλώ την αυστραλιανή κυβέρνηση να διασφαλίσει την ασφάλειά τους και να τους παράσχει κάθε απαραίτητη υποστήριξη.

Ο Παχλαβί, είναι μεταξύ των πολλών ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένων ακτιβιστών και πολιτικών προσωπικοτήτων, οι οποίοι καλούν την Αυστραλία να χορηγήσει άσυλο στις Ιρανές παίκτριες.

Η στάση τους ερμηνεύθηκε ως πράξη εξέγερσης και ένας παρουσιαστής της κρατικής τηλεόρασης αποκάλεσε τις παίκτριες «προδότριες πολέμου», οι οποίες «αντιπροσωπεύουν το αποκορύφωμα της ατίμωσης».

Έξω από το στάδιο Gold Coast, όπου η ομάδα του Ιράν έπαιξε τον τελευταίο της αγώνα το περασμένο Σαββατοκύριακο, συγκεντρώθηκε πλήθος, φωνάζοντας «Αλλαγή καθεστώτος για το Ιράν», «Αφήστε τις να φύγουν» και «Σώστε τα κορίτσια μας».

Σήμερα (9/3), ένας δημοσιογράφος του AFP είδε τις παίκτριες να μιλούν στα τηλέφωνά τους από το μπαλκόνι του ξενοδοχείου τους, ενώ το Υπουργείο Εσωτερικών της Αυστραλίας δήλωσε στο AFP ότι «δεν μπορεί να σχολιάσει μεμονωμένες καταστάσεις».

Σύμφωνα με τον Ζακί Χαϊνταρί, εκπρόσωπο της Διεθνούς Αμνηστίας, οι παίκτριες κινδυνεύουν με διώξεις εάν επιστρέψουν στην πατρίδα τους. «Ορισμένα από τα μέλη της ομάδας πιθανότατα έχουν ήδη δει τις οικογένειές τους να απειλούνται», δήλωσε στο AFP, ενώ η ιρανική πρεσβεία στην Αυστραλία δεν προχώρησε σε κάποιο σχετικό σχόλιο.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ