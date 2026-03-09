ΥΠΕΣ: Νέα στεγαστικά σχέδια για ύπαιθρο και ορεινές περιοχές - Αυξάνονται χορηγίες και εισοδηματικά κριτήρια

Από τις 2 Μαρτίου 2026 τέθηκε σε ισχύ η νέα προκήρυξη των αναθεωρημένων Στεγαστικών Σχεδίων για αναζωογόνηση ορεινών, ακριτικών και μειονεκτικών περιοχών, καθώς και περιοχών της υπαίθρου, με το Υπουργείο Εσωτερικών να ανακοινώνει βελτιώσεις, όπως αναφέρεται, που στοχεύουν να καταστήσουν τα σχέδια πιο ελκυστικά για τους δικαιούχους, στο πλαίσιο της στεγαστικής πολιτικής του κράτους.

Σύμφωνα με το Υπουργείο, τα δύο σχέδια εφαρμόζονται από το 2019 και αποσκοπούν στην παροχή οικονομικής ενίσχυσης, βάσει εισοδηματικών κριτηρίων και οικογενειακής σύνθεσης, για απόκτηση ιδιόκτητης κατοικίας για μόνιμη ιδιοκατοίκηση στις περιοχές εφαρμογής.

Παράλληλα, εντάσσονται στον ευρύτερο σχεδιασμό για αναζωογόνηση και ανάπτυξη της υπαίθρου, των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών, καθώς και περιοχών που γειτνιάζουν με τη γραμμή αντιπαράταξης.

Αναφέρεται ότι από το 2019 μέχρι το 2025 υποβλήθηκαν συνολικά 2.892 αιτήσεις, από τις οποίες εγκρίθηκαν 2.027, με το συνολικό ποσό χορηγιών να ανέρχεται περίπου στα €77 εκατ.

Μεταξύ των βασικών αλλαγών που περιλαμβάνονται στα αναθεωρημένα σχέδια είναι η πρόσθετη αύξηση κατά 20% της οικονομικής ενίσχυσης για εκτοπισθέντες δικαιούχους, η αύξηση κατά €5.000 του ανώτατου ορίου οικονομικής ενίσχυσης για τους δικαιούχους του Σχεδίου Υπαίθρου, καθώς και η αύξηση κατά €5.000 των εισοδηματικών κριτηρίων για όλες τις γεωγραφικές περιοχές και όλους τους τύπους οικογενειακής σύνθεσης.

Περαιτέρω, εισάγεται πρόσθετη κατηγοριοποίηση της οικογενειακής σύνθεσης ανάλογα με τον αριθμό των τέκνων, τόσο ως προς το ανώτατο όριο οικονομικής ενίσχυσης όσο και ως προς τα εισοδηματικά κριτήρια, με πρόσθετη αύξηση κατά €5.000, ώστε να ενισχυθούν ιδιαίτερα οι πολύτεκνες οικογένειες.

Επιπρόσθετα, αυξάνεται κατά €5.000 το μέγιστο ύψος οικονομικής ενίσχυσης για ειδικές κατασκευές στην κατηγορία «ορεινές και μειονεκτικές περιοχές» και κατά €15.000 στην κατηγορία «εξόχως ορεινές και εξόχως μικρές και απόμακρες περιοχές».

Το Υπουργείο αναφέρει ακόμη ότι αφαιρείται η απαίτηση για ελάχιστο χρονικό διάστημα συνεχούς και μόνιμης διαμονής στη Δημοκρατία για Κύπριους πολίτες, επαναπατρισθέντες και μόνιμους κατοίκους, ενώ παρέχεται και η δυνατότητα συνδυασμού των Στεγαστικών Σχεδίων με τα Σχέδια Χορηγιών του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας για ενεργειακή αναβάθμιση της οικιστικής μονάδας.

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2027 στην οικεία Επαρχιακή Διοίκηση, ενώ οι αναλυτικοί οδηγοί και οι πληροφορίες για τα δύο σχέδια είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, στην ενότητα «Στεγαστική Πολιτική».

Πηγή: ΚΥΠΕ