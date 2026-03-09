Φρεγάρα Κίμων: Η ιστορία του στρατηγού Κίμωνα

Ο Κίμων (περ. 510–450 π.Χ.) ήταν ένας από τους σημαντικότερους Αθηναίους στρατηγούς και πολιτικούς της κλασικής εποχής. Έγινε ιδιαίτερα γνωστός για τις νίκες του εναντίον των Περσών και για τον ρόλο του στην ενίσχυση της αθηναϊκής δύναμης μετά τους Περσικούς πολέμους.

Ήταν γιος του μεγάλου στρατηγού Μιλτιάδη, του νικητή της Μάχης του Μαραθώνα (490 π.Χ.). Μετά τον θάνατο του πατέρα του, ο Κίμων ανέλαβε να ξεπληρώσει τα μεγάλα χρέη που είχε αφήσει, γεγονός που επηρέασε τα πρώτα χρόνια της ζωής του.

Διακρίθηκε ως στρατηγός της Αθήνας στις εκστρατείες κατά της Περσική Αυτοκρατορία. Η μεγαλύτερη επιτυχία του ήταν η νίκη στη Μάχη του Ευρυμέδοντα (περ. 466 π.Χ.), όπου κατέστρεψε μεγάλο περσικό στόλο και στρατό. Ήταν σημαντική προσωπικότητα της Αθηναϊκής Συμμαχίας της Δήλου, μέσω της οποίας η Αθήνα ηγήθηκε των ελληνικών πόλεων ενάντια στους Πέρσες.

Υποστήριζε καλές σχέσεις με τη Σπάρτη και μια πιο αριστοκρατική πολιτική κατεύθυνση.

Αντιπαρατέθηκε με δημοκρατικούς πολιτικούς όπως ο Εφιάλτης και αργότερα ο Περικλής. Το 461 π.Χ. εξορίστηκε με οστρακισμό από την Αθήνα λόγω πολιτικών αντιπαραθέσεων. Μετά από λίγα χρόνια επέστρεψε, όταν η πόλη χρειάστηκε έναν έμπειρο στρατηγό. Πέθανε γύρω στο 450 π.Χ. κατά τη διάρκεια εκστρατείας στην Κύπρος, πολεμώντας ξανά εναντίον των Περσών.