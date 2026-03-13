Ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος παραιτείται από βουλευτής μετά τη διαγραφή του, παραδίδει την έδρα στο ΠΑΣΟΚ

Λίγες μόνο ώρες μετά τη διαγραφή του από την ΚΟ του ΠΑΣΟΚ με απόφαση Ανδρουλάκη, ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος αποφάσισε να παραιτηθεί από βουλευτής και να επιστρέψει την έδρα στο κόμμα.

Την απόφασή του αυτή ανακοίνωσε ο ίδιος πριν από λίγο με SMS που απέστειλε στην ομαδική συνομιλία της ΚΟ του ΠΑΣΟΚ με παραλήπτη τον πρόεδρο Νίκο Ανδρουλάκη αιφνιδιάζοντάς τον, όπως και όλους τους βουλευτές.

Στο μήνυμα του ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος ενημερώνει ότι παραιτείται και παραδίδει την έδρα στο ΠΑΣΟΚ κρατώντας συνεπή στάση η οποία συμβαδίζει με την πεποίθηση του ότι οι βουλευτές υπηρετούν τον λαό και την παράταξη με την οποία εξελέγησαν.

«Σε όλη μου τη θητεία, είχα τις θέσεις μου και τις απόψεις μου, αλλά συντασσόμουν πάντα με την πλειοψηφία του κόμματός μου» γράφει με νόημα.

Υπενθυμίζεται ότι ο κ, Κωνσταντινόπουλος εκλέγεται βουλευτής Αρκαδίας ανελλιπώς από το 2009 χωρίς να έχει ποτέ καταψηφίσει νομοσχέδιο ή πρόταση του ΠΑΣΟΚ.

Τέλος, ενημερώνει ότι θα ζητήσει από τον ΠτΒ Νικήτα Κακλαμάνη να κάνει την τελευταία του ομιλία την ημέρα εκλογής του νέου Αντιπροέδρου της Βουλής εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ, τον οποίο και θα ψηφίσει, όπως δηλώνει.

Σημειώνεται ότι πρόκειται για προαναγγελία παραίτησης, καθώς ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος θα παραιτηθεί αμέσως μετά την εκλογή του νέου αντιπροέδρου της Βουλής, η οποία θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη εβδομάδα.

Πρώτος επιλαχών στην Αρκαδία είναι ο Ευάγγελος Γιαννακούρας.

Το μήνυμα Κωνσταντινόπουλου προς τον Ανδρουλάκη:

Κύριε Πρόεδρε ,

Μετά την χθεσινή απόφασή σας , θεώρησα απαραίτητο να ενημερώσω πρώτα εσάς και την Κ.Ο για την απόφασή μου να παραδώσω την έδρα μου, στο κόμμα με το οποίο εκλέγομαι από το 2009 στην Αρκαδία και αμέσως μετά να ενημερώσω τον Πρόεδρο της Βουλής. Είναι βαθιά μου πεποίθηση, όπως άλλωστε γνωρίζετε καλά, ότι οι βουλευτές υπηρετούν τον λαό και την παράταξη με την οποία εξελέγησαν.Σε όλη μου τη θητεία, είχα τις θέσεις μου κ απόψεις μου αλλά συντασσόμουν πάντα με την πλειοψηφία του κόμματος μου .

Πιστεύω ότι τα κόμματα είναι πυλώνες της δημοκρατίας και αυτό εξαρτάται από τις πράξεις μας , την αξιοπιστία μας και την συνέπεια λόγων κ πράξεων. Θα ζητήσω από τον πρόεδρο της βουλής να κάνω την τελευταία μου ομιλία την ημέρα εκλογής του νέου Αντιπροέδρου εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ, τον οποίο κ θα ψηφίσω.Καλή δύναμη στο έργο σας».Η αρχή της κόντρας Κωνσταντινόπουλου-Ανδρουλάκη

Κορυφαία στελέχη που μίλησαν χθες στο protothema.gr δήλωναν απολύτως έκπληκτοι από την εξέλιξη.

Γνώριζαν βέβαια ότι οι σχέσεις Ανδρουλάκη-Κωνσταντινόπουλου είχαν διαρραγεί εδώ και πάρα πολύ καιρό. Παρότι ο βουλευτής Αρκαδίας ήταν ο πιο κοντινός συνεργάτης του Νίκου Ανδρουλάκη και συνετέλεσε στην εκλογή του ως προέδρου του ΠΑΣΟΚ, οι δύο άνδρες σύντομα τα έσπασαν.

Μία από τις αφορμές, λένε οι γνωρίζοντες, είναι το γεγονός ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στις προηγούμενες εκλογές είχε κατεβάσει συνυποψήφιο του Κωνσταντινόπουλου στην Αρκαδία τον γιατρό και περιφερειακό σύμβουλο της παράταξης του Πέτρου Τατούλη, Βαγγέλη Γιαννακούρα. Αυτό θεωρήθηκε από τον κ. Κωνσταντινόπουλο ως «αιτία πολέμου». Παρά την αντίδρασή του, ο Ανδρουλάκης τελικώς μετά από μήνες ανακοίνωσε τα ψηφοδέλτια συμπεριλαμβάνοντας τον κ. Γιαννακούρα.

Ο Οδ. Κωνσταντινόπουλος επέλεξε να απαντήσει στην κάλπη - και τα κατάφερε: Επανεξελέγη βουλευτής Αρκαδίας αφήνοντας εκτός τον ανθυποψήφιό του. Έκτοτε οι σχέσεις τους έγιναν εχθρικές, ενώ ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος στήριξε τον Χάρη Δούκα για τις εσωκομματικές εκλογές.

Πώς θα αντιδράσουν οι κορυφαίοι του ΠΑΣΟΚ

Κατά καιρούς ασκούσε κριτική με προσεκτικό τρόπο, ωστόσο κανείς δεν περίμενε αυτή την κίνηση. Το ζητούμενο είναι πλέον πώς θα αντιδράσουν οι κορυφαίοι. Κατά πληροφορίες του protothema.gr η Άννα Διαμαντοπούλου δεν προτίθεται να κάνει κάποιο δημόσιο σχόλιο προσώρας, ενώ οι Χάρης Δούκας και Παύλος Γερουλάνος μελετούν τον χρόνο αντίδρασης.

«Ο Ανδρουλάκης επιδιώκει τη σύγκρουση για να συσπειρώσει τους δικούς του και ψάχνει ίσως αφορμή για να απαλλαγεί από ενοχλητικές φωνές» έλεγε έμπειρο στέλεχος που στήριξε Δούκα στις εκλογές και προσέθετε: «Επιλέγεις το γήπεδο που θα δώσεις τη μάχη, δεν την δίνεις όπου θέλει ο αντίπαλος».

ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ