Στο μικροσκόπιο οι πίνακες του Γ. Τσαγκαράκη - Tο TikTok με το Ευαγγέλιο του 1745, αναζητούν πώς έφτασε στα χέρια του

Συνεχίζονταν καθόλη τη διάρκεια της νύχτας οι έλεγχοι των ειδικών στους εκατοντάδες πίνακες που βρέθηκαν σε εγκαταστάσεις του γκαλερίστα Γιώργου Τσαγκαράκη.

Ο γκαλερίστας βρίσκεται αντιμέτωπος με τη Δικαιοσύνη κατηγορούμενος για παραβάσεις του νόμου «Περί Αρχαιοτήτων».

Ο γνωστός εκτιμητής έργων τέχνης κατηγορείται προς το παρόν για την κατοχή και διάθεση προς πώληση ενός Ευαγγελίου του 1745, αφού, σύμφωνα με τον νόμο, απαγορεύεται η διαφήμιση προς πώληση αντικειμένων προ του 18ου αιώνα χωρίς την άδεια ειδικών υπηρεσιών. Το Ευαγγέλιο που κατείχε ο κ. Τσαγκαράκης διαπιστώθηκε πως δεν ήταν δηλωμένο στο υπουργείο Πολιτισμού, με τον ίδιο να μην αποκαλύπτει στους αστυνομικούς πώς έφτασε στα χέρια του. Καθόλη τη διάρκεια της νύχτας, οι αστυνομικοί αναζητούσαν καταγραφές από περιστατικά κλοπών/διαρρήξεων από μοναστήρια της χώρας ή του εξωτερικού ώστε να διαπιστωθεί εάν είχε δηλωθεί η κλοπή του, χωρίς να αποκλείεται να πρόκειται για αντικείμενο που βρισκόταν στην προσωπική συλλογή κάποιου συλλέκτη.

Σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση ο Γιώργος Τσαγκαράκης -Υποστηρίζει ότι δεν γνώριζε τον νόμο

Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, ο κ. Τσαγκαράκης βρίσκεται σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση υποστηρίζοντας πως δεν γνώριζε τον νόμο σχετικά με τα αντικείμενα, θεωρώντας πως είναι παράνομη η πώληση αντικειμένων προ του 1700. Ως προς τους πίνακες, η πλειονότητα αυτών που εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν ανήκουν ως επί τω πλείστων στην προσωπική του συλλογή, ενώ κάποιοι άλλοι είχαν παραδοθεί από συλλέκτες ώστε να διαπιστώσει εάν είναι αυθεντικοί, αντίγραφα ή πλαστοί.

Η εταιρεία άλλωστε του γνωστού γκαλερίστα, αργά χθες το απόγευμα, εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με το ζήτημα των πινάκων αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Η εταιρεία ΓΚΑΛΕΡΙ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΕΠΕ δεν εμπορεύεται τους συγκεκριμένους πίνακες ζωγραφικής που βρέθηκαν στις αποθήκες της εταιρείας, διότι αποτελούν προσωπική περιουσία και προσωπική συλλογή του κ. Τσαγκαράκη και προέρχονται από κληροδότημα από τους θανόντες γονείς του. Η κατοχή των συγκεκριμένων, αλλά και των περισσότερων έργων τέχνης ανάγεται προ τεσσαρακονταετίας, ως προσωπικά και συλλεκτικά αντικείμενα της οικογένειας του κ. Τσαγκαράκη».

Ως προς το σπάνιο Ευαγγέλιο που διαφήμισε ο ίδιος μέσω πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης αλλά και μέσω της τηλεοπτικής του εκπομπής, η εταιρεία του Γιώργου Τσαγκαράκη υποστηρίζει σε ανακοίνωσή της: «Σχετικά με το Ευαγγέλιο που αναρτήθηκε στο Διαδίκτυο, η εταιρεία ήδη έπραξε τα δέοντα προκειμένου να το παραδώσει στις αρμόδιες Αρχές, ώστε να αξιολογήσουν τη γνησιότητα, τη χρονολογία του και την πιθανότητα αγοράς του από το Ελληνικό Δημόσιο, διότι η εταιρεία δεν διαθέτει έμπειρο γνώστη θρησκευτικών και άλλων παρόμοιων αντικειμένων».

Υπενθυμίζεται πως οι έρευνες των αστυνομικών της Ασφάλειας πραγματοποιήθηκαν έπειτα από καταγγελίες πολιτών μόλις δημοσιοποιήθηκε το βίντεο του γνωστού γκαλερίστα στο TikTok και αφορούσε την πώληση του αντικειμένου. Οι έφοδοι στο Κολωνάκι -όπου βρέθηκε το Ευαγγέλιο-, στη Γλυφάδα και το Ελληνικό είχαν ως αποτέλεσμα τον εντοπισμό 100άδων πινάκων. Συνεργάτες του συλληφθέντα παρέδωσαν στους αστυνομικούς τίτλους ιδιοκτησίας και άλλα απαραίτητα έγγραφα που κατά την επιχείρηση αποδεικνύουν τη νόμιμη κατοχή των πινάκων.

Ο Γιώργος Τσαγκαράκης, μόλις ολοκληρωθεί η έρευνα, θα οδηγηθεί εντός της ημέρας στον αρμόδιο εισαγγελέα Αθηνών.

Πηγή: iefimerida.gr