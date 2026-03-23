Ελλάδα: Αρχίζει σήμερα η δίκη για τη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών

Ξεκινά σήμερα, στη Λάρισα, η δίκη για τη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 57 ανθρώπων και τον τραυματισμό 180.

Τρία χρόνια μετά το δυστύχημα των Τεμπών, συγγενείς και φίλοι των νεκρών ψάχνουν ακόμα απαντήσεις για τα αίτια που οδήγησαν στον θάνατο τους αγαπημένους τους, ενώ η διαδικασία αναμένεται να διαρκέσει περισσότερο από δύο χρόνια.

Περίπου 230 συγγενείς θυμάτων και επιζώντες έχουν δηλώσει ότι θα παραστούν για να υποστηρίξουν το κατηγορητήριο. Παράλληλα, από την πλευρά των υποστηριζόντων την κατηγορία έχουν γνωστοποιηθεί περισσότεροι από 350 μάρτυρες. Σημειώνεται ότι η ανάκριση για την υπόθεση του πολύνεκρου σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών διήρκησε δυόμιση χρόνια και ολοκληρώθηκε τον Αύγουστο του 2025 με την πλευρά των συγγενών να υποστηρίζει ότι αυτό έγινε αιφνιδιαστικά και χωρίς να ερευνηθούν σημαντικά στοιχεία της υπόθεσης.

Συνολικά 36 άτομα θα είναι οι κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων ο σταθμάρχης Λάρισας, ο οποίος κατηγορείται ότι το μοιραίο βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου 2023 έστειλε από δικό του λάθος – καθώς δεν γύρισε το κλειδί-την επιβατική αμαξοστοιχία στη λάθος γραμμή. Μαζί ο προϊστάμενος του Τμήματος Επιθεώρησης Λάρισας του ΟΣΕ και δυο ακόμα σταθμάρχες που έφυγαν νωρίτερα από τη βάρδιά τους εκείνο το μοιραίο βράδυ. Στο εδώλιο θα καθίσουν και 11 στελέχη και προϊστάμενοι του ΟΣΕ που κατηγορούνται για σοβαρές παραλείψεις όσον αφορά την ασφάλεια του σιδηροδρόμου και 16 στελέχη της ΕΡΓΟΣΕ -μεταξύ αυτών πρώην πρόεδροι και διευθύνοντες σύμβουλοι που κατηγορούνται για τη μη ολοκλήρωση της σύμβασης 717, που αφορούσε τη σηματοδότηση και την τηλεδιοίκηση του σιδηροδρομικού δικτύου.

Πηγή: ΚΥΠΕ