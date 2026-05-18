Κουρεμένοι: Απαντήσεις από ΕΔΕΚ, ΔΗΠΑ και ΕΛΑΜ

Απαντήσεις στα ερωτήματα που έθεσαν έλαβαν και από ΕΔΕΚ, ΔΗΠΑ και ΕΛΑΜ οι κουρεμένοι καταθέτες και κάτοχοι τραπεζικών αξιογράφων.

Σε επιστολή του προς τους συνδέσμους, ο πρόεδρος της ΕΔΕΚ, Νίκος Αναστασίου, αναφέρει ότι «χρησιμοποιώντας την κοινοβουλευτική μας παρουσία, αλλά και τη σχέση συνεργασίας που διατηρούμε με την κυβέρνηση του Νίκου Χριστοδουλίδη», θα επιδιώξουμε:

1. Να διερευνηθεί αυτό το μεγάλο έγκλημα που διαπράχθηκε κατά της κοινωνίας και ιδιαιτέρως κατά των καταθετών και των κατόχων αξιογράφων, όπως άλλωστε προσπαθούμε με άλλα σκάνδαλα, τα οποία η ΕΔΕΚ ανέδειξε.

2. Ναι λειτουργήσει εύρυθμα και αποτελεσματικά το Εθνικό Ταμείο Αλληλεγγύης και να καταστεί ικανό να εκπληρώσει το ρόλο του.

3. Να καταβληθεί προσπάθεια συνεννόησης με την κυβέρνηση, έτσι ώστε να εξευρεθεί νόμιμος τρόπος διευθέτησης των νομικών εξόδων των αγωγών των πληγέντων που αποσύρθηκαν, χωρίς να επιφορτιστούν το κόστος οι πληγέντες.

«Το 2012, η ΕΔΕΚ ήταν το πρώτο και το μόνο κόμμα που είχε καταθέσει ολοκληρωμένη πρόταση για στήριξη των κατόχων αξιογράφων καθώς και σχετικό ψήφισμα στη Βουλή. Τον Μάϊο του 2015, η ΕΔΕΚ ενημέρωσε τον ΣΥΚΑΛΑ για την απόφασή της να καταθέσει από κοινού με το Κίνημα Οικολόγων, ψήφισμα στη Βουλή που θα καλεί την Κυβέρνηση να προχωρήσει σε σχέδιο για ολική αποκατάσταση των κατασχεθεισών αποταμιεύσεων των καταθετών», αναφέρει ο κ. Αναστασίου.

«Τον Αύγουστο του 2020, η ΕΔΕΚ στήριξε και υπερψήφισε τροπολογία, ώστε στις προϋποθέσεις, για σκοπούς πολιτογράφησης, να υπάρχει υποχρέωση καταβολής ποσού τουλάχιστον 100.000 ευρώ, στο Εθνικό Ταμείο Αλληλεγγύης, που αφορά τους πληγέντες των αποφάσεων του 2013 (κουρεμένους καταθέτες, κατόχους αξιογράφων κ.α.)», σημειώνει.

Παράλληλα, υποστηρίζει ότι η ΕΔΕΚ επέμενε και εντάχθηκε στο προεκλογικό πρόγραμμα του τότε υποψήφιου Νίκου Χριστοδουλίδη θέση για τη δημιουργία Εθνικού Ταμείου Αλληλεγγύης προς αποκατάσταση των πληγέντων των αποφάσεων του 2013, κάτι που υλοποιήθηκε.

ΔΗΠΑ

«Διαχρονικά, η ΔΗΠΑ, έντονα και με διάφορες παρεμβάσεις, είχε ταχθεί υπέρ της ενεργοποίησης του Εθνικού Ταμείου Αλληλεγγύης, όταν το υπόλοιπο του Ταμείου έφθασε σε σημείο που επέτρεπε την εκταμίευση. Επιτέλους, σημειώνουμε με ιδιαίτερη ικανοποίηση την εκταμίευση της πρώτης δόσης μέσω του Κρατικού Προϋπολογισμού του 2025», αναφέρεται στην απαντητική επιστολή της ΔΗΠΑ.

«Ο καταρτισμός του κρατικού προϋπολογισμού ασφαλώς είναι ευθύνη της Εκτελεστικής Εξουσίας. Όμως, με βάση τα σημερινά δεδομένα, η εκταμίευση της δεύτερης δόσης μέσα στο 2026 είναι εφικτή και επιβαλλόμενη. Οι καθυστερήσεις του παρελθόντος δεν δικαιολογούνται, γι’ αυτό και αναμένουμε τη συνέχιση της διαδικασίας μέσω του Προϋπολογισμού του 2026 έγκαιρα, ομαλά και χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Αν διαπιστώσουμε οποιεσδήποτε καθυστερήσεις, είτε στον καταρτισμό του Προϋπολογισμού, είτε στη διαδικασία εκταμίευσης, θα παρέμβουμε με σκοπό να βοηθήσουμε στην επίλυση οποιωνδήποτε προβλημάτων, αλλά εκτιμούμε ότι τα προβλήματα και οι καθυστερήσεις που έχουν παρατηρηθεί στο παρελθόν, δεν θα υπάρξουν», τονίζει.

Την ίδια ώρα, σημειώνεται ότι «η θέση μας είναι ότι η ακίνητη περιουσία, η οποία είχε δοθεί στο Εθνικό Ταμείο Αλληλεγγύης, πρέπει επιτέλους να βρεθεί ο τρόπος να αξιοποιηθεί. Τα ακίνητα αυτά ήταν συγκεκριμένα, καταγεγραμμένα και είχαν μεταφερθεί στο Εθνικό Ταμείο Αλληλεγγύης, αλλά δυστυχώς δεν βρέθηκε ο τρόπος αξιοποίησης τους. Υπάρχουν σκέψεις τις οποίες θα μετουσιώσουμε σε προτάσεις και θα τις προωθήσουμε στο αρμόδιο υπουργείο Οικονομικών».

Σε σχέση με τη διαδικασία απαίτησης νομικών εξόδων από τους Πολιτειακούς θεσμούς και απαλλαγή των κουρεμένων από τέτοιες παράλογες απαιτήσεις, η ΔΗΠΑ επισημαίνει ότι «είναι πραγματικά άδικο, από τη μια, πολύ ορθά και με πολλή καθυστέρηση, έχουμε δώσει την πρώτη δόση αποζημίωσης μέσω του Σχεδίου Αναπλήρωσης του Εθνικού Ταμείου Αλληλεγγύης, αλλά από την άλλη να τους τα ζητούμε πίσω ως νομικά έξοδα».

«Επειδή, παρόλες τις παρεμβάσεις μας προς όλους τους εμπλεκόμενους για να ξαναδούν το ζήτημα αυτό και παρά τις συζητήσεις που έγιναν στη Βουλή δεν έχουμε λάβει καμιά απάντηση μέχρι σήμερα, θα πρέπει η νέα Βουλή να εξετάσει το θέμα αυτό ως κατεπείγον, γι’ αυτό και οι προσπάθειες μας θα συνεχιστούν», τονίζει.

Παράλληλα, σε ότι αφορά τις ευθύνες του κουρέματος, επισημαίνεται ότι «η απόδοση ευθυνών σε ένα τέτοιο οικονομικό έγκλημα είναι απαραίτητη, διότι όταν υπάρχει ατιμωρησία, όπως σωστά επισημαίνετε, το κράτος δικαίου και οι θεσμοί κλονίζονται με απρόβλεπτες συνέπειες».

ΕΛΑΜ

«Η πλήρης διερεύνηση των γεγονότων ήταν και είναι ευθύνη της πολιτείας και των αρμοδίων αρχών. Ως κοινοβουλευτικό κόμμα σας διαβεβαιώνουμε ότι θα στηρίξουμε την οποία προσπάθεια για την πλήρη διαλεύκανση όλων των πτυχών με στόχο τόσο την διαφάνεια όσο και την επίρριψη ευθυνών εκεί και οπού αυτές θα αποδειχτούν. Νοείται ότι οι φέροντες την ευθύνη πρέπει να υποστούν και τις συνέπειες που προβλέπονται από τις σχετικές νομοθεσίες και τον ποινικό κώδικα», αναφέρεται στην απάντηση του ΕΛΑΜ.

Στο ερώτημα πως προτίθενται, σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών και το Γενικό Λογιστήριο, να πιέσουν ώστε να καταρτιστεί ο προϋπολογισμός και το νέο σχέδιο του Ταμείου εγκαίρως, έτσι ώστε να γίνει εφικτή η δεύτερη εκταμίευση εντός του 2026 χωρίς καθυστέρηση και, ειδικότερα, χωρίς τις καθυστερήσεις του παρελθόντος, η απάντηση του κόμματος είναι: «Έχουμε ήδη προχωρήσει σε ενέργειες για διευθέτηση συνάντησης τόσο με το Υπουργείο Οικονομικών όσο και με το Γενικό Λογιστήριο με στόχο να προωθήσουμε το εν λόγω αίτημα των συνδέσμων σας».

Σε σχέση με τη θεσμοθέτηση της προικοδότησης και μια ουσιαστική αύξηση του Εθνικού Ταμείου Αλληλεγγύης, το κόμμα σημειώνει ότι «στη συνάντηση που θα έχουμε, ως ευελπιστούμε, το αμέσως επόμενο διάστημα με το Υπουργείο Οικονομικών, θα ζητήσουμε όπως ενημερωθούμε για τον προγραμματισμό από πλευράς της κυβέρνησης πρώτου τοποθετηθούμε συγκεκριμένα. Διευκρινίζουμε ότι η ανάγκη διατήρησης της ορθολογιστικής πορείας των δημοσίων οικονομικών, οι ανάγκες της οριοθέτησης των προτεραιοτήτων σε σχέση με την ικανοποίηση των αναγκών των ευάλωτων ομάδων, καθώς επίσης η ικανοποίηση των αιτημάτων των συνδέσμων σας, θα πρέπει να εξεταστούν ταυτόχρονα».

Σημειώνεται ότι απαντήσεις λήφθηκαν ήδη από τον ΔΗΣΥ, ΔΗΚΟ και Οικολόγους. Δεν έχουν ληφθεί ακόμη απαντήσεις από το ΑΚΕΛ, το Volt, το Άλμα και την Άμεση Δημοκρατία.