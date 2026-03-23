Ανησυχία στους Θρακομακεδόνες για λύκο που κινείται ανενόχλητος ανάμεσα στα σπίτια (βίντεο)

Έντονη ανησυχία έχει προκαλέσει στην περιοχή των Θρακομακεδόνων η δημοσιοποίηση βίντεο που δείχνει λύκο να κινείται κοντά σε κατοικίες.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής 20 Μαρτίου, περίπου στις 22:30. Περαστικοί εντόπισαν το άγριο ζώο και κατέγραψαν τη στιγμή σε βίντεο, το οποίο στη συνέχεια αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η παρουσία του λύκου κοντά σε κατοικημένη περιοχή επαναφέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση για την αυξημένη δραστηριότητα της άγριας πανίδας στην ευρύτερη περιοχή της Πάρνηθας. Κατά καιρούς έχουν καταγραφεί παρόμοια περιστατικά, γεγονός που προκαλεί ανησυχία στους κατοίκους αλλά και ενδιαφέρον στους ειδικούς.

Σύμφωνα με το Parnesnews.gr, το σχετικό βίντεο εστάλη από φίλο της σελίδας «Κόκκινο Ελάφι Πάρνηθας SOS – Parnes Red Deer», που ασχολείται με θέματα προστασίας της άγριας ζωής.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι αρμόδιες αρχές υπενθυμίζουν πως σε περίπτωση εντοπισμού άγριου ζώου απαιτείται ψυχραιμία και αποφυγή κάθε προσέγγισης.

Παράλληλα, συνιστούν την άμεση ενημέρωση των αρμόδιων φορέων, ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια των κατοίκων αλλά και του ίδιου του ζώου.

Πηγή: cnn.gr

