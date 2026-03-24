Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Ελλάδα

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο Γιώργος Τσαγκαράκης - Αρνήθηκε τις κατηγορίες, τι ισχυρίστηκε για το Ευαγγέλιο

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ο γνωστός γκαλερίστας υποστήριξε πως δεν γνώριζε ότι τα αντικείμενα ήταν πλαστά και ότι δεν θα τα διαφήμιζε αν το γνώριζε.

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο γκαλερίστας Γιώργος Τσαγκαράκης μετά την απολογία του στην ανακρίτρια, με σύμφωνη γνώμη και του αρμόδιου εισαγγελέα.

Στον Γιώργο Τσαγκαράκη επιβλήθηκαν οι όροι της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του μία φορά τον μήνα, της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, της καταβολής εγγυοδοσίας 50.000 ευρώ, καθώς και της απαγόρευσης πώλησης, κατοχής, αγοράς και διάθεσης αρχαιοτήτων. Παράλληλα, του επιτρέπεται η ενασχόληση με πίνακες μόνο εφόσον συνοδεύονται από πιστοποιητικό γνησιότητας.

Η υπάλληλός του, κατηγορούμενη για αποδοχή προϊόντων εγκλήματος, αφέθηκε ελεύθερη χωρίς περιοριστικούς όρους.

Σε βάρος του είχε ασκηθεί ποινική δίωξη για υπεξαίρεση αρχαίων και νεότερων μνημείων ιδιαίτερα μεγάλης αξίας κατ’ επάγγελμα, παράβαση της υποχρέωσης δήλωσης μνημείου, διακεκριμένη περίπτωση κατασκευής, έκθεσης, διακίνησης, διάθεσης και κατοχής έργων τέχνης με σκοπό την παραπλάνηση, ιδιαίτερα μεγάλης αξίας και σε εμπορική κλίμακα κατ’ εξακολούθηση, καθώς και για απάτη με ιδιαίτερα μεγάλη ζημία κατ’ εξακολούθηση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από τα 321 έργα που βρέθηκαν στην κατοχή του, μόνο τα 7 ήταν γνήσια.

Ο ίδιος, σύμφωνα με όσα μετέφερε ο δικηγόρος του Μιχάλης Δημητρακόπουλος, δηλώνει αθώος, υποστηρίζοντας ότι δεν γνώριζε πως τα αντικείμενα ήταν πλαστά και ότι δεν θα τα διαφήμιζε αν το γνώριζε. Ο συνήγορός του ανέφερε επίσης ότι υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία υπέρ της αθωότητάς του και ότι ο Τσαγκαράκης είχε επιχειρήσει να επικοινωνήσει με την Εφορεία Αρχαιοτήτων προκειμένου να επιδείξει το Ευαγγέλιο του 1745 πριν από την παρέμβαση της αστυνομίας.

Διαβάστε Επίσης:

Με πληροφορίες από Lifo, protothema.gr

Tags

ΕΛΛΑΔΑΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα