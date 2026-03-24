Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο Γιώργος Τσαγκαράκης - Αρνήθηκε τις κατηγορίες, τι ισχυρίστηκε για το Ευαγγέλιο

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο γκαλερίστας Γιώργος Τσαγκαράκης μετά την απολογία του στην ανακρίτρια, με σύμφωνη γνώμη και του αρμόδιου εισαγγελέα.

Στον Γιώργο Τσαγκαράκη επιβλήθηκαν οι όροι της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του μία φορά τον μήνα, της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, της καταβολής εγγυοδοσίας 50.000 ευρώ, καθώς και της απαγόρευσης πώλησης, κατοχής, αγοράς και διάθεσης αρχαιοτήτων. Παράλληλα, του επιτρέπεται η ενασχόληση με πίνακες μόνο εφόσον συνοδεύονται από πιστοποιητικό γνησιότητας.

Η υπάλληλός του, κατηγορούμενη για αποδοχή προϊόντων εγκλήματος, αφέθηκε ελεύθερη χωρίς περιοριστικούς όρους.

Σε βάρος του είχε ασκηθεί ποινική δίωξη για υπεξαίρεση αρχαίων και νεότερων μνημείων ιδιαίτερα μεγάλης αξίας κατ’ επάγγελμα, παράβαση της υποχρέωσης δήλωσης μνημείου, διακεκριμένη περίπτωση κατασκευής, έκθεσης, διακίνησης, διάθεσης και κατοχής έργων τέχνης με σκοπό την παραπλάνηση, ιδιαίτερα μεγάλης αξίας και σε εμπορική κλίμακα κατ’ εξακολούθηση, καθώς και για απάτη με ιδιαίτερα μεγάλη ζημία κατ’ εξακολούθηση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από τα 321 έργα που βρέθηκαν στην κατοχή του, μόνο τα 7 ήταν γνήσια.

Ο ίδιος, σύμφωνα με όσα μετέφερε ο δικηγόρος του Μιχάλης Δημητρακόπουλος, δηλώνει αθώος, υποστηρίζοντας ότι δεν γνώριζε πως τα αντικείμενα ήταν πλαστά και ότι δεν θα τα διαφήμιζε αν το γνώριζε. Ο συνήγορός του ανέφερε επίσης ότι υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία υπέρ της αθωότητάς του και ότι ο Τσαγκαράκης είχε επιχειρήσει να επικοινωνήσει με την Εφορεία Αρχαιοτήτων προκειμένου να επιδείξει το Ευαγγέλιο του 1745 πριν από την παρέμβαση της αστυνομίας.

Με πληροφορίες από Lifo, protothema.gr