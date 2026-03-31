Σήμερα το τελευταίο αντίο στη Μαρινέλλα - Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός της

Σήμερα Τρίτη, 31 Μαρτίου, θα γίνει η κηδεία της Μαρινέλλας όπως ανακοίνωσε η οικογένεια της μεγάλης τραγουδίστριας.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στη Μητρόπολη Αθηνών στις 2.00 μετά το μεσημέρι ενώ η τελετή της ταφής θα γίνει στενό οικογενειακό κύκλο. Από το πρωί η σορός θα βρίσκεται στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης για λαϊκό προσκύνημα.

Η Μαρινέλλα έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών, μετά από πολύμηνη μάχη με τις επιπτώσεις σοβαρού εγκεφαλικού που υπέστη στην σκηνή του Ηρωδείου τον Σεπτέμβριο του 2024.